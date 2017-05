Granada CF - Real Madrid, puntuaciones del Granada CF, jornada 36 de la Liga Santander

Google Plus

Una tortura menos, debieron pensar los aficionados en el Nuevo Los Cármenes. Pasó por su feudo un equipo que está realizando una temporada magnífica y que en apenas media hora ya iba ganando por cuatro goles de ventaja. De nuevo, el equipo rojiblanco salió sin ningún tipo de actitud contra el Real Madrid. Tony Adams hizo debutar al granadino Entrena, algo que la grada agradeció.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar).

Tony Adams

5 | La buena imagen que mostraron en Anoeta se fue al 'garete' en apenas dos minutos. El británico alineó de nuevo un once con bastantes novedades. No gustó el cambio a los 20 minutos del canterano Aly Mallé, un jugador que no fue culpable de la apatía de sus compañeros, que volvieron a salir sin ningún tipo de intensidad al césped de Los Cármenes.

Ochoa

6 | El arquero mexicano, pese a sumar una nueva goleada a su espalda, demostró volver a ser el mejor del equipo, sobre todo en la segunda parte, donde realizó varias paradas que evitaron que el marcador fuera más grande.

Foulquier

4 | El francés apareció más que en otros encuentros pero no tuvo la ambición de subir su banda derecha, teniendo en cuenta que lo tenía que defender Fabio Coentrao, un jugador que lleva muy pocos minutos esta temporada.

Ingason

3 | El ataque del Real Madrid apenas sufría ante la impasividad del islandés, que realizó una mala primera parte en la zaga.

Hongla

5 | El jugador del filial volvía a ser titular y fue de lo poco destacable. En la segunda mitad adelantó su posición dado que Adams sustituyó a Krhin por Lombán.

Gastón Silva

3 | Desubicado y fuera de forma, el uruguayo sufrió mucho con las internadas de los madridistas.

Krhin

2 | El esloveno solo jugó 45 minutos y pese a que en frente tenía el mejor equipo del mundo, se vio desubicado en todo momento y apenas tuvo contacto con el balón.

Angban

3 | El mediocentro prácticamente pasaba desapercibido ante el centro del campo blanco. No aportó prácticamente nada en la primera mitad. En la segunda parte mejoró.

Andreas Pereira

3 | El brasileño apenas entró en juego y siempre recibía en campo propio. No tuvo apenas oportunidades de gol.

Isaac Cuenca

4 | El extremo español actuó más adelantado que en partidos anteriores y, pese a que lo intentó con descaro por la banda derecha, no obtuvo recompensa alguna.

Aly Mallé

SC | El extremo del filial salió de titular pero fue cambiado al cuarto de hora dado que el Real Madrid ya iba 0-2 en el marcador. No tuvo tiempo de tocar el balón, por lo tanto, no se le puede calificar.

Adrián Ramos

5 | El delantero colombiano, pese a haber perdido la confianza con la que llegó, se le siguen viendo cosas de gran delantero. Lo intentó, sin suerte.

Uche

5 | Entró al cuarto de hora para frenar el ataque madridista con un trivote en el centro del campo pero no sirvió de nada porque Uche era incapaz de frenar al rival. Se sumó tímidamente al ataque con varios disparos.

Lombán

4 | El central salió en la segunda mitad para dar algo más de consistencia a la zaga. Es cierto que en los segundos cuarenta y cinco minutos el Granada no encajó goles, pero Lombán sufrió mucho.

Juanan Entrena

7 | El canterano granadino debutó en Primera División con el Granada y en diez minutos aportó bastantes más cosas que el resto de compañeros, no solo en el resto del partido sino en toda la temporada. Descaro con el balón, confianza y pudo chutar a puerta en una ocasión.