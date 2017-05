El incómodo banquillo de Los Cármenes

Google Plus

Tony Adams junto a su banquillo en el Nuevo Los Cármenes I Foto: Antonio L Juárez.

El Granada CF ya es equipo de Segunda División. Tras el batacazo, llega el momento de buscar explicaciones. Las mayores críticas en estos últimos días han sido lanzadas con destino a los despachos de la entidad granadina. La directiva ha sido criticada durante todo el transcurso de la presente temporada y una de las principales causas ha sido la asignación de técnicos. Hasta tres entrenadores diferentes - cuatro si se cuenta al interino del filial- se han sentado en el banquillo de Los Cármenes.

Paco Jémez: la figura polémica y efímera

El nuevo proyecto deportivo arrancó el pasado junio. La gestión de la familia Pozzo acabó en manos de Jiang Lizhang, el inversor chino que apostó por Paco Jémez. Al frente de la dirección deportiva, Javier Torralbo 'Piru', que sería sustituido meses después. El propio Piru se encargó de transmitir confianza a la afición nazarí desde un primer momento. ''Confiamos en su modelo de juego, su forma de trabajar, su ímpetu y su ilusión. Es un entrenador que está en la élite mundial del fútbol''. Son las palabras del exdirector deportivo del Granada alabando a Jémez. Seis partidos después, el entrenador acabó siendo despedido.

Jémez, con el Granada Foto: AL Juárez

Jémez no logró ganar ningún partido en su breve estancia en Granada. Dos puntos de 18 posibles condujeron al ex del Rayo a abandonar el banquillo. Tampoco mostró su característico estilo de juego basado en el ataque y que intimida al rival debido a la inestabilidad defensiva: 15 tantos en contra en sus seis jornadas disputadas.

Su carácter no cambió durante su estancia. Los jugadores estaban enfrentados con el entrenador hasta que en su último encuentro, solo dio salida a Atzili 25 minutos. Fue la gota que colmó el vaso. Jémez se marchó con la mochila llena de malos resultados y con una amarga relación con la que había sido su plantilla.

Alcaraz: la estabilidad que nunca llegó

Octubre vino acompañado de un viejo conocido. Alcaraz inició su tercera etapa en Granada y acabaría siendo sustituido por Tony Adams. Durante su recorrido, que duró 24 jornadas, el granadino fue el que hizo tímidamente creer a la afición durante varios tramos de la temporada.

Los enfrentamientos ante los rivales más directos serían determinantes en su trayectoria. A Lucas le faltó efectividad en los momentos clave. Osasuna, Sporting de Gijón, Deportivo de la Coruña y Leganés eran los rivales a batir. A ninguno logró sacarle más de un punto. Además, jugadores que reforzaron directamente a algunos de los citados rivales como Babin o Machís sentenciaron al Granada en los enfrentamientos ante su anterior equipo.

Alcáraz en su presentación I Foto: AL Juárez

Durante el mes de febrero, el equipo de Alcaraz dio buenas sensaciones sobre el verde. Las victorias sobre Las Palmas, Betis y Alavés en Los Cármenes hicieron del estadio nazarí un fortín. El equipo empezaba a mostrar un estilo más serio y las oportunidades de salir de la zona baja fueron abundantes.



Sus últimas seis jornadas acabarían con la tercera etapa. No le sonrío ni el calendario: a la tensión y el desgaste que los rivales directos exigen, se les sumaron los choques ante el Barcelona, Atlético y Valencia. La dolorosa derrota ante el Leganés en el último tramo de partido, la victoria del Sporting en El Molinón y el inútil empate en A Coruña hizo que la directiva pusiera un punto y final a la aventura del actual técnico de Argelia.

Tony Adams: la certificación de la tragedia

La sustitución de Alcaraz trajo mucha polémica. No por el propio granadino, sino por su sucesor. Tony Adams había llegado a la dirección del Granada en enero. Javier Torralbo 'Piru' fue destituido y la leyenda del Arsenal ocupó su puesto. Al ser nombrado, las intenciones de Adams no estaban centradas en permanecer de categoría. Su indiferencia ante consolidar el proyecto de Jiang Lizhang en una categoría que no fuera la Primera División fue lo más destacado de sus primeras palabras al frente del cargo. También insistió en españolizar al Granada para que la ciudad se identificara con su equipo.

En abril, el hueco de Alcaraz fue ocupado por el vicepresidente de la empresa DDCCM, del propietario del Granada. Una leyenda 'gunner', convertida en hombre de negocios, retomaba su contacto con la élite.

Tony Adams muestra sus habilidades en un entrenamiento I Foto: AL Juárez

La primera prueba no fue superada. El Celta de Vigo, plagado de suplentes, arrolló al Granada. Sin haber disputado ni un solo minuto, la polémica ya apareció: el objetivo de Tony de españolizar al Granada no se cumplió ni en su primera alineación, en la que las nacionalidades españolas no asomaron. Sevilla, Málaga y Real Sociedad fueron los rivales posteriores. Ni un punto y tan solo un gol, además de un descenso, son lo obtenido en la corta travesía del inglés en el banquillo.

La inestabilidad en la dirección técnica ha sido una de las claves en el descenso del Granada. Las abundantes rotaciones derivaron en la ausencia de un estilo que permitiera al equipo conseguir alguna racha productiva. El problema no ha acabado: menos de la mitad de la plantilla pertenece al Granada. Con los jugadores que lleguen, el inglés debe centrarse y construir un equipo sólido, donde los cambios solo aparezcan en tramo inicial del año. La profesionalidad y la perdurabilidad son, en definitiva, los pilares que permitirán el regreso del Granada a la Primera División.