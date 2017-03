Alcaraz: "Nuestro partido ha sido perjudicado por los horarios"

Lucas Alcaraz en la banda de Butarque. Foto: Liga Santander

El entrenador del Granada Club de Fútbol, Lucas Alcaraz, ha comparecido en sala de prensa tras el encuentro que el conjunto rojiblanco ha disputado esta mañana en el Estadio de Butarque frente al Club Deportivo Leganés, en el que el equipo nazarí ha caido derrotado por 1 - 0. El entrenador rojiblanco, en primer lugar, ha hecho balance del partido: "Nuestro partido ha sido perjudicado con la designación de horarios, hemos llegado con gente cansada y luego tener lesionados y sancionados, lo que nos ha mermado mucho. La primera parte ha sido aceptable pero en la segunda no ha habido grandes ocasiones, ellos han aprovechado una contra. El equipo no puede hacer el mismo trabajo cuando está fresco".

"La primera parte ha sido aceptable"

El exgranadinista Darwin Machís ha sido el encargado de dar la victoria al equipo rival este mediodía y Lucas Alcaraz ha querido hablar sobre esto: "Yo no soy el que redacta los contratos y no he podido decidir que juegue o no Machís". Además de esto, ha hablado sobre la derrota fuera de casa de nuevo y recuerda que en Bilbao "se perdió por tres errores" pero que en el resto de juego "no son iguales que el Athletic y hoy, posiblemente, ha pasado lo mismo".

"Posiblemente el equipo haya sido conformista"

Por último, Lucas Alcaraz ha hecho alusión al estado físico y anímico del equipo en estos momentos tras la pasada victoria y la actual derrota: "Probablemente el equipo ha sido conformista y seguro que se podría haber hecho mucho más. Había jugadores tocados y jugadores que no hemos podido recuperar lo que nos ha dejado con poco recorrido para poder refrescar al equipo".

"Creo que el que ha visto los últimos siete partidos del Granada ha visto que lo que nos define es la presión en el centro, el resto de acciones ha estado mediatizada y el gol ha venido por eso", ha concluido.