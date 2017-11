Oltra: "Tenemos que competir bien e imponer nuestro estilo"

José Luis Oltra en rueda de prensa | Foto: Antonio L. Juárez

El técnico del Granada CF, José Luis Oltra, ha destacado en la rueda de prensa previa al partido contra la Cultural y Deportiva Leonesa que su equipo tiene que "competir bien" e "imponer" su estilo en León. Oltra ha resaltado que sus futbolistas han trabajado esta semana "igual" que en otras pese a la derrota sufrida en el último partido en casa y ha habido un "ambiente distendido" porque considera que el Granada CF "jugó bien" y "mereció más"contra el Sevilla Atlético. "Era corregir las pequeñas cosas y hacer borrón y cuenta nueva con la idea de ir a ganar", ha señalado.

El técnico valenciano ha calificado a la Cultural Leonesa de un equipo "atrevido, valiente, muy combinativo y asociativo" que "hace cosas distintas y tiene muchas variantes". Oltra ha destacado que aunque el equipo leonés lleva "nueve partidos sin ganar" también "sólo tres perdiendo", por lo que le parece un equipo "difícil". Por ello, a Oltra le preocupa "jugar con las ideas claras" en León y "competir bien". "Ser un equipo con suficiente entidad", ha añadido.

"Todos los equipos no tenemos cabida en la parte alta"

Oltra ha comentado también que en Segunda División "cada vez" les sorprenden "menos cosas". Si bien el técnico no esperaba que el Sevilla Atlético ganara la semana pasada en Los Cármenes, no lo ha querido calificar "de sorpresa" el triunfo de los sevillistas porque ha indicado que "puede pasar". "Todos los equipos no tenemos cabida en la parte alta. Todos los años aparece un Eibar, un Girona o un Leganés. No me sorprende", ha señalado.

El valenciano no ha querido valorar el primer cuarto de Liga porque ha asegurado que "los parciales no sirven" y que lo importante es "la nota final". Sí ha destacado que el Granada CF "crece, va a más, compite" y está "en la parte alta". "Creo en el equipo y estoy muy contento con la afición. Las mimbres están intactas. No hemos tocado techo", ha resaltado.

"Adrián Ramos esta semana está descartado"

Cuestionado por el estado de Adrián Ramos, el entrenador de los rojiblancos ha explicado que el colombiano no ha recaído sino que sufre "una molestia diferente a la que tuvo". "Está teniendo muy mala fortuna. Él está más fastidiado, no termina de estar en condiciones", ha comentado al tiempo que ha asegurado que esta semana no va a forzar al jugador y "la semana que viene lo intentará". "Esta semana está descartado pero, en principio, va a estar para la próxima semana, porque cada vez se siente mejor y tiene ganas de aportar y jugar", ha indicado.

Sobre Raúl Baena, que ya tiene el alta médica, Oltra ha dicho que el centrocampista "ha completado todos los entrenamientos con absoluta normalidad" y que "en principio, puede estar para el domingo" ya que es "uno más". El que no va a estar es Sergio Peña, quien "teóricamente llegaba este viernes por la tarde", pero Oltra ha comentado que el jugador peruano habló con él y le dije que si le daba "un día más". "El domingo entrenará con los no convocados. Llegará mañana en vez de hoy", ha finalizado.