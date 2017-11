Oltra: "Debemos jugar como estamos haciendo en las últimas jornadas"

El técnico rojiblanco durante una rueda de prensa. Foto: Antonio L. Juárez

El entrenador del Granada CF ha comparecido antes del encuentro ante el Sevilla Atlético, equipo colista de la categoría por el momento. No ha querido mostrar una imagen de comodidad al encontrarse en el primer puesto de la tabla, dando a entender que no hay que arriesgarse e ir convencidos de que será un partido fácil. Hay que tratar de mantener el liderato y no acomodarse.

“En esta categoría no hay rival fácil, los filiales tienen desparpajo, no tiene presión. No ha ganado, pero ha puntuado en tres de sus salidas. No me preocupa el rival nunca, desde el respeto. El halago debilita. Espero que el equipo siga compitiendo como hasta ahora. Podamos jugar bien y darle buen trato al balón. Espero que tengamos el acierto suficiente para ganar el partido”. Respecto a la continuidad de los jugadores ha mencionado: “No hay que plantear muchos cambios por sentido común ahora que estamos funcionando. Cuando las cosas van funcionando bien la esencia va a ser la misma. No va a haber una revolución el domingo”.

Además, Oltra ha dado una valoración sobre el estado algunos de los jugadores de la plantilla. Entre ellos, sobre Adrián Ramos, que hoy no se ha entrenado con el grupo y del que ha dicho lo siguiente: “Vamos a tener que esperar a mañana. Hoy no ha entrenado por precaución. La idea es que mañana se teste y trabaje con el grupo”.

José Luis Oltra también ha tenido palabras para la baja de Machís y ha afirmado no estar contento ante tal baja: “No estoy contento. Si estuviera jugaría. Pero un equipo como el Granada no puede depender de un jugador. Y si perdemos el partido nunca va a ser excusa de las ausencias. Sea el futbolista que sea. Si no ganamos es porque a lo mejor colectivamente no hemos estado bien. Tenemos alternativas en el juego para suplir cualquier ausencia”.

Sobre las ventanas FIFA ha comentado: “Hace mucho tiempo es un agravio comparativo para los equipos. El Sevilla tiene a cuatro futbolistas en esta situación. Se habló de igualar los calendarios. Todos los clubes preferiríamos tener que jugar tres partidos en una semana. Los equipos que tenemos jugadores internacionales no competimos en igualdad de condiciones. Yo no tuve en el Córdoba durante una fase de ascenso a Florín, nuestro jugador más determinante”.

Cabe la posibilidad de que juegue Rey Manaj por Machís: “Cada vez va a más. Es una posibilidad real jugar con dos puntas. También existe la posibilidad de que haya cambio de jugador por jugador. Y luego está la posibilidad de poner a Espinosa en la izquierda y a Kunde en la mediapunta”.