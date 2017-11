Machís: "Viene el líder, un equipo muy fuerte"

Machís en rueda de prensa | Foto: Antonio L. Juárez

Los dos últimos partidos del Granada C.F. han dejado un mal sabor de boca para el conjunto granadinista. Darwin Machís ha pasado por rueda de prensa tras el entrenamiento del equipo para analizar al próximo rival, "un equipo muy fuerte" y ha destacado que la plantilla "está trabajando de la mejor manera para dar un buen espectáculo. "Es verdad que llevamos tres jornadas sin ganar pero nos encontramos muy bien, en la anterior jornada empatamos fuera y ahora debemos hacer bueno ese empate ganando en casa al líder", ha comentado Machís.

El Huesca llega como líder a Los Cármenes. "Tenemos que contrarrestar sus virtudes. Es un partido muy bonito, será especial ante un equipo al que le tengo mucho cariño porque allí empezó todo pero, a pesar del cariño, ahora somos rivales y nosotros vamos a salir a dar lo mejor de nosotros y a sacar los tres puntos. Es un rival con un ataque muy bueno. Cucho y Melero tienen casi diez goles anotados cada uno y es un equipo que, en teoría, está para salvar la categoría pero está demostrando más cosas y por su buen trabajo, por su entrenador y los buenos jugadores que tiene está peleando por grandes cosas. Es un equipo que ahora está muy fuerte y nosotros tenemos que salir concentrados para que no nos pinten la cara como dice el míster y tenemos que salir a comérnoslos", ha dicho Machís de su exequipo.

Tras preguntarle si hay 'Machísdependencia' en el equipo, el futbolista venezolano ha comentado que son cosas del fútbol, que a veces las ocasiones no salen o no se aprovechan.

Machís ha tenido palabras para definir su evolución futbolística durante los últimos años: "La constancia que he tenido me ha mantenido aquí en el Granada a pesar de haber pasado por muchos equipos. Con mi trabajo he demostrado que estoy preparado para jugar en cualquier equipo, ya sea aquí o en Primera División, y con mi trabajo estoy demostrando que quiero ser un hombre importante dentro del equipo y seguiré haciéndolo para cumplir nuestros objetivos.Tengo que seguir trabajando y mejorando algunos aspectos que me pueden estar penalizando, pero eso día a día lo iré mejorando y al equipo también le vendrá bien".

Sobre Peña y Adrián Ramos, Machís ha comentado lo siguiente: "Peña ya logró su clasificación y ahora tiene que estar concentrado aquí al cien por cien, porque a él le vendría bien jugar aquí para tener opciones de ir al Mundial. Es un jugador que nos va a aportar muchísimo porque es muy bueno, pero el tema de jugar ya se trata de decisiones del míster. Respecto a Adrián, no tengo mucho que decir. Él ha sentido muchas molestias últimamente pero ha tenido el cariño y el apoyo del cuerpo técnico y del club y espero que se recupere pronto para que nos ayude con su trabajo". Adrián Ramos es baja por gastroenteritis y no ha entrenado en la mañana de hoy junto al resto.