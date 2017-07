Pierre Kunde, músculo y llegada para el Granada

Google Plus

Pierre, en su desdepedida del Extremadura UD. | Foto: Javi Romo (VAVEL)

Tras diez días de descanso en el vendaval de incorporaciones que estaba realizando el Granada Club de Fútbol, Manolo Salvador ha vuelto a activar la maquinaria. Pierre Kunde Malong, camerunés de 21 años, se ha convertido en el décimo-quinto fichaje de los rojiblancos en su retorno a Segunda División. Centrocampista polivalente, procedente del Atlético de Madrid y que llega cedido por una temporada.

Pierre, nacido en Limbé (Camerún), el 26 de julio de 1995, llegó al fútbol español en 2012 procedente de la cantera del AC Milan. Tras su paso por el Alcobendas CF recala en la Academia del Atlético de Madrid, club al que todavía pertenece. En las categorías inferiores colchoneras va quemando etapas hasta llegar al equipo juvenil, con el que se estrena en la Uefa Youth League disputando dos encuentros ante el FC Porto y el Manchester City. En la 2014-2015 da el salto al Atlético B, con el que juega 35 encuentros, marca dos goles y desciende a Tercera División. En la siguiente campaña continúa con los rojiblancos, siendo titular hasta el tramo final y no pudiendo conseguir el ascenso a Segunda División B.

En el curso pasado se marchó a préstamo al Extremadura, donde ha dado el salto definitivo. En el club de Almendralejo ha disputado 33 partidos, creciendo con el paso del año y siendo pieza clave en la salvación de los azulgrana. Arrancó la temporada como pivote defensivo, pasando más desapercibido. Posteriormente, con el cambio de entrenador, Pierre adelantó su posición en el campo y con ello llegó su crecimiento. Comenzó a participar en el juego ofensivo de su equipo y a anotar goles de manera constante. Hasta un total de once dianas hizo el camerunés, con varios dobletes ante equipos como el San Fernando o el Linares y con goles importantes como el conseguido en la Ciudad Deportiva de Armilla ante el Granada B. Sin embargo, no pudo ayudar al Extremadura en los tres últimos partidos del campeonato por ser llamado por la Selección Nacional de Camerún para disputar la Copa de la Solidaridad, torneo sub-23 celebrado en Azerbaiyan.

Este joven jugador africano se caracteriza por su imponente físico, lo que le permite incorporarse al ataque con potencia. Su buena llegada desde atrás y su acertado golpeo de balón se atestigua con varios de los goles conseguidos en este último año. Con su fichaje, el Granada apuntala la posición de enganche entre el medio campo y el ataque. En principio, Pierre tendrá que disputarse un hueco en el once con hombres como Montoro o Antonio Puertas, que también puede ejercer en la posición de mediapunta. No obstante, la plantilla no está cerrada y se puede esperar que se incorporen más futbolistas en esa posición.