Adams: "He pedido a los jugadores que sean profesionales y ganen a Osasuna"

Tony Adams sale feliz de la sala de prensa de la Ciudad Deportiva del Granada | Foto: Antonio L. Juárez.

El entrenador del Granada CF, Tony Adams, ha asegurado en la rueda de prensa previa al penúltimo partido de Liga, que va a enfrentar a su equipo con Osasuna en El Sadar, que le ha pedido a los jugadores "que sean profesionales" y "ganen" el encuentro. El inglés ha comentado que el Granada tiene "jugadores erróneos" y que "están demasiado felices para la situación en la que está el equipo" y que él trata de que estén "concentrados" para los dos partidos que quedan, ya que les ha transmitido que "aún no están de vacaciones".

Adams ha resaltado que el partido contra Osasuna, en el que está en juego evitar ser el último clasificado, es "muy importante" para él y quiere que su equipo "siga luchando hasta el final". "Da igual si el rival es Osasuna o el Real Madrid, tenemos que luchar hasta el final de la temporada por cada partido, por cada balón. Debemos seguir peleando", ha indicado.

Para el técnico londinense, Osasuna es un equipo "con buenos jugadores" y que "jugará ante su público", lo que será "más difícil" para el Granada CF. "Nosotros lucharemos por conseguir la primera victoria a domicilio", ha apuntado.

El inglés también ha comentado el motivo de las ausencias en la convocatoria de jugadores como Gastón Silva y Héctor Hernández. El uruguayo no ha entrado en la lista porque está esperando ser papá y han querido que esté con su familia, mientras que Héctor "no ha realizado los suficientes entrenamientos, como Wakaso, y no están preparados", según Adams. El inglés ha adelantado que el lateral izquierdo contra Osasuna será, por tanto, Foulquier. Cuenca y Carcela, ambos con molestias, sí están en la convocatoria y viajan a Pamplona, pero Adams ha apuntado que tiene que ver "cómo evolucionan en las próximas 24 horas".

Tony Adams en sala de prensa | Foto: AL Juárez

Adams ha explicado también que "a estas alturas hay jugadores que no están bien físicamente", debido a "falta de trabajo durante la pretemporada". "Muchos jugadores tienen riesgo de lesiones y por eso les damos más descanso durante la semana", ha indicado.

El próximo entrenador del Granada, "muy cerca"

El técnico también ha sido cuestionado por el futuro del Granada CF y por el que será el nuevo entrenador del equipo en Segunda División. Adams ha asegurado que el club está "muy cerca del próximo entrenador" y que cree que tienen "al hombre", pero quieren estar "seguros" de que es el "correcto" para dirigir al Granada CF la próxima temporada. También tienen, tanto él como el director deportivo, Manuel Salvador, "fichajes en mente para la próxima temporada", pero tiene que llegar el entrenador para "avalarlos". El inglés ha explicado cómo trabaja con Manuel Salvador para planificar la plantilla para la próxima campaña: "Él decide y yo lo ayudo y aconsejo. Tan simple como eso".

Adams ha afirmado que en la estructura del Granada CF "no habrá cambios, de momento", porque el presidente está "contento" con el vicepresidente. Sí ha indicado que "habrá algunos recortes" porque el equipo estará en Segunda y "es normal".