Oltra: "No vale con decir que somos un buen equipo, hay que competir"

José Luis Oltra en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva | Foto: Antonio L. Juárez

El técnico del Granada CF, José Luis Oltra, ha comparecido ante la prensa este sábado para valorar cómo llega su equipo al partido de la jornada 12, en el que se medirá al Lorca CF el próximo lunes, en el estadio Nuevo Los Cármenes. El entrenador de los rojiblancos ha asegurado que no vale con decir que el Granada es "un buen equipo" sino que "hay que competir". El conjunto nazarí está en una buena dinámica y Oltra tiene "la sensación" de que va a "competir bien", pero también considera que si pierde "no será una debacle ni un fracaso".

Oltra ve al Lorca como un rival "peligroso" que tiene "jugadores que saben jugar" y ha recordado que en Segunda División "no hay hay clasificaciones" porque no ve "nunca ganarle fácil a nadie".

El valenciano ha asegurado que jugar en lunes no le gusta "a casi nadie" pero "es lo que hay" pero que a su equipo le ha venido bien porque cuando se produce una victoria lo que se quiere es "saborearla" y "después preparar bien el partido". Oltra considera que al Granada le ha venido "bien" para "ir recuperando a algún jugador que tenía alguna molestia", como es el caso de Matthieu Saunier, Germán Sánchez y Sergio Peña. El míster no le ve nada de "malo" al hecho de tener a todos sus jugadores disponibles excepto a Adrián Ramos y a Baena, por lesión, y a Menosse, por sanción, porque ha dicho que "un entrenador siempre quiere tener a todos". "Puedo elegir libremente. Todos quieren entrar, todos quieren participar y ahora ya es ver quién me viene mejor", ha dicho.

"En el entorno ves cierta euforia, que nunca es mala si no nos afecta al grupo"

El míster del Granada no teme que su equipo se relaje en el partido contra el Lorca porque ha insistido "mucho" durante la semana. "Los jugadores están comprometidos y son inteligentes. En el entorno ves cierta euforia, que nunca es mala si no nos afecta al grupo. Me preocupa el Lorca porque es un equipo que juega bien al fútbol. Es un equipo que ha hecho más méritos de los que puntos tiene y ha estado cerca de ganar fuera de casa. Es un equipo peligroso", ha señalado.

Respecto a las opciones que maneja para sustituir al lesionado Rául Baena en la medular, aparte de Alberto Martín, el entrenador ha comentado que Hongla también es "una posibilidad real" porque "tiene muy buenas condiciones", aunque ha recordado que también tiene " a otra gente por delante", como Pierre Kunde, aunque le gusta que éste actué "un poco más arriba". "Va a jugar en esa demarcación muchos partidos. Germán, Chico e incluso Saunier han jugado ahí. Tenemos la demarcación perfectamente cubierta. Incluso tenemos a los jugadores del Granada B José Antonio y Adri", ha finalizado.