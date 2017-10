Oltra: "Nos hace falta dar el golpe encima de la mesa"

Oltra portó un lazo rosa en apoyo a las enfermas con cáncer de mama | Foto: Pepe Villoslada / Granada CF

El entrenador del Granada CF, José Luis Oltra, ha asegurado en la rueda de prensa previa al partido contra el Numancia que a su equipo le hace falta "dar el golpe encima de la mesa" después de haber logrado una buena dinámica de resultados en casa pero no tanto, de momento, lejos del Nuevo Los Cármenes. El valenciano ha indicado que el equipo que quiera "pelear por algo importante" y "ganar mucho" tiene que "ganar lo de casa y también lo de fuera". Para Oltra, "los números" que ha logrado el Granada CF hasta ahora "no son preocupantes", pero es hora de dar ese "golpe". "Ahora vamos a un campo en el que tenemos que intentar hacer las cosas bien", ha apuntado.

Oltra ha destacado el nivel de su rival, especialmente como local, donde no ha perdido ningún partido. Para el valenciano, el Numancia ha superado a sus rivales "en la mayoría de los partidos" y es un equipo "complicado" que está "bien trabajado, muy ordenado e intenso", ya que "busca siempre al rival". "Lleva cinco victorias consecutivas, solo un gol encajado. Tiene plantilla, ha tenido ausencias por lesión y por sanción y todo el que entra aporta", ha destacado.

El míster del Granada CF cree que al Numancia se le puede vencer "contrarrestando su intensidad" y "no concediendo". El valenciano ha indicado que su equipo tiene que "salir a por la victoria y no cometer ningún error, porque lo aprovecha".

El equipo granadino solamente ha sumado una victoria como visitante, contra el Alcorcón, en un partido que no fue "fácil". El preparador de los rojiblancos también ha recordado que contra el Tenerife el Granada CF hizo "un gran partido fuera". Oltra cree que a su equipo le hace falta "ir a ganar", que los partidos caigan de su lado y, para eso, "hay que ir con intención" y "tener ambición". En defenitiva, "hacer las cosas bien" ya que el Granada lleva "una dinámica muy buena".

"Cuando las cosas funcionan, y no hablo de resultados, soy de no hacer excesivos cambios"

Sobre la posibilidad de repetir la misma alineación que en el anterior partido, Oltra ha comentado que cuando las cosas funcionan, no solo en lo referente a los resultados, él es partidario de "no hacer excesivos cambios". "Por lesiones y por sanciones no he tenido la oportunidad de repetir. No he caído en esto y no me he parado a pensar. Siempre valoro qué plantea el rival, aunque el funcionamiento colectivo en el segundo periodo fue bueno", ha explicado.

Oltra también ha sido cuestionado por los delanteros del equipo: Joselu y Rey Manaj. De Joselu ha dicho que tiene "ese carácter" y es "exigente por naturaleza". "Los otros días le decía: "marcas y te enfadas con el mundo". Estamos contentos con su trabajo. La afición lo quiere porque es un futbolista honrado. Cuando se suelte, disfrutará. Él quiere demostrar que puede más. Me conformo con que siga siendo el mismo Joselu de hasta la fecha", ha apuntado. Sobre Rey Manaj, Oltra ha destacado que está "aportando ganas" y le está demostrando "que quiete jugar".