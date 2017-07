Alex Martínez: un lateral 'moderno' para el Granada

Google Plus

Alex Martínez, presentado con el Granada I Foto: Antonio L Juárez

Alex Martínez ha fichado por el Granada CF. El club nazarí parece cumplir su política anunciada en el mes de marzo, cuando Tony Adams llegó al banquillo en sustitución de Lucas Alcaraz. La idea era de españolizar la plantilla y, de momento, el objetivo está cumpliéndose.

El perfil de Alex Martínez se asocia con la experiencia. Viviendo el ecuador de su carrera , el canterano del Real Betis Balompié ha escapado de Sevilla en busca de minutos para su currículum. Durante su trayectoria nunca ha logrado consolidarse en el verde del Benito Villamarín. De esta forma, la salida es la única opción que le permitirá asentarse como futbolista. Por eso Álex Martínez llega a Los Cármenes.

La marcha de Dimitri Foulquier y el 'no' de Brian Oliván al Granada CF obligan a hacer una apuesta fiable. En Primera División, Alex Martínez no ha sido capaz de demostrar su potencial. Es en la categoría de plata donde se espera que sus cualidades sean exhibidas. Su forma de jugar representa la figura de lateral moderno: la aportación ofensiva no se esconde y cumple en defensa. Su estancia en Elche y Murcia, donde la continuidad sí existió, le valió para demostrar que con minutos es capaz de conseguir una estabilidad que todo lateral necesita.

En la última temporada, Alex Martínez ha sufrido una deflación de partidos. En diciembre había disputado varios encuentros como titular en el Real Betis, con un abanico amplio de oportunidades -la banda derecha para él tampoco es un problema-. Sin embargo, el final de la temporada le ha conducido a vestir una nueva camiseta. El Granada CF tiene ahora la oportunidad de explotar las cualidades de este jugador que, a pesar de no destacar en la máxima competición, su experiencia puede resultar clave en el regreso a Primera División.