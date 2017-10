Granada CF – Lorca CF: puntuaciones del Granada CF, jornada 11 de La Liga 123

Machís, la estrella de este Granada. (Foto: Antonio L. Juárez)

Un partido memorable de Machís, autor de un hat trick, ha guiado al Granada CF para golear al Lorca CF, triunfo que le permite estar por primera vez en la temporada en puestos de ascenso directo. Joselu marcó el gol de la tranquilidad después de que el cuadro lorquino se pusiera 2-1 con un tanto de Tropi. El equipo de Oltra, letal a la contra, sigue muy fuerte en ambas áreas, lo que le ha permitido este lunes llevarse un partido del que por momentos perdió el control.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar)

José Luis Oltra

7 | El libreto del técnico valenciano sigue funcionando a la perfección. Contra el Lorca no hubo novedades en el once. Saunier regresó al centro de la zaga para hacer dupla con Chico Flores y Alberto Martín sustituyó a Baena. El Granada CF no hace un juego preciosista, pero es eficaz, muy eficaz. Contra el equipo de la ciudad del sol, los rojiblancos fueron contundentes en las dos áreas y letales a la contra. En la primera mitad, los andaluces comenzaron muy fuertes, pero fueron a menos. Cuando mejor estaba el Lorca, apareció Machís para provocar un penalti y convertirlo. En la reanudación, los murcianos marcaron cuando el encuentro parecía ya destinado a una goleada local. El tanto de Tropi originó dudas en el Granada. Sin embargo, Oltra no movió el banquillo hasta que el choque estaba sentenciado. Manaj por Espinosa, Puertas por Machís, y Kunde por Montoro fueron sus modificaciones. Los resultados de las últimas semanas son inapelables, pero el conjunto de Oltra peca a veces de vicios de equipo grande. En ocasiones, pierde el control del juego y fía todo a su superioridad en el golpe a golpe.

Javi Varas

7 | En su línea. Partido sobrio. El meta sevillano transmite siempre confianza a la defensa. Poco pudo hacer ante el zapatazo de Tropi. Cuando el equipo lo necesitaba, apareció. Antes del gol de Joselu, evitó el empate tras un remate de Pomares. Por lo demás, no tuvo demasiado trabajo.

Víctor Díaz

7 | Jugador de equipo. De los que siempre cumplen. Contra el Lorca no fue una excepción. Seguro atrás, ayudó en ataque cuando el equipo lo requirió. Fue amonestado en la segunda parte por un derribo a Sito al borde del área. Cada vez más consolidado en su puesto. El lateral derecho tiene un claro dueño.

Chico Flores

7 | Gran partido del gaditano. Contundente y generoso. Corrigió fallos de sus compañeros cuando fue necesario. Central de carácter, de los que le gustar mandar en defensa. Importante para fases del partido donde el bloque cae en un exceso de relajación, como pasó pr momentos contra el Lorca.

Saunier

6 | Buen partido del francés que regresó tras sus molestias. Cometió un par de errores en la entrega en la primera mitad, impropios en un defensa de su calidad. Fue a más en el partido. Fiable en los momentos de zozobra del equipo. Solo cabe esperar que las lesiones lo respeten.

Álex Martínez

7 | El mejor lateral izquierdo que ha pasado por Granada en bastante tiempo. Contra el Lorca jugó un muy buen partido. Sostuvo las acometidas rivales con solvencia en defensa. Se sumó al ataque cuando el vendaval de Machís se lo permitió. Atento siempre en las ayudas. Otro acierto de Manolo Salvador.

Alberto Martín

6 | Suplir a Baena no es sencillo, y Martín lo hizo bien. Correcto en el juego posicional. Sin complicarse con el balón en los pies. No muestra el despliegue físico del malagueño, pero es eficaz. Gran noticia para el colectivo que este jugador vaya a más.

Montoro

7 | El faro de este Granada. El juego mejora cuando pasa por sus pies. Ocurrió de nuevo este lunes. Se asoció con Espinosa y aprovechó los desmarques de Machís. Jugador que se hace notar cuando juega, y más aún cuando no lo hace. Talento puro. En los momentos donde el Granada necesita dormir los partidos, le faltan socios. Kunde entró al final en su lugar para darle descanso.

Pedro

6 | No fue su mejor partido, pero siempre suma. Trabajador incansable, contra el Lorca hizo una labor más gris que otros días. Intentó emular la falta de Zaragoza, pero esta vez el esférico se estrelló en la barrera.

Espinosa

7 | Buen partido del mediapunta rojiblanco. Se filtró entre líneas para ofrecer variantes a sus compañeros. Al comienzo de la segunda mitad, tuvo el tercero en sus botas pero Dorronsoro lo impidió. Más tarde, cuando más apretado estaba el partido, inició el contragolpe que terminó en el gol de Joselu. Fue el primer sustituido. Manaj ocupó su lugar.

Machís

9 | Imperial. Conectó un rechace en la frontal para hacer el primero con un potente disparo. Tiró del equipo cuando más lo necesitaba. El Lorca parecía ganar terreno en la primera, pero ahí apareció el venezolano. Carrera, desborde y penalti. Él mismo se encargó de convertirlo. Asistió a Joselu en el gol de la tranquilidad y, un minuto después, mató el partido con un chut cruzado. Espectacular la evolución de su rendimiento desde el comienzo de la temporada. Hoy por hoy es el jugador franquicia. Junto a Abel, se llevó la gran ovación de la afición al ser cambiado por Puertas.

Joselu

8 | Móvil, trabajador, insistente. Sus desmarques siempre favorecen la creación de espacios. Así fue contra el Lorca. Cuando el equipo más lo necesitaba, no falló. Definición de libro para darle tranquilidad al equipo. Tercera jornada seguida marcando.

Rey Manaj

6 | Minutos siempre interesantes los del albanés. Provocó la expulsión de Sito tras quedarse mano a mano contra el portero en una gran contra del Granada. Cierto es que pudo ceder el esférico a Joselu antes de ser derribado. Un movimiento de buen delantero lo puso otra vez frente al guardameta lorquino, pero se trastabilló a la hora de definir.

Puertas

S.C. | El almeriense entró cuando todo estaba decidido. Insuficiente para ser calificado.

Kunde

S.C. | Misma situación que Puertas.

Árbitro: Pérez Pallas (colegio gallego)

7 | Partido cómodo el suyo. Acertó cuando tuvo que tomar decisiones. Expulsó con roja directa al visitante Sito en el minuto 78 de partido por último hombre. También amonestó en filas granadinas a Montoro y Víctor Díaz, y al visitante Noguera.