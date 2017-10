Los insustituibles para Oltra

Google Plus

Víctor Díaz ha disputado los once partidos completos con el Granada CF | Foto: Antonio L. Juárez

El entrenador del Granada CF, José Luis Oltra, cada vez tiene más definido el bloque de jugadores que conforman su equipo titular, aunque por lesiones o sanciones ha tenido que continuar con los cambios. Pero hay tres jugadores de la plantilla que, con un cuarto de la temporada ya disputada en Segunda División, se han convertido en los insustituibles para el técnico valenciano. Es el caso del portero Javi Varas y de los laterales Víctor Díaz y Álex Martínez. Todos ellos han jugado los 11 partidos disputados hasta el momento y todos los minutos de cada encuentro. Acumulan, por tanto, 990 minutos de juego cada uno en sus botas.

Javi Varas partía como portero titular desde que llegó al equipo en este mercado de verano. El portero sevillano cuenta con mucha más experiencia que el otro guardameta de la plantilla, el joven Rui Silva, uno de los pocos 'supervivientes' de la temporada pasada, en la que ni siquiera llegó a debutar. El portugués solamente ha jugado un partido con la camiseta del Granada esta campaña, en el partido de Copa del Rey. En todos los partidos de Liga ha sido Varas el que ha ocupado la portería del conjunto rojiblanco. El sevillano ha ofrecido ya varias paradas de mérito y ha dejado la portería a cero en tres partidos - contra el Albacete, el Lugo y el Real Oviedo-.

Javi Varas, titular indiscutible en el Granada | Foto: Antonio L. Juárez

Los laterales de la defensa del Granada CF también son fijos. Víctor Díaz y Álex Martínez han mejorado su nivel con el paso de las jornadas. Ambos han disputado todos los minutos. Víctor Díaz ha tenido un sustituto en el banquillo, el otro lateral derecho de la plantilla, Quini, pero Oltra nunca lo ha utilizado como recambio del sevillano. Así, Quini ha dado descanso a otro compañero en las tres ocasiones que ha salido desde el banquillo. Álex Martínez, por su parte, no ha tenido recambio natural entre los suplentes, ya que el otro lateral zurdo del equipo, Urtzi Iriondo, no ha entrado hasta ahora en las convocatorias de Liga.

Álex Martínez, fijo e insustituible para Oltra | Foto: Antonio L. Juárez

En el once titular del Granada CF también ha sido fijo en los once partidos jugados hasta ahora el centrocampista Raúl Baena, pero él sí ha sido sustituido en siete ocasiones, por lo que solamente ha completado cuatro partidos completos hasta ahora. En el último encuentro, Baena se tuvo que retirar lesionado en el minuto 15 y va a estar de baja durante un mes, por lo que en el 'club' de fijos en la alineación del Granada CF solo quedarán en adelante los que, además, no han estado en el banquillo ni un solo minuto, los mencionados Varas, Víctor Díaz y Álex Martínez.