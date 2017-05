¿Qué será del Granada?

Google Plus

Algunos jugadores del Granada, desolados por el descenso. Foto: La Liga

Un Granada, ya descendido, apura sus días en Primera División antes de volver al infierno de Segunda. El reencuentro con la división de plata no es siempre agradable, de hecho, nunca suele serlo. Aún menos si cuentas con una plantilla como la del cuadro nazarí, con una gran cantidad de jugadores cedidos y otros muchos, con contratos que expiran este mismo verano.

Buscar un bloque, lo principal

Aquí es cuando entra el factor bloque. Si algo le ha faltado ser al conjunto rojiblanco ha sido ser un grupo. Este problema se debe a la mala gestión al comienzo de la campaña. De manera paulatina, la adversidad ha ido "increscendo", puesto que los malos resultados llegaban, pero el bloque seguía sin consolidarse.

"A priori", el mercado invernal jugaría un papel crucial en dicha labor de hacer piña, pero las contrataciones de Héctor Hernández, Adrián Ramos y compañía no fueron suficientes para lograr la permanencia.

Fichados antes que cedidos

Al parecer, la institución granadina, ha aprendido la lección: mejor fichar que traer cedidos... Esto se debe al mero hecho de formar un equipo, un proyecto, una idea que se puede realizar con jugadores que vayan a darlo todo por unos colores, con gente que se deje la piel en el campo, con futbolistas comprometidos, a nada más y nada menos que al Granada Club de Fútbol.

Un proyecto ilusionante y ganador

Es preciso remarcar la necesidad de ilusionar a la gente, a la hinchada, a los que siempre están ahí. Para ello, hace falta un proyecto ganador que dé resultados. Algo que genere ilusión, entusiasmo, que tenga a la gente enganchada y que no les permita rendirse, ni bajar los brazos, porque el Granada no es un club más, no es una simple institución; el Granada pasa fronteras, supera límites; el Granada representa el sentimiento de una ciudad, de unos fanáticos incondicionales y pasionales, que desde el descenso, sueñan con volver a la máxima categoría del fútbol español.