Oltra lamenta el "desacierto defensivo" del Granada en Tarragona

Google Plus

Oltra en un partido anterior | Foto: Antonio L. Juárez

El entrenador del Granada CF, José Luis Oltra, ha lamentado en la rueda de prensa posterior al partido contra el Nástic de Tarragona "el desacierto defensivo" de su equipo en el partido disputado en el Nou Estadi, que ha terminado con un 2-0 a favor del conjunto local.

El técnico valenciano ha comentado que el resultado le ha parecido "amplio" para lo que se ha visto sobre el terreno de juego y que la diferencia ha estado en "cinco minutos de acierto de uno y desaciertos de otro". "Habíamos salido bien al partido, lo teníamos controlado, con pocas llegadas pero teníamos el balón y no nos habían llegado. Pero todo ha sido en cinco minutos, con error nuestro y acierto y efectividad de Uche, porque luego no tienen más ocasiones", ha indicado.

Para Oltra, con el 2-0 en cinco minutos, el partido se le ha puesto al Granada CF "cuesta arriba" y aunque ha generado peligro, le ha penalizado que no ha tenido efectividad. "Ellos también han defendido fuertes y juntos", ha señalado, pues no ha querido restarle mérito a su rival.

"En esta categoría, cualquiera puede ganar a cualquiera"

"El Nástic ha sido el que ha marcad, esto es por méritos y no por justicia. Creo que el partido ha estado más igualado que lo que refleja el marcador", ha agregado Oltra, quien cree que en esta categoría "estar abajo o arriba no es definitivo" aunque sí importante para afrontar los partidos. "En esta categoría, cualquiera puede ganar a cualquiera",ha recordado.

Oltra cree que al Granada CF le ha faltado "determinación y ambición" al inicio del partido y ha vuelto a lamentar que haya concedido "facilidades al rival", algo que "llevaba partidos que no hacía". "El equipo ha tenido capacidad de tener llegada, de generar, pero no hemos tenido acierto y nos está penalizando eso, que arriba no estamos haciendo gol", ha agregado.