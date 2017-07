Oltra quiere un Granada CF "muy junto y muy presionante"

Google Plus

El entrenador del Granada CF, José Luis Oltra, ofreció unas declaraciones para la web del club tras el partido ante el FC Groningen, que terminó con un empate a dos goles. El técnico aseguró que se vieron "dos caras muy diferentes de su equipo" y que se quedó "más satisfecho con el segundo tiempo", donde se vio al Granada CF que quiere para la próxima temporada, "un equipo muy junto y muy presionante, con robo y transición rápida" y también "con mucha llegada".

El míster valenciano destacó que el Granada hizo en la segunda parte "dos goles" y no pasó por "apuros defensivos", ya que el equipo estuvo "muy sólido y muy junto", lo que desea el técnico de los rojiblancos.

Oltra indicó que este partido ha sido "un buen ejemplo de lo que necesita de sus jugadores". Al técnico no le gustó nada la primera parte, porque su equipo no encontró su espacio "ni con balón ni sin balón". "Hemos dado facilidades defensivas", lamentó, por lo que se marchó "disgustado" porque el Granada no fue capaz de enlazar ni combinar y apenas llegó al área.

Así, para Oltra, la versión que el Granada CF ofreció en la segunda parte es la del equipo que quiere ver. "Estoy mezclando y viendo. Esto me sirve para demostrar al equipo lo que quiero y lo que no quiero", señaló el míster del equipo nazarí.

La próxima prueba del Granada CF de Oltra será en el siguiente partido amistoso, que disputará el martes 25 de julio contra el Heracles Amelo, a partir de las 19:00 horas. Será el tercer encuentro de carácter amistoso para los rojiblancos esta pretemporada, tras los disputados contra el Almere City y el Groningen. Ambos finalizaron con empate: el primero con un 3-3 y el segundo, con un 2-2.