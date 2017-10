Los fallos defensivos lastran al Granada

Google Plus

[Foto Antonio L. Juárez]

A este Granada le falta mucho camino por recorrer. El margen de mejora es muy grande, sobre todo, en la parecela defensiva. Tras conseguir dejar la puerta a cero ante el CD Lugo, segunda vez que ocurre en la temporada, los rojiblancos, encajaron dos goles ante el Gimnástic este pasado miércoles por culpa de varios fallos defensivos y de concentración. Uche no perdonaría y pudo haber marcado varios más.

Este pasado miércoles, la defensa granadinista no estuvo a la altura de lo esperado. Menosse, Saunier o Victor Díaz no tuvieron su día, y cometieron varios fallos defensivos que propiciaron los dos goles del exjugador nazarí. Pero no es la primera vez que ocurre esta temporada. Ante el Valladolid, por resaltar un partido, también se observaron fallos similares como ante el Nástic. Errores de anticipación, velocidad o colocación que provocaron que el Granada sumara la primera derrota del campeonato. Ante los catalanes salieron a relucir esas mismas carencias, que Oltra deberá seguir trabajando en cada entrenamiento.

Chico y la vuelta de Germán

Quizás, para enmendar estos errores en cada en defensa se presentan claves la entrada en el once titular de Chico y la recuperación de Germán. El defensa gaditano fue fichado hace unas semanas para reforzar al Granada. Entró en su primera convocatoria este miércoles y no hay que descartar su presencia en el verde este sábado ante el Oviedo. José Luis Oltra ha probado varias parejas defensivas pero ninguna de ellas está resultado determinante.

La baja de Germán desde el segundo partido provocó que viéramos a Menosse junto a Charlie. No convenció al técnico porque solo duraron tres partidos. La vuelta de Saunier sí que mejoró algo la defensa rojiblanca, pero no tuvo su mejor noche este miércoles ante el Nástic. Sin embargo, el Granada no debería dejar de utilizar al defensa francés, dada su calidad sacando el balón con los pies y su limpieza a la hora de robar balones. Es por ello que la entrada de Chico sería en lugar de Menosse, cumplidor hasta ahora, pero todavía falto de concentración.

Veremos ante el Real Oviedo que pareja de centrales utiliza Oltra. Si apuesta por lo que estamos viendo estos últimos partidos, o decide rotar y probar por primera vez a Chico, que se ha estado poniendo a tono para llegar a las mismas alturas físicas que el resto de sus compañeros.