Tony Adams: "Ha sido un desastre la temporada"

Tony Adams se desespera en la banda de Los Cármenes | Foto: Antonio L. Juárez.

El entrenador del Granada CF, Tony Adams, ha asegurado al término del último partido de la temporada contra el Espanyol que ésta ha sido "un desastre" y que el club tiene que "aprender de los errores para no cometerlos de nuevo". El míster inglés ha destacado que ya se termina "toda la negatividad" y "desde mañana hay que pensar en positivo".

Para Adams, "no ha funcionado nada con este grupo de jugadores" ni con los otros entrenadores que ha tenido el equipo esta campaña. "Da igual las diferentes alineaciones que he probado, el problema está en los fichajes esta temporada. Hemos hecho lo posible por sacar lo mejor de ellos, pero nada ha funcionado. Era un error en cadena", ha indicado.

"Trabajar con estos jugadores no era fácil"

El inglés ha comentado que para él ha sido "una pesadilla" su etapa como entrenador del Granada: "Creo que me iba a dar un infarto. Trabajar con estos jugadores no era fácil. La Liga es dura y era una situación muy difícil. Me alegro de que por fin termine. La gente de Granada es fantástica, me acogieron muy bien y me han tratado bien", ha asegurado.

Para el míster londinense, el principal error que ha cometido el Granada CF esta temporada ha sido "los fichajes". "El propietario es consciente de que se han cometido muchos errores. Le encanta este lugar y el Granada es un proyecto largo", ha señalado.

El trabajo de Adams ahora es "conseguir buenos jugadores para la próxima temporada" junto al director deportivo, Manuel Salvador. "Trabajamos muy bien juntos. Ya tenemos varios fichajes para Segunda y vamos a intentar incoporarlos cuanto antes. La pretemporada comenzará el 5 de julio", ha avanzado el inglés, que también ha dicho que hay equipos que partirán con ventaja como Osasuna, que ya tiene jugadores. "Nosotros partimos en desventajas y va a ser difícil, pero queremos volver en un año", ha finalizado.