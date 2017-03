Previa Granada CF – Atlético de Madrid: duelo vital en Los Cármenes

Google Plus

Fotomontaje: Anxo Rei | Vavel.

El fin del invierno se acerca. La primavera da ya los primeros síntomas de llamar a la puerta. Los días son más largos. En fútbol eso es sinónimo de que se avecinan fechas grandes. El tiempo donde poco importa el pasado. Las noches donde todo se decide. Los martes y miércoles de gloria europea para los más privilegiados. Los sábados y domingos de nervios para todos, para grandes y los pequeños, terrenales y celestiales.

Bien lo saben Alcaraz y Simeone. El andaluz y el argentino se enfrentan en un partido muy importante para sus equipos. El Granada CF buscará tres puntos que les permita cicatrizar en parte la herida de Butarque, ese día donde perdió la mejor de las ocasiones para dar un golpe sobre la mesa. Los del Cholo, con la eliminatoria de Champions casi decidida (este miércoles se juega la vuelta contra el Leverkusen), no se pueden descuidar en Liga. La Real y el Villarreal aprietan por detrás, aunque los colchoneros no descartan dar caza a un Sevilla que en la próxima jornada visitará el Manzanares.

Alcaraz recupera hombres importantes

Foulquier, Saunier, Kravets, Gastón Silva y Uche Agbo. Esa es la lista de las buenas noticias para Lucas Alcaraz. Cinco futbolistas que no pudieron estar contra el Leganés, y que vuelven a estar disponibles para el partido clave contra el Atlético de Madrid. Por contra, el técnico nazarí pierde a Mehdi Carcela por acumulación de tarjetas amarillas.

Pereira será el encargado de dirigir el juego nazarí. (Foto: Antonio L. Juárez)

Tres de esos cuatro hombres que regresan serán titulares. Más aún teniendo en cuenta el pobre rendimiento que tuvieron sus sustitutos la semana pasada. Salvo sorpresa de última hora, Alcaraz dispondrá la siguiente alineación: Ochoa; Foulquier, Hongla o Inganson, Saunier, Gastón Silva, Héctor; Uche Agbo, Wakaso, Pereira, Boga y Ramos. Para ocupar el lugar de Carcela, además de Boga también tienen opciones Cuenca y Aly Mallé.

El Atleti, sin Torres ni Gameiro

El Atleti llega a Granada con varias bajas sensibles. En ataque Simeone no podrá contar ni con Torres ni con Gameiro, por lo que Correa estará en el once como acompañante de Griezmann. En la medular Gabi no está disponible ya que esta semana ha sido intervenido de una fractura en dos dedos de la mano.

Griezmann, el mayor peligro colchonero. (Foto: LFP)

Según lo probado este viernes, el argentino apostaría por un mediocampo formado por Saúl, Koke, Thomas y Gaitán, con Griezmann y Carrasco arriba. De esta forma, Correa, que durante la semana parecía que iba a ser titular, sería el revulsivo desde el banquillo. En defensa Juanfran podría volver al equipo después de su lesión. Filipe y Godín son fijos, mientras que Savic parece que será el acompañante del uruguayo. En portería no hay dudas. Oblak será el guardián de la portería madrileña.

Los 18 jugadores que han viajado a Granada son: Moyá, Oblak, Godín, Filipe, Savic, Vrsaljko, Lucas, Juanfran, Giménez, Koke, Saúl, Carrasco, Cerci, Thomas, Gaitán, Griezmann, Correa y Schiappacasse.

El Granada buscará su cuarto triunfo consecutivo en casa para recortar los cinco puntos que lo separan de la salvación. Los nazaríes intentarán seguir haciendo del Zaidín un fortín, aunque el calendario no invite al optimismo. Después del Atleti, llegará nada más y nada menos que el Barça. Fuera toca jugar contra Sporting y Dépor. Se acerca la hora de la verdad.

Alineaciones probables