Álex Martínez: "Es un orgullo vestir la camiseta del Granada CF"

Álex Martínez, en su presentación con el Granada CF | Foto: Antonio L. Juárez.

El cuarto fichaje del Granada CF para la próxima temporada, Álex Martínez, ha sido el primero que ha presentado el club rojiblanco. El lateral zurdo sevillano ha estado acompañado por el vicepresidente del Granada, Kangning Wang, y el director deportivo, Manolo Salvador, durante su presentación en la sala de prensa del estadio Nuevo Los Cármenes, donde ha destacado que para él es "un orgullo vestir la camiseta del Granada".

Álex Martínez se considera un lateral "ofensivo" que puede "aportar en ataque" y que es "rápido y con buen golpeo". El sevillano ha comentado que es un futbolista que vive el presente cuando ha sido cuestionado sobre el objetivo del club de ascender a Primera y también ha señalado que "hay que trabajar mucho para subir" porque la Segunda División "es complicada" y es necesario "ir paso a paso". "Con el esfuerzo de todo el equipo y de la afición será mucho más fácil", ha añadido.

"Es un reto. He bajado un escalón, pero es un orgullo para mí"

El ex del Betis está "contento" de recalar en otro equipo andaluz y lo considera "un orgullo" para él. Se decantó por el Granada CF porque "desde el primer minuto" mostró interés en él y le da la oportunidad de volver a sentirse futbolista. "Estoy aquí para aportar mi granito de arena", ha dicho el sevillano. "El año pasado jugué solo 14 partidos en Primera. Soy joven y el Granada me ha ofrecido esta oportunidad de volver a sentirme futbolista. Un futbolista quiere jugar y estoy muy contento. Es un reto, he bajado un escalón pero es un orgullo para mí", ha apuntado.

Álex Martínez junto a K. Wang y M. Salvador | Foto: AL Juárez

A Álex Martínez le gustaría jugar "lo máximo posible" en el Granada. Para ello, ha dicho que intentará "demostrar día a día al míster" y "estar al 100% el fin de semana". "Intentaré dar lo mejor de mí", ha señalado.

El vicepresidente del Granada le ha dado la bienvenida y le ha deseado "suerte en este reto". El director deportivo le ha definido como un jugador que "sorprende desde atrás" y que "define bien los centros", por lo que encaja en el equipo ya que al entrenador José Luis Oltra le gusta "el trato de balón" y el "juego ofensivo".

Tras su presentación, Álex Martínez se ha vestido con la equipación del Granada y le ha dado los primeros toques al balón sobre el césped del que será su nuevo estadio, el Nuevo Los Cármenes.

Álex Martínez en Los Cármenes | Foto: Antonio L. Juárez

Fichajes en los plazos esperados

Manuel Salvador ha comentado que al club le gustaría estar "más avanzado" pero que los fichajes van "en los plazos esperados", cuando ha sido cuestionado por ello durante la presentación de Álex Martínez. "Esperamos que para la pretemporada ya tengamos un bloque definido. Hay cosas muy avanzadas, pero no puedo decir nombres. Se informará esta semana", ha finalizado.