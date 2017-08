Oltra: "Tenemos todo para que vaya bien"

Oltra en la rueda de prensa antes del partido contra el Albacete | Foto: Antonio L. Juárez.

El entrenador del Granada CF, José Luis Oltra, ha valorado este viernes cómo afronta su equipo el primer partido de la temporada, que le medirá al Albacete este domingo 20 de agosto en el estadio Nuevo Los Cármenes (22:00 horas). El valenciano ha asegurado que el Granada CF tiene "todo" para que "vaya bien" el inicio de la campaña. "De porcentajes no suelo hablar, el equipo está bien. Me gusta cómo hemos llegado tras la pretemporada, en la que ha habido más luces que sombras", ha señalado.

Para Oltra, "el club está bien estructurado" y está realizando "un buen trabajo" y la plantilla cuenta con "buenos jugadores" y es "un grupo receptivo" que va "de menos a más"."No vivimos del día a día, sino del resultado", ha destacado el técnico, que está contento por cómo llega el equipo para afrontar este primer partido de la temporada, aunque ha resaltado que ahora tiene "que competir". "Tenemos que ser fuertes en Los Cármenes y ser un equipo que compita. Después lo importante es ganar, porque se trata de eso, de ganar", ha añadido.

Oltra ha comentado que toda la plantilla está "bien" físicamente y no tiene jugadores lesionados ni sancionados. Solamente el delantero Adrián Ramos no tiene aún el alta médica, pero el técnico ha asegurado que "quizá para el fin de semana pueda tenerla" y ya "valorarán" si entra o no en la convocatoria. Aunque el jugador ha manifestado la intención de marcharse del Granada CF esta semana, Oltra ha dicho que no iba a hablar del tema pues "lo lleva el club" y él lo trata "como un jugador más".

Oltra durante la rueda de prensa | Foto: Antonio L. Juárez

Sobre el Albacete, Oltra ha explicado que espera un rival que le pondrá "las cosas difíciles" ya que tiene "un buen entrenador" y es un equipo "con las ideas claras" y también "con jugadores con experiencia en la categoría". Para Oltra, "todos los partidos son trampa y difíciles" en Segunda División. El Granada CF tendrá que "seguir en la línea de los últimos partidos de pretemporada", según su técnico, y "competir" y "sobre todo, ganar".

A Oltra no le preocupa a priori nada de su equipo, pues lo ve "bien". "Primero éramos poco contundentes y agresivos, pero mejoramos. Quiero un equipo sólido y que encaje poco. Quiero tener el balón, llegar y finalizar los ataques. En el balón parado hemos sido sólidos en pretemporada y hemos sacado partido. Creo que el equipo va bien, soy sincero. Luego el domingo puede que cometamos errores y ya veremos si no se ha captado bien. Creo que el equipo tiene interiorizada la idea y lo tenemos bastante claro", ha agregado.

Antes del entrenamiento de este viernes, la plantilla ha guardado un minuto de silencio por las víctimas del atentado en Catalunya. Oltra ha comentado que ha partido del club y de algunos jugadores realizar este minuto de silencio y ha condenado "la barbarie" y ha querido "mandar un abrazo a los familiares y amigos de las víctimas".