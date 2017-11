Previa Granada CF - Sevilla Atlético: seguir en la cumbre

Foto. Antonio L. Juárez

Dicen los expertos que en el deporte de élite lo más difícil no es llegar a la cima, sino mantenerse. A ese reto se enfrenta ahora un Granada CF que, con el punto logrado en El Sadar, alcanzó el liderato por primera vez en la temporada. Tras un comienzo dubitativo, los andaluces han cogido la directa y han sumado 19 de los últimos 24 puntos en juego. Desde que comenzó el otoño, los nazaríes cuentan todos sus partidos por victorias, salvo la derrota en Tarragona y el mencionado empate contra Osasuna.

“En esta categoría no hay rival fácil". Esas fueron las palabras de Oltra en la rueda de prensa de este viernes. Consciente de lo peligroso que puede ser para los suyos ataviarse con el traje de Goliat, el valenciano pone sobre aviso al entorno. La realidad marca que en el verde del Zaidín se vivirá el duelo más desigualado de la categoría, si se tiene en cuenta el criterio clasificatorio. El primero contra el último. El cuadro andaluz recibe a un Sevilla Atlético muy distinto al que deslumbró en algunos tramos de la pasada temporada por los campos de Segunda. Sin ir más lejos, los de Luis García Tevenet son el único equipo del fútbol profesional que no ha conocido aún la victoria en lo que va de campaña.

El Granada CF llega sin Machís

Darwin Machís, el futbolista más destacado del conjunto horizontal durante las últimas semanas, causará baja contra el filial nervionense, ya que Venezuela lo ha convocado para un amistoso que disputa el lunes en Holanda. El extremo vinotinto no es la única ausencia por el virus FIFA. Sergio Peña tampoco está disponible puesto que Perú se juega su pase para el Mundial en un doble compromiso contra Nueva Zelanda. Estas ausencias se suman a la de Raúl Baena, lesionado del sóleo, y Adrián Ramos, con molestias en el tensor de la fascia lata de la pierna izquierda.

, Flores y Machís celebran uno de los goles contra el Lorca | Foto: Antonio L. Juárez

Pese a lo que se pudiera pensar en un primer momento, Oltra no revolucionará el once para dar descanso a los jugadores con más carga de minutos. Si algo le ha funcionado al míster rojiblanco, ha sido dar confianza al mismo bloque. Contra el Nástic introdujo un par de rotaciones y el resultado no fue positivo. En este sentido, el único cambio obligado con respecto a la alineación de Pamplona es el de Machís. Puertas y Licá son sus sustitutos naturales, pero el mejor rendimiento de Kunde le da opciones al camerunés. En el resto del equipo no se esperan muchas modificaciones.

Menosse, Iriondo y Licá son las grandes novedades en la convocatoria del Granada CF. La lista completa es la siguiente:

Porteros: Rui Silva y Javi Varas.

Defensas: Chico Flores, Quini, Víctor Díaz, Matthieu Saunier, Hernán Menosse, Álex Martínez y Urtzi Iriondo.

Centrocampistas: Pedro Sánchez, Javier Espinosa, Ángel Montoro, Pierre Kunde, Antonio Puertas, Alberto Martín y Licá.

Delanteros: Joselu y Rey Manaj.

El Sevilla Atlético, a por su primera victoria

El conjunto de Tevenet buscará en Granada su primer triunfo de la temporada. Los sevillistas son el único equipo de Primera y Segunda que aún no sabe lo que es ganar. Sin embargo, en las últimas semanas el filial hispalense ha mejorado. De hecho, lleva invicto tres jornadas, en las que ha cosechado un pleno de empates.

Pozo celebra su gol de la semana pasada contra el Tenerife | Foto: LFP

Para encarar el duelo contra el cuadro nazarí, el Sevilla Atlético también cuenta con bajas sensibles. Álex Muñoz, que fue expulsado ante el Tenerife, deja un importante vacío en la defensa. Amo o Konyk podrían ocupar su lugar. Por otro lado, Marc Gual, Boutobba, Aburjania y Ondoa tampoco estarán debido a sus compromisos internacionales. Tevenet, que facilitará la convocatoria en la tarde de este sábado, seguirá apostando por la columna vertebral de los últimos partidos.

El reto del Granada CF a partir de ahora es asentarse en las posiciones de ascenso directo. Si los nazaríes continúan con la inercia de las ocho jornadas pasadas, abrir brecha con el séptimo puesto será cuestión de tiempo. Hacerlo con la tercera plaza, se antoja más complicado. Convertir Los Cármenes en un fortín, como parece que ha hecho el conjunto rojiblanco, es fundamental si se quiere subir por la vía corta. No fallar contra los equipos de abajo también. Este domingo, un nuevo test.

Alineaciones probables