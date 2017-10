Álex Martínez: “A principio de temporada nos dimos cuenta de que con el escudo no se gana”

Martínez, este mediodía en rueda de prensa | Foto: María J. Ramírez (Vavel)

El lateral izquierdo sevillano del Granada CF, Álex Martínez, ha pasado este mediodía por rueda de prensa para analizar la actualidad del equipo nazarí, de cara al encuentro del próximo lunes contra el Lorca CF en el Nuevo Los Cármenes. Martínez ha destacado la confianza que tiene el grupo y la importancia de no relajarse en ningún partido.

La primera pregunta ha sido sobre el cambio que ha experimentado el conjunto rojiblanco desde el comienzo de temporada. “Al principio de temporada éramos todos nuevos. Cuesta un poco coger la dinámica del entrenador, pero creo que ya el equipo está sabiendo transmitir en el campo lo que el míster nos propone en cada entrenamiento”, ha subrayado. Sobre el momento actual, ha afirmado que “el equipo ahora lo que mejor tiene es la confianza en sí mismo y en el compañero”.

Martínez ha declarado que a nivel personal se está encontrando “mucho mejor que a principio de temporada”, y que “todo futbolista necesita un poco de tiempo para coger la forma física”. También ha aprovechado para agradecerle la confianza a Oltra. “Me estoy sintiendo bastante bien. La confianza que me está dando el míster es importante, y cada día intento entrenar lo mejor posible para estar mejor cada domingo”, ha apuntado. Todo ello, según el ex del Betis, le permite estar “muy contento en el campo”.

Sobre el peligro de caer en el exceso de confianza ante un rival como el Lorca, ha expresado que Oltra les ha transmitido desde el primer día que estos son los partidos más difíciles, “contra equipos de abajo que necesitan mucho los puntos”. El lateral zurdo rojiblanco ha hecho hincapié en que si el equipo sale confiado por estar mejor posicionado en la tabla, se equivoca. La clave, según él, es salir como en los últimos partidos en los que el Granada “ha mejorado mucho en las primeras partes”.

Martínez también ha hablado de su conexión con Machís y de las diferencias con la banda derecha. “Hay diferencia con respecto a la banda derecha. Pedro es más de meterse para el medio, y Víctor tiene más libertad para subir”, ha manifestado. De Machís ha subrayado que “es un jugador de banda y que juega siempre abierto”, al que le gusta “romper al espacio, conducir y hacer el uno contra uno”, lo que a veces le impide a él subir tanto. Sin embargo, ha apostillado que “es un privilegio tener a un jugador como Darwin delante”.

El último tema sobre el que le han cuestionado ha sido la buena racha del Granada: “No hemos hecho nada. Queda un mundo hasta junio y tenemos que ir partido a partido”. El futbolista nazarí ha reiterado que llevan una buena racha, pero que no se pueden relajar. “Creo que empezar mal, nos ha venido bien porque te das cuenta de que con el escudo no se ganan los partidos”, ha revelado. “Si el equipo no compite cada domingo, no puede conseguir la victoria”.