Oltra: "Osasuna asusta, como nosotros en el último tramo"

Google Plus

José Luis Oltra en rueda de prensa | Foto: Antonio L. Juárez.

José Luis Oltra, entrenador del Granada CF, ha valorado este viernes en la habitual rueda de prensa previa a un partido cómo llega su equipo al encuentro que le enfrentará este domingo a Osasuna en el estadio de El Sadar. El valenciano ha destacado "la buena línea" en la que está inmerso el Granada CF para afrontar este complicado partido contra Osasuna, un rival que "asusta" por sus buenos números pero como también lo hace el conjunto granadino "en el último tramo" de partidos.

Oltra ha resaltado que Osasuna "hace diez jornadas que no pierde" y "eso está al alcance de muy pocos", además "es el menos goleado" y "en casa no ha perdido". "Ha marcado siempre de local", también ha comentado un Oltra que ha asegurado que no se debe fijar en los números de su contrincante ni en la clasificación porque su rival también habrá visto los que ha conseguido su equipo. Para Oltra, este Osasuna - Granada CF es "un partido grande" que se jugará ante una afición "que suma y que llena".

El valenciano ha asegurado que Osasuna irá con "intensidad" porque es una "característica histórica" del equipo rojillo, que tiene "gente que va bien y aprieta" y que, además, tiene futbolistas con "mucha pegada" y es un equipo que "encaja poco". Por todo ello, Oltra cree que el Granada CF tiene que "hacer lo de siempre" y "no darle opciones" a Osasuna. Hay que ir con ambición. Es un momento importante de la temporada", ha resaltado.

"Cada semana pasas un examen. Son tres puntos iguales cada semana"

El míster de los rojiblancos no considera que este partido sea un termómetro por el ascenso, pues cree que lo es como los encuentros contra el Lorca, el Numancia o el Nástic de Tarragona. "Cada semana pasas un examen. Cada semana se te pone el termómetro para saber si estas con salud de roble. Son tres puntos iguales cada semana. Si refrendamos esta racha, no vamos a decir que estamos en Primera. Y si se consuma la derrota, no hay que volverse locos porque seguiremos en la parte alta", ha apuntado Oltra.

El valenciano tendrá a su disposición ya para este partido al delantero Adrián Ramos. Oltra ha dicho que si entra en la convocatoria es "porque puede jugar todo" pero otra cosa es "que de inicio sea más complicado" porque "los jugadores que vienen jugando más tiempo no son candidatos a ser sustituidos".

Oltra no cree que la delantera sea la línea en la que más le cuesta decidir los cambios sino que en ninguna es sencillo. "Ahora mismo el equipo lleva una buena línea, mejorable, y en todas me caliento la cabeza, en todas hay máxima igualdad", ha señalado.

Sobre Varas y Joselu, que el jueves no entrenaron por unas molestias, Oltra ha dicho que ya se han recuperado y han entrenado "con normalidad". "Fuera están Charlie y Raúl Baena. Todos lo demás, a plena disposición", ha comentado.