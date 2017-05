Del mal comienzo con Jémez a un peor final con Adams

Tony Adams no ha logrado aún ninguna victoria con el Granada | Foto: Antonio L. Juárez.

La temporada del Granada CF con Paco Jémez al frente no comenzó nada bien pero parece que va a terminar aún peor con Tony Adams en el banquillo. El equipo granadino no fue capaz de ganar ninguno de los seis primeros partidos, en los que estuvo al frente del conjunto nazarí Paco Jémez. Con el técnico cordobés, los rojiblancos sumaron solamente dos puntos de 18 posibles. Pero en este tramo final, con Adams como entrenador, no han conseguido ni un solo punto en seis partidos. Solamente un triunfo contra el Espanyol en el último encuentro de Liga permitiría al Granada de Tony Adams mejorar, mínimamente, los números del inicio de la campaña con Jémez. Una victoria para no dejar en cero los puntos logrados por el equipo con el míster inglés al frente.

Con Paco Jémez, el Granada solo fue capaz de empatar contra el Villarreal, en la primera jornada en Los Cármenes, y contra el Betis, en el Benito Villamarín en la cuarta jornada. Los otros cuatro partidos acabaron con derrota de los rojiblancos. Sus rivales fueron Las Palmas, el Eibar, el Athletic Club y el Alavés. Desde la llegada de Tony Adams, hace seis jornadas, el Granada no ha puntuado. Celta, Sevilla, Málaga, Real Sociedad, Real Madrid y Osasuna han sido los rivales del cuadro granadino y todos los partidos acabaron con derrota, lo que ha provocado que el Granada CF haya caído hasta la última posición de la clasificación.

El Granada ha igualado su peor racha de derrotas en Primera

Los rojiblancos llevan siete derrotas seguidas, pues a estas seis con Adams hay que sumar la sufrida contra el Valencia que supuso el cese de Lucas Alcaraz. Esto supone que el Granada haya igualado su peor racha de derrotas en Primera, pues también sufrió siete consecutivas en la temporada 1960-61. Si vuelve a perder contra el Espanyol, obtendrá un récord negativo más, pues superaría su peor racha de derrotas en la máxima categoría.