Simeone, un estratega al que no ha superado ni Alcaraz ni el Granada CF

Los duelos entre Simeone y Alcaraz son favorables al argentino. Foto: LFP.

Partido complicado el que tiene que afrontar el Granada CF esta jornada. El equipo nazarí recibe al Atlético de Madrid, un equipo difícil de batir comandado desde el banquillo por un Diego Pablo Simeone que no sabe lo que es perder ni contra el conjunto granadino ni tampoco contra su entrenador, Lucas Alcaraz.

El argentino solamente ha cedido un empate en un enfrentamiento contra un equipo entrenado por Lucas Alcaraz de las seis veces que se han visto las caras ambos técnicos. El granadino entrenaba al Levante y logró un empate a dos en el estadio Ciutat de València en la jornada 36 de la temporada 2014/15. El técnico granadino pobló la defensa de su equipo para tratar de dejar sin efecto a la delantera del Atleti, entonces formada por Griezmann y Mandzukic.

El conjunto de Simeone salió victorioso en las otras cinco ocasiones en las que su equipo se ha enfrentado a uno de Alcaraz y ha logrado marcar 20 goles a favor y recibir solamente cinco en contra.

El equipo del 'Cholo' Simeone empató en Los Cármenes en la última jornada de la temporada 2014/15

El Granada CF también se le da bien al técnico argentino del Atleti. Diez partidos ha dirigido teniendo como rival al conjunto granadino y ganó todos excepto uno, que terminó con empate a cero en el Nuevo Los Cármenes. Fue en el encuentro que muchos calificaron como un 'biscotto', el último de la temporada 2014/15, cuando tanto al equipo dirigido entonces por José Ramón Sandoval como al propio Atlético de Madrid les bastaba un empate para lograr sus respectivos objetivos: quedarse en Primera los locales y mantener la tercera plaza para entrar en Champions League los visitantes. Apenas hubo acercamientos con peligro a ninguno de las áreas rivales en un partido en el que el fútbol brilló por su ausencia y que terminó con final feliz para ambos rojiblancos, los de rayas horizontales y los de franjas verticales.

La historia será muy distinta este sábado. El Granada CF necesita ganar para no alejarse más de la permanencia, mientras que el Atleti también quiere los tres puntos para no distanciarse más del tercero, el Sevilla FC, y no verse superado por una Real Sociedad que le pisa los talones y está a solo un punto de distancia. El cuadro granadino tratará de ampliar su buena racha como local y luchará para que los tres puntos se queden en el fortín en el que quiere que siga convertido el Nuevo Los Cármenes.