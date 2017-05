Osasuna - Granada CF: el farolillo rojo se decide en El Sadar

Google Plus

Este sábado por la tarde se disputa en El Sadar un partido que a priori poco importa en el campeonato liguero debido a que los dos conjuntos llevan varias semanas descendidos matemáticamente a Segunda División. Sin embargo, el orgullo y la honrilla de no acabar en última posición están en juego, además de que el que no quede en última posición se llevará una cifra económica mayor de cara a la temporada que viene. Un mal menor, pero todo cuenta, a falta de dos jornadas para el cierre de la temporada.

El peor local...

Osasuna llega a esta cita con el cuchillo entre los dientes. Saben que su rival se está dejando llevar en este final de Liga, y tienen una oportunidad de demostrar tanto a su afición como al resto de España que se han merecido mucho más en la competición, pese a que los resultados manden en la tabla. Estos datos no muestran otra que cosa que el equipo de Vasiljevic es el peor local de toda la Liga, con tan solo 10 puntos, además de ser el equipo que más goles ha encajado en su feudo, 38.

Sin embargo para este encuentro llegan plagados de bajas. No estarán David Garcia, Tienza, Fran Mérida, Tano Bonnin, Miguel y Javier Flaño, De Las Cuevas y Digard por lesión, mientras que por sanción se perderá el encuentro Juan Fuentes. El club navarro sacó a la venta una promoción especial para este partido y probablemente se cuelgue el cartel de no hay billetes para que la afición rojilla despida al equipo de Primera División. Una afición, que al igual que la nazarí ha respondido en los buenos y no tan buenos momentos por los que ha pasado el equipo.

...contra el peor visitante

Si hemos hablado del peor local de la Liga Santander, hay que hacerlo también del peor equipo lejos de su feudo. Se trata del Granada CF que no consigue una victoria lejos de Los Cármenes desde el mes de mayo del año pasado en el Ramón Sánchez Pizjúan (1-4), estadio donde consiguió la última permanencia. Toda una temporada sin triunfos fuera de casa equivalen a un descenso más que merecido. Al igual que Osasuna se juegan prestigio, orgullo y dinero.

Tabanou, Saunier y Kravets son las bajas por lesión, mientras que destaca también la baja de Héctor por decisión técnica. Vuelve Carcela a la lista. Tony Adams ha convocado a varios jugadores del filial nazarí y es probable que el jugador granadino, Entrena, vuelva a disponer de minutos como ante el Real Madrid. El técnico británico no se andó con rodeos en la rueda de prensa previa al choque y aseguró que sus jugadores están “demasiado felices para la situación en la que se encuentra el equipo” y que en los próximos dias harán oficial el entrenador de cara a la próxima campaña.

Precedentes positivos para los andaluces

Será la cuarta vez que ambos equipos se midan en la presente temporada ya que se enfrentaron en los 1/16 de final de la Copa del Rey, eliminatoria que se decantó a favor de los rojillos por un global de 2-1. En los cuatro últimos enfrentamientos del Granada en el Sadar ha salido victorioso en dos de ellas. En cuanto al partido de la primera vuelta de la competición, el resltado acabó en empate a uno, gracias al tanto por parte de Osasuna de Oriel Riera y de Kravets para el Granada.

Convocatorias

Osasuna: Mario, Sirigu, Oier, Unai García, C. Clerc, Vujadinovic, Aitor Buñuel, Steven, Causic, R. Torres, Berenguer, Jaime, Raoul Loé, Olavide, Sergio León, Oriol Riera, Rivière y Kenan.

Granada: Ochoa, Rui Silva, Lombán, Vezo, Foulquier, Inganson, Hongla, Samper, Uche, Boga, Carcela, Pereira, Cuenca, Krhin, Angban, Jean Carlos, Aly Mallé, Entrena y Ramos.

Posibles alineaciones