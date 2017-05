Los contratos que desaparecerán en el Granada

Google Plus

Manolo Salvador, director deportivo del Granada CF | Foto: Antonio L Juárez

El Granada procederá en las próximas semanas a experimentar el proceso de descomposición que todas las plantillas sufren tras descender. Siendo el equipo nazarí uno de los conjuntos con mayor número de cedidos, varios jugadores con contrato también se disponen a abandonar la ciudad de la Alhambra. El director deportivo, Manolo Salvador, busca tramitar la salida de varios jugadores con el fin de iniciar lo más rápido posible el nuevo curso.

La baja más importante será la de Mehdi Carcela. El jugador marroquí no ha desplegado su potencial durante el finalizado curso. Su habilidad con el esférico se ha visto eclipsada por su irregularidad; los cinco goles y la única asistencia confirman su bajo rendimiento.

Las ofertas para el internacional marroquí no faltan: el Real Betis es el principal interesado en incluirlo en sus filas. Además, la inicial cláusula de diez millones de euros ha bajado a dos y medio debido al descenso. Por otra parte, Tony Adams tampoco descartó la salida del exjugador del Benfica alegando que su ficha es demasiado costosa para el club.

Carcela puede coincidir en el aeropuerto con Atzili. El israelí ha sufrido una temporada llena de baches y ausencias. Sus apariciones han sido demasiado escasas y el papel que tenía en la selección nacional ha sido relegado.

Omer ha visto cómo la temporada transcurría mientras él no llegaba ni a viajar con sus compañeros. Apenas 316 minutos en liga y solo nueve convocatorias plasman la inexistente importancia que el jugador ha tenido durante la campaña. Tampoco ha sabido aprovechar las oportunidades que las circunstancias le han brindado: la Copa África y la ausencia del citado Carcela le trajeron la oportunidad de ganarse un hueco en el once inicial. Aly Mallé, un joven canterano, le quitó el puesto al israelí.

El eje defensivo también es un lugar que quedará deshabitado en los próximos días. Una de las bajas probables es Lombán, que busca equipo en Primera. Sus actuaciones junto con centrales como Vezo o Ingason han generado excesivas críticas. Así, se deduce que su trabajo no ha sido el esperado y Los Cármenes no le ha perdonado. Los abucheos, especialmente durante el último tramo de temporada, no han cesado contra el defensa asturiano.

La última baja de los contratados por el Granada podría ser la de René Khrin. El esloveno ha vivido un caso similar al de Atzili, donde los minutos han brillado por su ausencia. Sin embargo, la llegada de Tony Adams le ha permitido volver a sentirse futbolista. Hasta la jornada treinta y dos, con el fin de la etapa de Alcaraz, solo había disputado seis partidos con la rojiblanca horizontal. Junto con Lombán y Carcela, es un nombre que suena para seguir en La Liga Santander.

Las numerosas salidas obligan a la dirección deportiva a ejecutar un plan de reestructuración para formar una plantilla equilibrada. El regreso de varios jugadores como Rubén Pérez, Brian Oliván o Machís contrasta con el ''factor Pozzo''. El expropietario del Granada mantiene la influencia sobre los derechos de los jugadores y complica la formación del nuevo equipo, de momento. La base de este nuevo Granada será la cantera, donde nombres como el de Juan Antonio Entrena o el de Jean Carlos ya suenan para devolver a la ciudad de la Alhambra a la élite del fútbol español.