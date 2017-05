Un Madrid sin piedad aniquila al Granada

Google Plus

Último partido contra uno de los 'grandes' en el Nuevo Los Cármenes esta temporada. Un Granada CF ya descendido a Segunda recibía a un Real Madrid obligado a ganar para seguir en la pugna por la Liga. Una despedida de la élite para los rojiblancos que acabó por sonrojarles, sobre todo en la primera parte, donde encajaron los cuatro goles de la derrota. La afición granadinista se marchó triste, un partido más, pero con la esperanza de que la felicidad retorne muy pronto y el equipo vuelva a Primera para poder disfrutar de nuevo de la máxima categoría del fútbol español, esa en la que ya ha debutado el granadino, para orgullo de toda la afición, Juanan Entrena.

El once del Granada CF fue prácticamente el mismo que jugó la jornada anterior en Anoeta, como avanzó en la rueda de prensa previa el técnico Tony Adams, ya que le gustó el juego del equipo, pese a la derrota con la que confirmó el descenso, y quería darle continuidad. Así, solamente Krhin fue la novedad en la alineación en lugar de Uche Agbo.

Zidane, por su parte, dio descanso a varios de los titulares y no viajaron ni siquiera a Granada jugadores como Cristiano Ronaldo o Keylor Navas. La alineación del equipo blanco estuvo formada por Kiko Casilla, Coentrao, Nacho, Ramos, Danilo, Casemiro, Kovacic, James, Lucas Vázquez, Asensio y Morata.

Desde que el balón comenzó a rodar sobre el césped del Nuevo Los Cármenes el Real Madrid impuso su autoridad. Los blancos, de negro esta vez, muy pronto se pusieron por delante en el marcador. James, que ya se lució en una anterior visita a Granada con un golazo, hizo el primer tanto del Real Madrid en el minuto tres, tras aprovechar un buen pase de Lucas Vázquez.

El cuadro de Zidane jugaba y combinaba a su antojo, pues la presión de los jugadores rojiblancos tampoco era muy intensa. En el minuto 10, otra vez marcó el Real Madrid, que llegó a Granada con la obligación de no perder pues el Barça ganó al Villarreal. Y otra vez fue James el que logró batir a Ochoa. El colombiano remató de cabeza desde el centro del área una asistencia de Coentrão.

James celebra su gol al Granada | Foto: AL Juárez

Los rojiblancos apenas llegaban al área. Aly Mallé probó con un centro desde la izquierda, que no llegó a rematar Cuenca. El joven poco tiempo más iba a estar sobre el césped ya que Tony Adams decidió sustituirle en el minuto 17 para dar entrada a Uche y así ganar presencia en la medular. Un duro palo para Aly Mallé, que siempre ha dado lo mejor de sí para ayudar al equipo.

Con Uche, el Granada mejoró algo en el centro del campo. El nigeriano trató de ser la brújula que al equipo le faltaba, pero el Real Madrid continuaba jugando demasiado cómodo y llegaba al área de Ochoa con serio peligro. Hongla se mostró sobrio para despejar el peligro que generaron los de Zidane. Sin embargo, el equipo madrileño amplió su ventaja. Morata marcó el 0-3 tras rematar en el punto de penalti un balón centrado desde la derecha por Danilo (29').

Morata celebra su gol al Granada | Foto: AL Juárez

La herida al Granada fue aún más profunda, pues minutos más tarde llegó el 0-4. Otra vez Morata batió a Ochoa, con un disparo raso desde la izquierda tras un pase de Asensio. Los granadinistas abuchearon a sus jugadores, a los que llamaron "mercenarios".

En medio del sufrimiento, la afición madridista dio su cariño a los granadinistas con el cántico "Granada es de Primera", que todo el estadio agradeció con un aplauso general. Sobre el césped, solo Krhin tuvo una buena ocasión en el centro del área, pero no acertó a rematar el balón.

El conjunto madridista se pudo ir con una 'manita' al descanso, pero Lucas Vázquez estrelló el balón en el larguero (41'). El propio Lucas envió después alto un balón que había despejado Ochoa. El mexicano volvió a sufrir un partido más por la endeble defensa nazarí.

Más intensidad del Granada

En la segunda mitad, el Granada salió más enchufado y con la intención de enmendar su mala imagen de la primera parte. Lombán sustituyó a Krhin para tener más peso defensivamente, pero fue el equipo de Zidane el que siguió llegando con peligro al área contraria. Lucas Vázquez envió un balón al lateral de la red en otra clara ocasión para los madridistas.

Benzema ingresó en el terreno de juego en lugar de Asensio (58'), pero el francés no tuvo su noche. Gozó de varias ocasiones, pero no vio puerta. También lo intentó Sergio Ramos, de cabeza, con su particular remate de cabeza tras un córner, pero atrapó el mexicano Ochoa. El otro Ramos, el del Granada, fue el que generó más peligro para los nazaríes, pero estuvo siempre bien obstaculizado por los defensas madridistas. El colombiano arrancó los aplausos entre los granadinistas con sus ocasiones y también un jugador del bando contrario, el malagueño Isco Alarcón, que entró en lugar de Casemiro y se llevó la ovación de Granada.

Los granadinistas querían celebrar al menos un gol de su equipo, pero no pudieron. A punto estuvo de conseguirlo Angban, pero su disparo se marchó alto tras culminar una buena jugada de Gastón Silva y Ramos.

La siguiente ovación en Los Cármenes fue más atronadora y fue para el granadino Juanan Entrena, que debutaba en Liga. El hueteño sustituó a Pereira en el 80' y pudo cumplir así el sueño de medirse al Real Madrid. El joven puso lo mejor de sí sobre el verde y un disparo en el último minuto, que se marchó fuera. Hubiera sido la guinda a su debut liguero.

Entrena debutó en Liga con el Granada | Foto: AL Juárez

El Granada mejoró en la segunda parte, en la que evitó que el Madrid volviera a marcar. Pero la gran ventaja obtenida por los de Zidane en la primera fue suficiente para pasearse por Los Cármenes y llevarse a la capital otros tres puntos para su objetivo de conquistar la Liga.