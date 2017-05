Previa Granada CF - Espanyol: último capítulo

Google Plus

La andadura del Granada CF por la Primera División se termina este viernes 19 de mayo. El conjunto granadino se despide de la élite del fútbol español después de seis temporadas consecutivas entre los 'grandes'. El estadio Nuevo Los Cármenes será testigo del último partido de una temporada nefasta para los rojiblancos, en la que ha batido varios récords negativos. El rival que tendrá enfrente será el RCD Espanyol, que llega situado en mitad de la tabla y ya sin nada en juego. El equipo nazarí tratará de ofrecer, al menos, una última victoria a su afición para que la despedida de Primera sea lo menos amarga posible. El objetivo, sin duda, será volver cuanto antes.

Colista y todo derrotas con Tony Adams

El Granada CF llega a este partido como colista de la clasificación, después de perder en la jornada anterior el duelo directo por evitar ser el farolillo rojo con Osasuna, en El Sadar. Los rojiblancos están inmersos en una pésima racha de resultados, que les ha llevado a sufrir siete derrotas consecutivas, con la que han igualado su peor racha en Primera. El Granada no ha levantando cabeza desde la destitución de Lucas Alcaraz, al contrario, desde la llegada de Tony Adams no ha sumado ni un solo punto, pues todos los partidos los ha perdido. Los números del inglés al frente del banquillo del Granada son peores ya que los obtenidos por Paco Jémez al inicio del curso. Solo una victoria contra el Espanyol podría maquillar su 'estancia' como entrenador, ya que al menos sumaría una, algo que el cordobés no logró en seis partidos. Solo obtuvo como resultados positivos dos empates.

Tony Adams no ha logrado ninguna victoria aún | Foto: AL Juárez

Los rojiblancos aún podrían evitar terminar últimos en la clasificación si logran vencer al Espanyol y Osasuna falla en su visita al Sevilla FC. Los ingresos económicos varían si se desciende último o penúltimo, así que en juego está también parte del presupuesto para la próxima temporada en Segunda División.

Foulquier, sancionado, se une a las bajas

El técnico inglés no podrá contar en este partido con el lateral derecho Dimitri Foulquier. El francés recibió contra Osasuna su quinta tarjeta amarilla de la temporada y, por lo tanto, tiene que cumplir sanción. Así, uno de los capitanes del Granada no podrá despedirse de la afición. Su lugar lo ocupará Rubén Vezo, que ya jugó como lateral derecho contra Osasuna, pues Foulquier jugó en el flanco inzquierdo por las ausencias de Gastón Silva y Héctor Hernández, por decisión técnica. Ambos futbolistas han regresado a la convocatoria para el partido contra el Espanyol.

La baja de Foulquier se une a la de los lesionados en este tramo final de la temporada: Matthieu Saunier, Artem Kravets y Franck Tabanou. Esta semana ha tenido algunas molestias físicas Jérémie Boga, que sufrió una contusión en la zona interna de la rodilla derecha, pero el francés se ha recuperado a tiempo y ha entrado en la convocatoria para este último partido liguero.

Otra ausencia, como en la jornada anterior, será la del delantero Ezequiel Ponce, que se encuentra en el Mundial Sub20, al igual que el canterano Pervis Estupiñán, que ha estado citado en algunas ocasiones con el primer equipo.

Juanan Entrena será titular

Un Granada que ha destacado esta temporada por alinear a jugadores de hasta 11 nacionales distintas e incluso sin ningún español, va a contar en su último once titular con un jugador granadino: Juanan Entrena. El canterano debutó con el primer equipo en Copa del Rey y en Liga se estrenó contra el Real Madrid. Después jugó también algunos minutos contra Osasuna. Tony Adams ha asegurado en la rueda de prensa previa al partido que Juanan Entrena "jugará de inicio", algo que la afición ha pedido y que ve como positivo ya que se da el primer paso para 'granadinizar' el equipo, algo de lo que ha hablado en varias ocasiones el presidente, Jiang Lizhang.

Juanan Entrena debutó en Liga contra el Real Madrid | Foto: AL Juárez

Sin gol en los tres últimos partidos en casa

A la mala racha de resultados del Granada CF se une también la falta de gol del equipo, que ha provocado que, como local, lleve tres partidos sin marcar. Los rojiblancos no pudieron anotarle ni un gol al Real Madrid, como tampoco al Málaga CF ni al Celta de Vigo. Así, el último gol que pudieron celebrar los aficionados granadinistas en Los Cármenes fue el de Ezequiel Ponce al Valencia aunque, más que celebrar, los hinchas abuchearon por el gesto que el argentino tuvo en la celebración, cuando se llevó el dedo a la boca y mandó callar.

Las peñas proponen no animar

Las peñas del Granada CF emitieron un duro comunicado esta semana contra la plantilla y los constructores de la misma y en él han propuesto varias medidas dirigidas a la afición y a la dirección del club. El G19 pide a los granadinistas que canten el himno "con más fuerza que nunca", pero, a la vez, la ausencia de cánticos de apoyo o ánimo hacia los jugadores del Granada durante el partido, porque "el silencio, en ocasiones, es la mejor respuesta". También solicitan la ausencia de banderas, bombos u otros elementos en la animación.

Afición del Granada CF en Los Cármenes | Foto: AL Juárez

Al club le piden "el uso de una vestimenta diferente a la primera equipación, pues estos jugadores no han demostrado estar a la altura de portar las rayas horizontales que tanto significan para la afición granadinista" y también "la inclusión del mayor número de canteranos, preferiblemente granadinos, en la alineación del próximo encuentro". Estas medidas las proponen por la "nula profesionalidad y una total falta de compromiso y sensibilidad hacia el aficionado desde el inicio de la campaña".

Un Espanyol sin posibilidad de Europa

El equipo de Quique Sánchez Flores llega a Granada tras perder por la mínima en el anterior partido contra el Valencia CF. El equipo blanquiazul no tiene desde hace varias semanas opciones de meterse en puestos europeos, por lo que llega sin nada en juego. El objetivo de la temporada no era inicialmente ese, pero su dinámica positiva hizo que durante una fase de la competición coqueteara con esos puestos. Terminar octavo es lo que quiere el Espanyol para cerrar la temporada con buen sabor de boca y obtener mayores ingresos económicos de cara a la siguiente. Se juega unos tres millones de euros por derechos de televisión en función de la posición en la que termine.

Sánchez Flores quiere terminar octavo | Foto: Héctor Farres | VAVEL.

El Espanyol tiene las bajas de Javi Fuego, por fiebre, y de los lesionados Pape Diop, Salva Sevilla y José Antonio Reyes, con molestias durante la semana. Quique Sánchez Flores sí recupera a Jurado y Marc Navarro, que se lesionaron en el el último partido contra el Valencia, y a Pablo Piatti, que se perdió el encuentro anterior por la clásula del miedo.

El último partido de Liga para Clos Gómez

El colegiado designado para este partido, Clos Gómez, se despide al final de esta temporada del arbitraje. Así pues, este Granada - Espanyol será el penúltimo partido que dirija, último de la Liga, porque después va a arbitrar la final de la Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Alavés, tras la que dirá adiós al silbato.

Posibles alineaciones