Previa Granada CF - Lorca FC: a seguir dando miedo

Chico Flores pelea un balón en el último partido en Los Cármenes | Foto: Antonio L. Juarez.

Tras once jornadas disputadas del campeonato liguero, el Granada ya carbura y se encuentra peleando por un puesto que le permita jugar el año que viene en la Liga Adelante, tal y como esperaban. El resto de equipos ya saben de lo que es capaz este Granada, que llega enrachado y que pretende seguir metiéndole el miedo en el cuerpo a sus rivales en la víspera de Halloween.

Enfrente tendrá a un debutante en la categoría, el Lorca F.C. que se encuentra en puestos de descenso y que llega con la urgencia de conseguir los tres puntos para salir de ahí abajo cuanto antes. Los de Oltra llegan con la sensible baja de Baena y con Adrián Ramos aún lesionado, además de Menosse que se perderá el encuentro por sanción, pero el míster valenciano recupera para este partido a tres puntales muy importantes: Saunier, Germán Sánchez y Sergio Peña.

Continuar con la buena dinámica para no descolgarse

Tras lograr 15 puntos de los últimos 18 posibles, el conjunto rojiblanco quiere seguir sumando para no perder comba con los de arriba. Los equipos llamados a pelear por el ascenso no paran de cosechar puntos, por lo que el Granada no puede relajarse ya que en una liga tan igualada un tropiezo puede suponerle descolgarse de los puestos de promoción de ascenso.

Joselu celebra con rabia su gol anotado ante el Numancia | Foto: La Liga

El equipo se encuentra en su mejor momento de la temporada, sumando de tres en tres y dominando los partidos, algo que le estaba costando mucho en el comienzo de liga. Los problemas defensivos que tantos goles costaron se han dejado atrás, consiguiendo levantar un muro muy difícil de batir para los rivales. Los hombres del centro del campo han dado un paso al frente para demostrar que este Granada puede llevar el peso de los partidos y los de arriba cada vez se entienden mejor y empiezan a ver puerta con mayor facilidad. Todo parece sonreír a los nazaríes en este momento de la temporada.

Sin embargo, José Luis Oltra sabe lo dura que es la Segunda División y no quiere lanzar las campanas al vuelo. En rueda de prensa, el valenciano afirmó que "no vale con decir que somos un buen equipo, hay que competir". Oltra comentó que sí que observa "cierta euforia" en el entorno por los buenos resultados pero que "no es mala si no afecta al grupo".

Mucho trabajo para no sufrir

Siempre es difícil para los recién ascendidos asentarse en la categoría y no pasar por apuros a lo largo del campeonato. La inexperiencia en Segunda División puede pasar factura, por lo que el Lorca, que debuta este año en la Liga 1|2|3, deberá trabajar mucho si no quiere volver a caer a la Segunda División B.

Tras una primera jornada en la que acabó líder al imponerse a la Cultural Leonesa por 2-0, el equipo murciano tuvo que afrontar la dura realidad, viendo como poco a poco iba cayendo en la clasificación hasta caer a los puestos de descenso.

El Lorca solo ha logrado dos victorias en las once jornadas disputadas hasta el momento, ambas como local, ante la Cultural (2-0) y el Cádiz (3-0). Los lorquinos están teniendo muchos problemas para rendir lejos de su estadio, ya que todos sus desplazamientos se cuentan por derrotas. Los puntos que ha logrado hasta la fecha han sido en el Artés Carrasco, donde a las dos victorias ya mencionadas hay que sumar tres empates ante el Rayo Vallecano (0-0), el Reus (1-1) y el Tenerife, la jornada pasada (2-2).

Varias piezas clave vuelven al equipo

Cuando las cosas van bien es mejor no tocar nada. Seguramente es lo que le gustaría a Oltra, sin embargo, el técnico nazarí se ve obligado casi todas las jornadas a modificar el once titular por diversos contratiempos, ya sea por lesión o por sanción.

