CD Numancia - Granada CF: puntuaciones del Granada CF, jornada 11 de Segunda División

Manaj celebra con Machís su primer tanto de la temporada | Foto: La Liga.

El Granada da un golpe encima de la mesa tras imponerse por 1-3 al Numancia, equipo que hasta el momento había ganado todos sus partidos como local. Los de Oltra se pusieron muy pronto por delante tras un golazo de Pedro que enganchó de volea un gran pase de Montoro. Cuando empezaron a apretar los numantinos, Joselu remató en el área un balón suelto tras una jugada de Machís para poner el 0-2 en el marcador. Tras el descanso una tempranera expulsión de Markel Etxeberría ponía el partido muy de cara para los rojiblancos, que no supieron controlar el partido y se vieron con problemas para mantener la ventaja, que finalmente se vio recortada tras un inexistente penalti a falta de dos minutos para el final. Afortunadamente, justo tras el saque de centro Machís controló de maravilla un balón largo para asistir a Rey Manaj, que ponía el 1-3 y cerraba el partido de manera definitiva.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar)

José Luis Oltra

8 | Qué mejor manera de celebrar sus 300 partidos como entrenador que consiguiendo una contundente victoria en un escenario tan complicado. El entrenador valenciano repitió alineación respecto al partido anterior salvo el cambio de Saunier por Menosse obligado por la lesión del francés. Supo leer el partido a la perfección con los cambios en la segunda mitad, sacando a Manaj para que aguantase el balón arriba con su corpulencia y a Quini para que ayudase en defensa ante el ataque constante del Numancia en los minutos finales. Planteó un partido muy ordenado en el que sus jugadores estuvieron muy bien plantados en el campo y salieron a la contra con mucha velocidad por las bandas para ajusticiar a su rival. El único pero que se le puede poner al equipo es el poco control con el balón tras quedarse en superioridad numérica, lo que pudo costar un susto final.

Javi Varas

7 | Apenas tuvo trabajo el veterano guardameta durante la primera mitad. Sin embargo, en la segunda parte sí se vio un poco más exigido y estuvo a la altura, parándole un mano a mano a Manu del Moral que habría supuesto el 1-2 y atajando los pocos tiros entre palos del rival. Un fallo en la salida de balón apunto estuvo de costarle un gol en contra. Adivinó bien el penalti, pero poco pudo hacer ante el buen golpeo de Guillermo.

Víctor Díaz

6 | Bien en la primera mitad, mal en la segunda. Durante los primeros 45 minutos el ex del Leganés tuvo mucho trabajo por su banda, pero en prácticamente ninguna jugada consiguieron superarle los rivales. Se mostró muy resolutivo en todo momento, achicando el peligro sin complicaciones. Sin embargo, en la segunda parte, quizás por el cansancio, le ganaron la espalda en varias ocasiones con demasiada facilidad, lo que supuso que los numantinos crearan mucho peligro por su banda.

Menosse

6 | Vuelta al 11 del central uruguayo tras su mal partido en Tarragona que le costó su puesto como titular. Empezó bien el partido, mostrándose sólido atrás y saliendo bien al corte en varias jugadas. En líneas generales no tuvo grandes fallos y consiguió solventar todas las jugadas de peligro rival junto a su compañero Chico. Sin embargo, en la segunda parte tuvo algunos fallos, como la jugada en la que deja recibir solo en el área a Manu del Moral, que erró su disparo ante Varas, o una peligrosa entrada al borde del área que no fue penalti por poco. Precisamente esta falta le costó su quinta amarilla del curso, por lo que se perderá el próximo encuentro.

Chico Flores

7 | Buen partido del gaditano, que con la ausencia de Saunier dio un paso al frente para erigirse como el jefe de la zaga. A pesar de no ser tan elegante en la salida de balón como el francés, lo supo suplir con una gran contundencia y poderío en el juego aéreo, despejando todos los balones que pasaban por su lado e impidiendo el avance rival una y otra vez.

Álex Martínez

6 | Tras una primera parte en la que apenas se le vio, el lateral estuvo más activo en la segunda, sumándose al ataque con asiduidad, sobre todo tras la superioridad numérica. El sevillano no paró de buscar las paredes con Machís pero no terminó de resolver con éxito ninguna jugada en ataque. En defensa no pasó muchos apuros ya que casi todo el bagaje ofensivo rival venía por la otra banda.

Baena

S.C. | 15 minutos duró sobre el terreno de juego el capitán, que tuvo la mala suerte de lesionarse nada más comenzar el encuentro. Habrá que esperar para conocer el alcance de la lesión del centrocampista, que en los últimos partidos estaba ofreciendo un gran nivel.

