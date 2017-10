Charlie Dean, novedad en la convocatoria para medirse al Numancia

El Granada CF ha informado de la lista de futbolistas convocados por su entrenador, José Luis Oltra, para el partido correspondiente a la jornada 11 de Liga en Segunda División que disputará contra el Numancia este sábado 21 de octubre en el estadio Nuevo Los Pajaritos, a partir de las 18:00 horas. La convocatoria, compuesta por 18 jugadores, presenta la novedad del central Charlie Dean, que regresa a la lista de convocados después de unas semanas ausente. El futbolista que se cae de la convocatoria es el central Matthieu Saunier, titular hasta ahora, que tiene "molestias en el aductor de la pierna derecha y es baja médica", según ha informado el club.

El resto de futbolistas convocados para el encuentro contra el Numancia son los mismos que ya eligió para medirse al Real Oviedo en la jornada anterior. Con la ausencia de Saunier, Oltra no podrá repetir el once titular . Aunque comentó en la rueda de prensa previa a este partido que él no es muy partidario de hacer "excesivos cambios" cuando las cosas funcionan, no solo refiriéndose a resultados, para este encuentro realizará al menos un cambio en el eje de la zaga con la lesión del francés. El puesto de Saunier probablemente lo ocupe Hernán Menosse, el central que perdió la titularidad en el último partido, en el que debutó Chico Flores.

Así, los 18 jugadores convocados por Oltra para medirse al Numancia son:

Porteros: Rui Silva y Javi Varas.

Defensas: Álex Martínez, Charlie Dean, Menosse, Chico Flores, Víctor Díaz y Quini.

Centrocampistas: Raúl Baena, Puertas, Pedro Sánchez, Montoro, Javier Espinosa, Alberto Martín y Pierre Kunde.

Delanteros: Joselu, Machís y Rey Manaj.

Fuera de la lista de convocados se vuelven a quedar por decisión técnica los siguiente jugadores: el lateral izquierdo Urtzi Iriondo, el centrocampista Hongla y el extremo Licá. Por lesión no entran en la convocatoria: el delantero Adrián Ramos, el central Germán Sánchez y el mediapunta Sergio Peña. Germán ya está en la fase final de recuperación y esta semana ya ha podido entrenar con el grupo, aunque aún no tiene el alta médica.