Un muro para crecer

Chico Flores y Saunier, en el encuentro ante el Real Oviedo. | Foto: Antonio L. Juárez

Transcurridas diez jornadas del campeonato de liga en Segunda División, el Granada Club de Fútbol dirigido por José Luis Oltra empieza a encontrar solución a su debilidad defensiva. Once goles en contra y cuatro parejas de centrales después, el mecanismo de protección nazarí ha mejorado con la inclusión de dos jugadores no disponibles desde el inicio, Mathieu Saunier y Chico Flores, y la próxima recuperación de Germán Sánchez no hace sino aumentar el optimismo de que el muro se vuelva más infranqueable.

El pasado fin de semana, ante el Real Oviedo, el Granada venía de tropezar duramente en Tarragona donde fue inferior al Nástic y donde quedó en evidencia su defensa ante un ex como Ikechukwu Uche, con 34 años a su espalda. Hernán Menosse fue el más señalado tras esa actuación y el que dejó el puesto a Chico Flores. El gaditano, que hacía su debut tras pocas semanas inmerso en las filas rojiblancas, entró con el pie derecho en el equipo y ha sido incluido en el once ideal de la jornada.

La temporada comenzó con Germán Sánchez y Menosse como pareja de centrales. El primero, ex del Tenerife, daba seguridad y liderazgo a la defensa, lo que se tradujo en un gol encajado en dos encuentros. Sin embargo, una rotura del quinto metatarsiano del pie izquierdo le apartó del juego en las postrimerías del duelo en Zaragoza. Su hueco lo ocupó Charlie Dean en las siguientes jornadas, en las que los andaluces empezaron a desangrarse. Seis goles en tres jornadas pusieron en duda el tándem Dean-Menosse.

En estas circunstancias, Oltra decidió recuperar para la causa a Saunier, que no entraba en los planes y al cual se le buscó salida de manera infructuosa en pretemporada. El frances sustituyó a Dean en el plebiscito ante el Córdoba y el resultado fue la primera victoria del curso, encajando un gol en el tramo final. Repitió en Alcorcón y en Lugo con otros sendos triunfos y una mejoría notable en la fortaleza defensiva, con dos goles en contra en esos tres choques. Después llegó Tarragona y la tarde-noche aciaga.

Ahora, la dupla Saunier-Chico Flores parece que se consolidará como titular en Soria, ante el Numancia, al menos hasta la vuelta de Germán, el cual se ha reincorporado ya al trabajo de grupo y cuyo retorno está próximo. Si el Granada es capaz de mantener la seguridad defensiva que le ha acompañado en las cuatro victorias del curso y continúa con el buen ritmo goleador, el objetivo de acomodarse en los puestos altos de la tabla será más asequible.