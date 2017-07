Los deberes de agosto

Google Plus

Arranca el octavo mes del año y con él, las ilusiones de todo aficionado al fútbol por la llegada de una nueva temporada. El domingo 20, a las 22 horas, volverá a rodar el balón sobre el cesped del Nuevo Los Cármenes en lo que supondrá el retorno del Granada CF a la categoría de plata del balompié español. A tres semanas de que eso ocurra, en la entidad nazarí se trabaja sin descanso para cumplir con los deberes marcados durante este verano y terminar de perfilar un proyecto que devuelva al club a la élite.

Sobre idas y venidas

El foco de atención del deporte rey está puesto en estas fechas, como cada año, en el mercado de fichajes. Para el Granada no es diferente y desde la dirección deportiva se continua con la labor de confeccionar una plantilla acorde al reto de pelear por el ascenso a Primera División, como así han manifestado en varias ocasiones tanto Manolo Salvador como José Luis Oltra, director deportivo y entrenador de la nave andaluza respectivamente.

Con todo el mes de agosto por delante el capítulo de llegadas está muy avanzado y tan sólo quedan tres o cuatro repuntes por dar, si bien se espera que sean de importancia. La mayoría de ellos se focalizarían en la parte ofensiva del bloque, toda vez que la portería y la defensa parecen cerradas. La llegada de un mediocentro creativo es una de las prioridades, así como la de un extremo y posiblemente, un tercer delantero. La baja de larga duración de Rubén Sánchez, atacante del filial que estaba realizando la pretemporada con el primer equipo y que apuntaba a quedarse con los mayores, ha supuesto un contratiempo. A ello habría que añadir la operación a la que se ha sometido Adrían Ramos y que le mantendrá fuera unas semanas mientras su destino sigue en el aire aunque parece más cerca de quedarse que de irse. Por todo ello, se trabajará en la búsqueda de un nuevo punta.

Para que los refuerzos que faltan se hagan realidad se antoja muy importante finiquitar cuanto antes las marchas planificadas. Dimitri Foulquier y Rene Krhin son los dos señalados en este apartado debido a sus altos emolumentos que una vez liberados, dejarían mayor margen de maniobra financiera para afrontar fichajes. El lateral francés ha sido relacionado con el Sporting de Portugal pero no termina de concretarse su salida y respecto al centrocampista esloveno no se conocen ofertas. A priori no tienen sitio en el esquema de Oltra y su permanencia en el equipo podría suponer un problema, por lo que es de esperar que en las próximas semanas encuentren acomodo en otro lugar. El tercero a incluir en esta lista podría ser Mathieu Saunier si llega una oferta suculenta por él, aunque todo hace indicar que continuará en Granada.

Otro de los que saldría pero no por deseo de la entidad sería Sergio Peña. Con el cupo de extracomunitarios copado por Adrián Ramos y Darwin Machís, la continuidad del peruano es complicada de inicio. En el club se espera que Machís pueda obtener pronto la nacionalidad española, lo que abriría una plaza que podría ocupar Peña, pero es poco probable que esta llegue en las próximas fechas. Así las cosas, el joven centrocampista buscaría minutos en otro equipo y regresaría a la ciudad de la Alhambra en el mercado invernal o en el próximo curso.

Engrasando la maquinaria

Otro de los puntos candentes de la actualidad nazarí pasa por lo meramente deportivo y es la preparación del equipo para la nueva campaña. Tras el stage realizado en Holanda con parada final en Inglaterra, los rojiblancos han regresado a la capital granadina para continuar con su puesta a punto. En los primeros amistosos disputados el equipo ha demostrado tener pegada anotado siete goles en cinco encuentros, pero también ha dejado entrever carencias defensivas propias de una plantilla completamente nueva y que tendrá que acelerar en agosto para compenetrarse mejor e ir puliendo conceptos y minimizando errores.

En la ronda de amistosos previstos, el Granada jugará el próximo jueves ante el Marbella CF en la localidad costasoleña, al igual que hará tres días después ante el Al Wasl qatarí. El nueve será el turno de la presentación ante la afición en el Trofeo Diputación, contra el Málaga CF. Para cerrar los bolos veraniegos, un amistoso en Baza ante la Unión Deportiva Almería el día doce. Tras esto, el equipo tendrá una semana para afrontar en las mejores condiciones posibles el debut liguero ante el Albacete Balompié, en el 'Coliseo del Zaidín'.

Los 11.000 cada vez más cerca

Además de lo que respecta a la plantilla, en la entidad granadina se continua con la campaña de abonos de cara a la temporada 2.017/18. Los últimos datos conocidos arrojaban que más de 9.000 personas habían firmado ya su compromiso con los rojiblancos, lo que acerca al club al objetivo de 11.000 marcado por el asesor de presidencia, Antonio Fernández Monterrubio en la presentación de la campaña. La afición rojiblanca está respondiendo a la llamada y con un mes por delante para abonarse, todo hace indicar que se superarán cuanto menos los 10.000, lo que supondría un descenso significativo respecto al curso pasado pero una buena cifra para la categoría.