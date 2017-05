Tony Adams: "El equipo jugó bien la semana pasada y quiero darle continuidad"

Google Plus

Tony Adams en rueda de prensa | Foto: Antonio L. Juárez

El entrenador del Granada, Tony Adams, ha comentado en la rueda de prensa previa al partido contra el Real Madrid que su equipo "jugó bien la semana pasada" en el estadio de Anoeta, donde se vio "una de las mejores actuaciones" del equipo pese a que perdió y certificó así su descenso a Segunda. La intención del inglés es "darle continuidad" porque estuvo "encantando" con la "actitud" de los jugadores y quiere "contar con gente que quiere jugar para el Granada la próxima temporada".

Adams ha definido al Real Madrid como un "muy buen equipo" y ha asegurado que el Granada va a "hacerlo lo mejor que pueda". "Es todo lo que puedo pedirle a mis jugadores", ha dicho el técnico inglés, que ha abogado por "darlo todo, en cada minuto de lo que queda temporada", una vez que ha notado en sus futbolistas "una sensación de alivio" tras confirmarse el descenso.

"Queremos jugar contra los mejores del Real Madrid, porque somos profesionales"

El inglés espera que el Real Madrid no dé descanso a jugadores importantes y llegue a Granada "con todas sus estrellas", porque ha recordado que el Celta de Vigo jugó en Los Cármenes con algunos suplentes y "corrieron y jugaron con mucha intensidad". Además, considera que sería "una falta de respeto" para su equipo.

Para Adams, "la actitud" de los futbolistas es "importante" y lo será también para el nuevo entrenador y el director deportivo. "Trabajo con jugadores que me den el 100%. Esa es mi manera de ser, en Inglaterra también. Ahora tenemos al Real Madrid este fin de semana y lucharemos para vencer. Esa es mi forma de ser y así espero que sean mis jugadores", ha asegurado el técnico, que espera que el Granada contrate "a algunos líderes españoles" para la próxima temporada.

"Hongla, Foulquier, Ingason, Mallé... están firmados. Ramos también tiene vínculo con nosotros"

Sobre el futuro del Granada en Segunda, Adams ha comentado que ya tiene "12 ó 13 jugadores con contrato". "Algunos están cedidos en otros clubes, otros aquí. Hongla, Foulquier, Ingason, Aly Mallé... este tipo de jugadores están firmados y esperemos que estén de vuelta aquí el 5 de julio. Ramos también tiene vínculo con nosotros, al menos hasta diciembre, así que regresará también el 5 de julio", ha indicado.

Cuestionado por el futuro de Wakaso y de Mehdi Carcela, ausentes en las dos últimas convocatorias, Adams ha dicho que no sabe si van a estar en el Granada CF la próxima temporada. "Wakaso es un jugador muy caro, que tiene un nivel alto. No estoy seguro de que vaya a estar aquí en Segunda. Carcela es un gran jugador, también es muy caro, y no estoy seguro ahora de donde tiene la cabeza. Es muy importante para el nuevo director deportivo y el entrenador que se fichen jugadores españoles. Yo voy a estar muy cerca de ambos, porque mi intención es fichar a jugadores que nos den el 100%. Es mi manera de ver el fútbol", ha señalado.

Para el inglés, es importante que el Granada tenga sus propios jugadores, futbolistas de Granada que lleguen al primer equipo, como puede ser el caso de Juanan Entrena, al que ha vuelto a incluir en la convocatoria. Esa es su idea y también la del propietario del club, Jiang Lizhang. Adams cree que el Granada tiene que "incorporar a líderes españoles" y, si puede, "producirlos". "Hemos invertido mucho dinero en la cantera y necesitamos que salgan buenos jugadores españoles", ha finalizado.