Montoro

7 | Poco a poco el valenciano va siendo el jugador que todos esperábamos tras su incorporación en verano. Durante la primera mitad se mostró mucho más participativo que de costumbre, entrando más en contacto con el balón y dándole una sensacional asistencia a Pedro para que metiese el primer gol. Se diluyó un poco en la segunda parte y el equipo lo notó, sufriendo mucho para conservar la posesión del balón. Aún así gran partido de Montoro, que va a más en cada partido.

Espinosa

6 | Apenas entró en juego el mediapunta durante la primera media hora del encuentro, pero en el momento que lo hizo, logró romper la defensa tras una buena combinación con Machís en una jugada que acabó suponiendo el 0-2. Al igual que a Montoro, también se le echó en falta en la segunda parte para controlar el juego y dormir el partido jugando con uno más. En ocasiones el de Talavera de la Reina pasa demasiado desapercibido, lo que acaba pasando factura al equipo.

Machís

8 | Una de cal y otra de arena. Así se podría definir el partido del venezolano, que, a pesar de su irregularidad, acaba siendo decisivo en cada victoria. En la primera mitad el juego se volcó mayormente por la banda derecha, por lo que apenas se le vio. En el primer balón que tocó logró plantarse en el área y realizar un disparo que fue repelido por Aitor Fernández pero que recogió Joselu para marcar el segundo tanto de los rojiblancos. Nada más empezar la segunda mitad provocó la tarjeta roja de Etxeberría, en una jugada en la que se disponía a pisar área para encarar al guardameta rival. Tras un sinfín de malas decisiones que impidieron al equipo ampliar su renta, el extremo realizó un excelente control orientado para darle el balón Manaj y que marcase a placer. Notable partido de Machís al que le falta definir mejor las jugadas para ser un jugador de Primera División.

Pedro

7 | Un día más en la oficina para Pedro, que volvió a ser decisivo con su excelente golpeo de balón. El extremo consiguió empalar una volea con la que mandó el balón al fondo de la red a los cinco minutos de partido. Se mostró solidario en la primera parte ayudando a Víctor Díaz en defensa para tratar de paliar el ataque rival. En la segunda parte empezó a acusar el cansancio y ya no entró tanto en juego. Poco antes de ser sustituido falló un mano a mano ante Aitor que habría supuesto el 0-3.

Joselu

7 | Segunda jornada consecutiva en la que el delantero onubense ve puerta, colocándose con cuatro goles como segundo máximo goleador del equipo tras Pedro. Intenso en la presión como siempre, creando espacios y haciéndole más fácil la labor a sus compañeros de ataque. Marcó el 0-2 en una jugada típica de delantero, sabiendo colocarse a la perfección dentro del área para rematar el rechace del portero. En la segunda mitad tuvo alguna ocasión para poner el 0-3, pero no logró rematar con acierto ningún balón.

Alberto Martín

6 | Discreto partido del extremeño, que tuvo la difícil papeleta de suplir a Baena tras su lesión. El centrocampista no entró mucho en juego, pero realizó un partido correcto sin complicarse la vida en ningún momento. En los minutos finales pudo colocar el 0-3 en una de las múltiples ocasiones del equipo rojiblanco.

Rey Manaj

7 | Tras ofrecer una buena imagen ante el Nástic en los pocos minutos que jugó, el serbio volvió a demostrar que no es un jugador de relleno y que tiene mucho que ofrecer. Con el partido roto, Oltra decidió sacarlo para que recibiese balones de espaldas y aguantase el balón arriba, cosa que hizo a la perfección. Con su corpulencia ofrece una variante arriba, ya que Joselu destaca más por su trabajo e intensidad. Tras una gran jugada de Machís logró estrenar su casillero de goles esta temporada.

Quini

S.C. | De nuevo entró en los minutos finales para dar refresco al equipo y ayudar en defensa. A pesar de no tener demasiadas oportunidades para demostrar su potencial, Quini siempre se muestra solidario en las ayudas y comprometido con la causa.

Árbitro: Aitor Gorostegui Fernández (colegio vasco)

5 | Tras una primera parte sin incidencias el partido se le fue un poco de las manos en los últimos minutos. El colegiado acertó en la expulsión de Exteberría ya que Machís se iba solo ante el portero, pero a partir de ahí tomó numerosas malas decisiones que bien pudieron costarle caro al Granada. Pitó una falta en el borde del área tras una más que dudosa mano de Menosse que Íñigo Pérez mandó al larguero, y luego señaló un penalti inexistente para que los locales pusiesen el 1-2 en el marcador, lo que metió el miedo en el cuerpo a los rojiblancos.