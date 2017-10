Entrevista. Saunier: "Cuando la dinámica es positiva es mejor, no como el año pasado"

Google Plus

Sus comienzos en el Granada CF, en las dos temporadas que lleva en la plantilla Matthieu Saunier, han sido duros. El central francés no ha contado para el entrenador, primero Paco Jémez y después José Luis Oltra. Las lesiones también han aparecido en ambas, pero con su trabajo ha logrado hacerse un hueco en un equipo que ha cambiado mucho de una temporada a otra. Saunier es uno de los pocos 'supervivientes' de la plantilla del Granada CF tras el descenso a Segunda después de tener casi pie y medio fuera del club este verano. El galo, pieza importante para Lucas Alcaraz, se ha quedado finalmente para cumplir un objetivo: ascender a Primera División con el Granada. Muy educado, con una sonrisa y un buen español - pese a que se disculpa por no dominar mucho el idioma -, Saunier atiende a VAVEL tras un entrenamiento en la Ciudad Deportiva, donde ahora trabaja al margen de sus compañeros por molestias en el aductor derecho. Bajar un peldaño y competir en Segunda División supone para él "una oportunidad de jugar para subir a Primera". Sobre su presente y su futuro también nos habló. Todo esto fue lo que nos contó:

Pregunta: ¿Su comienzo en el Granada fue duro? Porque se lesionó al poco de llegar y el entrenador Paco Jémez tampoco contaba con usted.

Respuesta: Sí, es difícil cuando es la primera vez que te vas fuera de tu país, a un club diferente y que el míster no cuente contigo. Pero ahora estoy contento de estar en Granada.

P: Jémez dijo en alguna ocasión que el problema era el idioma, que no le entendía, ¿era así?

R: No sé. Yo sí entendía al entrenador.

P: Con la llegada de Lucas Alcaraz pudo tener una oportunidad y se hizo con un puesto en el equipo. ¿Cómo recuerda aquella fase de la temporada?

R: Cuando tú juegas, te sientes mejor, es normal. Lo más importante es trabajar todos los días para cuando el míster te llama para jugar.

P: La temporada empeoró mucho y el equipo acabó en Segunda División. ¿Lo esperaba?

R: No, al principio no lo esperaba. Luego con los malos resultados, sí.

P: ¿Qué cree que fue lo que principalmente falló para que se produjera el descenso a Segunda?

R: Pienso que no hay solamente una cosa, hay muchas, pero no sé por qué. Un poco los jugadores y de todo, porque no se hizo bien. Muchos éramos nuevos y muchos solo estaban aquí para un año y es difícil.

"No hay solamente una cosa, hay muchas que fallaron el año pasado"

P: ¿Influyó que hubiera muchos jugadores con diferentes nacionalidades?

R: Dentro del vestuario nos entendíamos bien, pero seguro que es más fácil si tú eres francés y hablas en francés en el vestuario o si eres español y hablas español, pero si no, bien también. En ese sentido, bien.

P: Después de haber buscado una salida en verano, ¿qué se le pasó por la cabeza el día que tuvo que asumir que se quedaba en el Granada?

R: Nada, me dijeron que lo importante para el club y para mí era trabajar porque es necesario este año subir a Primera División, y para el club y para mí es importante jugar bien y ganar muchos partidos.

P: ¿La lesión de Germán influyó para que se quedara?

R: Es posible, no sé exactamente.

P: ¿Cómo hizo para motivarse con el proyecto en Segunda cuando había tenido pie y medio fuera del equipo?

"Segunda es una oportunidad de jugar para subir a Primera"

R: Segunda es una liga buena, un poco menos que la Primera seguro, pero es una oportunidad de jugar para subir a Primera División.

P: ¿En qué categoría le resulta más fácil desenvolverse: en Primera que es más técnica o en Segunda que es más física?

R: Me gusta más en Primera, es normal, pero en las dos me siento bien. Es un poco diferente pero lo que gusta es jugar.

P: ¿Qué diferencias ve entre la Segunda División española y la Ligue 2?

R: Son un poco similares las dos, más físicas que en Primera.

P: El equipo ha cambiado mucho de la temporada pasada a esta, ¿qué cambios ve más positivos?

R: Ahora la gente está bien, todos hablan con todo el mundo y hay buen ambiente.

P: ¿Es muy diferente el ambiente al del año pasado?

R: Sí, porque este año ganamos más y creo que cuando la dinámica es positiva es mejor y no como el año pasado.

P: ¿Qué compañeros le han sorprendido más esta temporada?

R: No sé, me gustan muchos jugadores, no hay solo uno.

P: ¿Con cuál se lleva mejor?

R: Hablo con todos. Con todos me llevo bien.

P: Esta temporada también la empezó fuera de las convocatorias, ¿cómo se sentía viendo que el míster no contaba con usted?

R: Es difícil, pero como decía antes, lo importante es trabajar y esperar tu oportunidad.

P: La lesión de Germán y que la pareja Charlie Dean - Menosse no convencía le dio la oportunidad de jugar, ¿cómo se sintió al entrar de nuevo en el equipo?

R: Feliz de empezar a jugar, simplemente.

P: Ha jugado con Menosse y con Chico Flores, ¿con qué compañero se ha sentido más cómodo?

R: Con los dos, son dos buenos jugadores y para mí es igual con quién juegue.

P: ¿Cómo ha visto a sus compañeros en la defensa en el partido contra el Numancia?

R. Muy bien, hicieron un buen partido. Todo el equipo hizo un buen partido, marcó tres goles y sumó tres puntos y eso es lo más importante para nosotros.

P: ¿Sabe el alcance de su lesión por las molestias en el aductor derecho?

R: No sé, espero en un mes estar bien, pero no estoy seguro de nada.

P: ¿Cree que esta lesión llega en el momento más inoportuno y teme que pueda frenar su participación en el equipo? Sobre todo ahora que Germán ya tiene el alta médica.

R: No lo sé (contesta un poco apesadumbrado).

P: ¿En qué cree que el Granada debe todavía mejorar?

R: Puede ganar más partidos y seguir en buena dinámica.

P: Esta jornada vuelve a jugar el Granada en Los Cármenes, contra el Lorca, donde el equipo lleva tres victorias consecutivas. ¿Qué sensaciones tienen para este partido?

R: Para nosotros lo más importante es nuestro partido y esperamos continuar con la buena dinámica en este partido.

P: ¿Ve muy complicada la Segunda División?

R: Sí, porque cualquier equipo puede ganar a otro.

P: ¿Cree que el Granada estará en Primera División la próxima temporada?

R: Eso espero.

P: ¿Y Saunier estará en la plantilla?

R: Si el club dice que sí, sí, me gustaría. Y en Primera División, más.

TEST MÁS PERSONAL

Una ciudad para vivir: Hyères / Una ciudad para jugar al fútbol: Granada / Un equipo: la selección de Francia / Un exequipo: el Troyes / Un entrenador: Guardiola (no me ha entrenado pero me gusta su filosofía) / Una manía antes de salir al campo: con el pie derecho primero / Una película: Les collègues/ Un actor o actriz: José García / Un grupo o cantante: Sexion d' Assaut / Un rincón de Granada: la catedral y Los Cármenes / Un objetivo: subir a Primera.