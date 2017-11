Granada CF-Sevilla At: puntuaciones del Granada, jornada 14 de La Liga 1|2|3

Google Plus

Antonio Puertas, durante el encuentro ante el Sevilla At. | Foto: Antonio L. Juárez

En la matinal del domingo en el estadio de Los Cármenes volvió a quedar patente por qué la Segunda División es la competición más igualada del fútbol europeo. El Sevilla Atlético, que llegaba como colista y sin conocer la victoria hasta ahora, derrotó al Granada Club de Fútbol que estrenaba liderato. Los locales acusaron la ausencia de su baluarte, Darwin Machís, y padecieron de imprecisión en los metros finales. Los goles de Curro, de penalti, y Fede, superaron al del nazarí Joselu.

(0-2: Muy mal / 3-4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7-8: Muy bien / 9-10: Excelente / S.C: Sin clasificar)

JOSÉ LUIS OLTRA

5 | No le salieron las cosas al entrenador valenciano. Optó por Antonio Puertas para sustituir a Darwin Machís, ausente por estar concentrado con su selección. Sin variar el esquema, su equipo adoleció de precisión en los metros finales durante todo el encuentro. Los rojiblancos llevaron el peso del partido pero sin la pegada habitual y dos errores atrás los condenaron. Los cambios realizados por el míster no surtieron efectos positivos sobre el terreno de juego.

JAVI VARAS

5 | Prácticamente inédito durante los 90 minutos. En su haber solo puede contabilizarse una parada de mérito en la primera parte para desviar el balón al larguero en lo que podía haber sido el 0-2. No adivinó el lanzamiento de penalti en el primer tanto y nada pudo hacer en el segundo.

VÍCTOR DÍAZ

5 | Insistencia sin premio. Lo intentó una y otra vez sumándose al ataque por la banda derecha pero sólo uno de sus numerosos centros creo peligro a la meta hispalense. Sufrió en defensa durante la primera mitad, siendo superado por Curro en la acción que, a la postre, supuso el penalti del primer gol visitante.

CHICO DÍAZ

4 | No tuvo el día el central gaditano. Cometió penalti sobre Curro en una acción en la que llegó tarde a cerrar al atacante sevillista. Posteriormente, un error suyo en la salida de balón acabó con el esférico estrellándose en el palo de la portería de Varas. Su peor día hasta el momento con la casaca rojiblanca.

SAUNIER

6 | De los más finos del equipo en el día de hoy. Muy seguro en el corte, haciendo gala de su inteligencia para defender y no ceder huecos a los atacantes que lo intentaron superar. Se sumó al remate en los córner sin obtener premio.

ÁLEX MARTÍNEZ

5 | El lateral izquierdo del Granada se mostró más incisivo en ataque que en otros encuentros, si bien sus llegadas no generaron excesivos problemas a la zaga sevillana. No tuvo demasiado trabajo defensivo en su costado dado que el filial hispalense volcó más sus avanzadas por el flanco contrario.

ALBERTO MARTÍN

5 | Bastante desapercibida la actuación del centrocampista de Don Benito. En la primera parte participó más en la elaboración del juego y su movimiento hacia los costados. En la segunda parte apareció menos y fue sustituido por Pierre Kunde en el minuto 78, en la búsqueda infructuosa del empate a dos.

MONTORO

3 | La brújula del Granada no marcó hoy el rumbo correcto y, para colmo de males, acabó autoexpulsándose tras una dura entrada por detrás en el añadido del encuentro. Más allá de distribuir a las bandas, su incidencia en el juego ofensivo fue limitada. Este equipo no tiene recambio claro para él y no podrá estar en el próximo partido, en el Reino de León ante la Cultural Leonesa.

PEDRO SÁNCHEZ

6 | Siempre aporta. En el que no fue su mejor día, el extremo derecho sumó una nueva asistencia a sus registros sirviendo a Joselu el balón que supuso el empate a uno. Empezó por la izquierda y al final de la primera parte regresó a la derecha, su banda natural. La mayoría de ataques pasaron por sus botas pero, en sintonía con el equipo, le faltó precisión para concretar más acciones en peligro.

ESPINOSA

4 | Ante los problemas del Granada para generar peligro se necesitaba mayor juego interior y el talaverano no lo brindó hoy. Su presencia fue escasa durante el primer acto y prácticamente nula en el segundo. Con la entrada de Rey Manaj cambió su posición al costado izquierdo y ahí se diluyó por completo. Fue sustituido por Licá en el minuto 71.

PUERTAS

4 | Sigue sin dar lo que se esperaba de él. El atacante almeriense tenía la difícil tarea de sustituir a Darwin Machís y no estuvo a la altura. Comenzó en la derecha y jugó sus últimos minutos en banda izquierda. Generó una acción de peligro finalizando el primer tiempo pero su disparó fue bloqueado por la defensa y, por lo demás, escasa aportación. Oltra lo sustituyó en detrimento de Rey Manaj en el minuto 55.

JOSELU

7 | Batallador incansable. El onubense volvió a demostrar su pundonor peleando cada balón que le llegaba con la zaga rival. Comenzó desacertado pero fue afinándose poco a poco. A punto estuvo de empatar antes del descanso con un testarazo que salvó el meta hispalense. No perdonó en la segunda, adelantandosé a la defensa en el primer palo, en un lanzamiento de córner, y enchufando el balón en la red.

REY MANAJ

5 | El delantero albanés saltó al campo en el minuto 55 para sustituir a Puertas y formar dupla atacante con Joselu. Buscó generar espacios y concretar remates pero no tuvo sus intervenciones pasaron más desapercibidas que en anteriores ocasiones.

LICÁ

4 | No se le vio. Sustituyó a Espinosa en el minuto 71 pero ni mejoró al talaverano ni a Puertas en su papel por la banda izquierda. Adolece de ritmo y desparpajo por la falta de minutos y eso se nota.

KUNDE

S.C. | Disputó los últimos 10 minutos de partido en el lugar de Alberto Martín, sin poder ayudar en demasía a encontrar el empate para los nazaríes.

ARBITRO: DÍAZ DE MERA ESCUDEROS

8 | En un partido sin demasiada conflictividad acertó en todas las decisiones claves. Decretó correctamente penalti a favor del Sevilla Atlético por un derribo de Chico Díaz sobre Curro. En los minutos finales expulsó a Montoro por una entrada dura por detrás en lo que fue un error del jugador granadinista. Además, amonestó al local Chico y a los visitantes Borja, Curro, Berrocal, Soriano y Carballo.