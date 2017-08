Previa Granada CF – Albacete Balompié: reescribir el futuro

Google Plus

El futuro empieza aquí. (Foto: Antonio L. Juárez)

5 de septiembre de 1976. El Granada CF recibía en el viejo Los Cármenes al Deportivo Alavés. Era el primer partido en Segunda después de descender unos meses atrás. Miles de aficionados llenaban de ilusión las calles aledañas al feudo nazarí. Unos se acercaban por la cárcel de la carretera de Jaén, otros dejaban atrás la plaza de toros y el Clínico por Doctor Olóriz. A ninguno le dijeron que tendría que esperar 35 años para ver de nuevo a su equipo en Primera División.

Aquel encuentro simbolizó un perfecto preludio de lo que después vino. El conjunto granadino cayó derrotado por dos goles a tres. Fue el primer día de una época. La más oscura sin duda de la historia rojiblanca. El uruguayo Héctor Núñez debutó en el banquillo aquel día, como ahora lo hace Oltra. Aquel proyecto resultó ser un profundo fiasco. Después del técnico charrúa, llegaron el vizcaíno Errazquin y el brasileño Vavá. Ninguno dio con la tecla.

Contra el Albacete, el club andaluz se enfrenta a su pasado. El de una entidad a la que el destino, muy a menudo, ha hecho pagar sus errores con una crudeza difícil de asumir. Por eso, es hora de reescribir el futuro, por mucho que la metafísica lo considere un imposible. Vale la pena el esfuerzo. Aunque solo sea por los niños de hoy y de ayer. Para evitar que los primeros peinen canas cuando vuelvan a ver a su Granada en la élite. En memoria de los segundos, que lloraron ya mayores con aquella eterna carrera de Ighalo hacia la gloria.

Oltra incluye a Ramos en la convocatoria

La actualidad nazarí viene marcada esta semana por un nombre. El de Adrián Ramos. El colombiano quiere abandonar Granada, como ha expresado el propio futbolista a una radio de su país. Pese a ello, José Luis Oltra ha decidido incluirlo en la convocatoria. El cafetero puede que tenga minutos pero no será titular, ya que acaba de recuperarse de una adenitis perineal, por la fue intervenido el pasado 25 de julio.

Espinosa o Kunde, la única duda de Oltra

El conjunto rojiblanco buscará reafirmar en su primer compromiso oficial las buenas sensaciones que ha despertado en la recta final de pretemporada. No se esperan grandes sorpresas en el once titular del entrenador valenciano. La alineación será muy similar a la propuesta en el partido de presentación contra el Málaga. La única duda es la mediapunta, donde Espinosa y Kunde compiten por un puesto. El resto, los habituales. Varas será el guardián de la portería. Díaz, Menosse, Germán y Álex Martínez formarán la defensa. Baena y Montoro dirigirán desde la sala de máquinas, con Pedro y Machís en las bandas. Por último, en punta de lanza estará Joselu, el hombre gol de este Granada.

​ ​

La plantilla del Granada CF tiene un objetivo claro: regresar a Primera. (Foto: Antonio L. Juárez)

Oltra ha dejado fuera de la convocatoria a Saunier, Foulquier y Krhin, a los que se les busca una salida. Tampoco están en la lista Hongla, por decisión técnica, y Sergio Peña, afectado por su condición de extracomunitario. Los futbolistas citados han sido 19, por lo que el míster rojiblanco deberá descartar a uno a antes del partido.

La relación de convocados es la siguiente:

Porteros: Javi Varas y Rui Silva.

Defensas: Álex Martínez, Charlie Dean, Hernán Menosse, Germán Sánchez, Iriondo, Víctor Díaz y Quini.

Centrocampistas: Raúl Baena, Ángel Montoro, Alberto Martín, Antonio Puertas, Pierre Kunde, Pedro Sánchez y Javi Espinosa.

Delanteros: Joselu Moreno, Adrián Ramos y Darwin Machís.

Dudas en la portería albaceteña

En Albacete, la semana ha estado protagonizada por la formación del nuevo Consejo de Administración del club. En lo deportivo, José Manuel Aira solo cuenta con las bajas del extremo José Fran, por una fascitis plantar que arrastra de la temporada anterior, y de Bíttolo, con molestias musculares. La gran incógnita del once es la meta, donde Carvajal y Tomeu Nadal compiten por un puesto. En rueda de prensa, el técnico ponferradino no ha desvelado quién jugará de los dos, aunque ha afirmado que lo tiene decidido.

Arroyo, Gaffoor, Delgado, Morillas, Susaeta, Gálvez, Araujo, Erice, Josan y Aridane parten con ventaja para formar el resto del equipo. El primero en su vuelta a Segunda tras el ascenso de la pasada campaña. Con esos jugadores, el conjunto manchego tratará de hacer olvidar la última derrota en Villarrobledo (3-0) ante un conjunto de Tercera División.

Aira, el gran artífice del éxito albaceteño. (Foto: Albacete Balompié)

La lista de 18 convocados es la siguiente:

Porteros: Danny Carvajal y Tomeu Nadal.

Defensas: Arroyo, Chus Herrero, Saveljich, Gaffoor, Carlos Delgado y Morillas.

Centrocampistas: Gálvez, Erice, Dani Rodríguez, Quim Araujo, Josan, Susaeta y Eloy.

Delanteros: Bela, Espíndola y Aridane.

Llegó la hora de la verdad. El momento de saber jugar con la presión de ser favoritos. Desde hace mucho tiempo el Granada CF no cargaba con el peso de ese cartel. Pocas veces lo llevó de forma tan clara. Ahora lo es, pero en una categoría donde eso sirve de muy poco. Comenzar bien es importante, aunque no definitivo. Paso a paso, el conjunto horizontal construirá la realidad de su mañana. Al fin y al cabo, el destino no es más que el resultado de las decisiones tomadas. Es el momento de derrocar fantasmas pasados. El futuro empieza hoy.

Alineaciones probables