Para el partido del lunes Oltra no podrá contar con el capitán Baena tras lesionarse en la pasada jornada ante el Numancia a los quince minutos de partido. El malagueño estaba mejorando notablemente en las últimas jornadas, por lo que su ausencia es un gran contratiempo para los rojiblancos. Su lugar en el equipo titular lo ocupará Alberto Martín, jugador comodín que no pierde la confianza de Oltra a pesar de no haber ofrecido un gran rendimiento en algunos partidos.

Saunier vuelve a la convocatoria tras su ausencia ante el Numancia | Foto: María J. Ramiírez.

Muchas novedades presenta la zaga para este partido respecto al de la semana pasada. De la convocatoria se cae el uruguayo Menosse tras haber visto la quinta amarilla ante el Numancia. En su lugar jugará uno de los dos centrales que aparecen de nuevo en la convocatoria tras estar ausentes un tiempo. Uno de ellos es Saunier, que tras unas molestias en el aductor que le impidieron ser de la partida en Los Pajaritos vuelve al equipo con muchas opciones de recuperar su puesto en el once titular. El otro, tras una lesión bastante más larga, es Germán Sánchez, que ya tiene el alta médica tras la fractura del metatarsiano que sufrió en la jornada 2 ante el Zaragoza. A priori parece ser el francés el que más posibilidades tiene de sustituir a Menosse debido a la falta de ritmo de Germán por su prolongada ausencia.

Otra novedad en la convocatoria es la del peruano Sergio Peña que ya se encuentra totalmente recuperado del esguince de clavícula que sufrió el pasado mes con su selección. En principio es de esperar que el internacional espere su oportunidad desde el banquillo y que Oltra siga confiando en Espinosa, que ha ofrecido un buen rendimiento en los últimos partidos. Sin embargo, Peña es una de las debilidades de Oltra y no hay que descartar la posibilidad de que actúe de titular en detrimento del ex de la Masía.

Los 18 jugadores convocados son: Javi Varas, Rui Silva, Víctor Díaz, Quini, Chico Flores, Germán Sánchez, Saunier, Álex Martínez, Alberto Martín, Montoro, Pierre Kunde, Pedro, Darwin Machís, Puertas, Espinosa, Sergio Peña, Joselu, Rey Manaj.

Mismo once para sacar algo positivo

Tras varias jornadas en las que el entrenador Curro Torres ha sorprendido con sus alineaciones, parece que puede optar por repetir once ante el Granada tras ofrecer una buena imagen la semana pasada ante el Tenerife, consiguiendo un empate a 2.

El técnico del equipo lorquino declaró en rueda de prensa que "nos medimos a un muy buen equipo", y opinó sobre el equipo nazarí. "Es un conjunto que está hecho para estar arriba y luchar por el ascenso”.

Manu Apeh disputa un balón ante un jugador del Tenerife |Foto: La lIga.

El equipo murciano no tiene jugadores de gran renombre y ha formado un bloque sólido manteniendo a varios jugadores que lograron el ascenso. Algunos de los más destacados son Eugeni Valderrama, centrocampista por el que pasa todo el juego del equipo, o Manu Apeh, jugador que proviene del filial y que estrenó su cuenta goleadora ante el Tenerife.

Primer duelo oficial entre ambos equipos

El de este lunes será el primer encuentro que enfrente a lorquinos y granadinos en su historia en competición oficial. Tan solo hay dos antecedentes entre ambos equipos, los dos en partido de pretemporada.

En el verano de 2014 los dos conjuntos se enfrentaron por primera vez en un partido que se saldó con victoria nazarí por 0-2. Un año después, volvieron a enfrentarse en un nuevo partido de preparación, que acabó con empate a 1.

A pesar de no haber disputado ningún partido contra el Granada, el Lorca sí que se enfrentó la pasada campaña al filial granadinista, logrando llevarse los tres puntos de la ciudad de la Alhambra.

Posibles onces iniciales