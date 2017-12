Víctor Díaz posa para la entrevista en Vavel | Foto: Antonio L. Juárez

Aterrizó en Granada este verano, como la mayoría de jugadores de la plantilla del Granada CF, con el objetivo de lograr el ascenso a Primera División. Víctor Díaz, uno de los capitanes del equipo granadino, se ha convertido en pieza clave para el técnico José Luis Oltra, pues ha jugado todos los partidos y todos los minutos. El sevillano, que ya sabe lo que es lograr un ascenso a Primera con el Leganés, quiere volver a vivir un momento "único" pero "muy complicado". Amablemente atiende a VAVEL tras el penúltimo entrenamiento del año en la Ciudad Deportiva y explica las claves para conseguir ese objetivo que no supone "presión" para una plantilla que, tal y como se ha confeccionado, "no puede aspirar a otra cosa". Todo esto fue lo que nos contó:

Pregunta: Comenzó su carrera como futbolista en la cantera del Sevilla FC, ¿qué recuerdos tiene de aquella etapa?

Respuesta: Fue una etapa muy bonita, también muy larga porque prácticamente estuve desde alevín de primer año. Empecé en el equipo de mi barrio y después firmé allí. Prácticamente desde los nueve o diez años hasta los 21 estuve allí.

P: En la temporada 2009/10 el Liverpool se interesó en sus servicios, pero ¿qué fallo para no llegar a un acuerdo con el club inglés?

R: Estuve allí visitando las instalaciones, viendo todo aquello y estaba prácticamente todo hecho, pero en el Sevilla no tenía contrato profesional, Monchi se metió por medio, me hicieron una propuesta, hice un balance y, al final, me quedé en casa.

P: Del Sevilla pasó al Real Oviedo, más tarde al Lugo. ¿Cómo recuerda aquellas temporadas en Segunda?

R: Fueron mis primeros pasos fuera de casa. Cuando sales con 21 años, al principio cuesta un poco, pero en lo deportivo y en lo personal no me puedo quejar porque fui a un club que tenía un gran nombre como el Oviedo. Luego jugué en el Lugo y la verdad es que estuve muy contento. Tuve compañeros que me ayudaron mucho y entrenadores, y, a día de hoy, son recuerdos muy bonitos y estoy agradecido.

Víctor Díaz | Foto: Antonio L. Juárez

P: En la campaña 2014/15 llegó al Recreativo de Huelva, donde coincidió con Oltra. ¿Qué cambios ve en sí mismo y en el míster de aquella temporada a ahora en el Granada?

R: Creo que no hemos cambiado tanto. Hemos evolucionado un poco, pero creo que somos las mismas personas. Es verdad que fue un año muy complicado, tanto en lo institucional como en lo económico, pues estuvimos ocho meses sin cobrar y fue un año muy complicado pero, al final, creo que en los peores momentos conoces a las mejores personas. Desde entonces, mantengo el contacto con el míster, tuve la oportunidad de irme con él al Córdoba pero, al final, firmé en Leganés y ahora hemos vuelto a coincidir, así que contento por volver a estar con él.

"En el Recreativo viví un año muy complicado, que no deseo a nadie"

P: ¿Fue ese el año más difícil de su carrera porque sufrió el descenso con el Decano?

R: Sí, sin duda. Al final el descenso obviamente es una mancha en el curriculum de todos pero fue un año muy complicado, que no deseo a nadie, con situaciones de compañeros que no tenían casi ni para vivir y fue muy complicado. Pero, a día de hoy, eso te curte como persona y como jugador y, al final, esos momentos se pasan mal pero hacen que valores más los mejores momentos, con más alegría.

P: Luego llegó al Leganés, con el que logró el ascenso a Primera. ¿Cuáles fueron las claves para conseguirlo?

R: Fue un año muy completo. Creo que hay que tener muy buen vestuario para conseguir el objetivo, aquí también lo tenemos. En el Leganés fue un año increíble, todo salió a la perfección. A priori, el club quería dar un paso más y luchar por el play-off y, al final, ascendimos directos. Es verdad que también coincide con que los compañeros de aquel año dieron la mejor versión de sí mismos y conseguimos el ascenso. En lo personal, muy contento porque conseguir un ascenso a Primera División es algo único, muy complicado y que se vive de otra manera.

"Creo que hay que tener muy buen vestuario para lograr el ascenso y lo tenemos"

P: Ahora está en el Granada CF con ese objetivo. ¿Supone mucha presión tener esa meta y más obligación de cumplirla?

R: Es presión, pero nosotros no lo vivimos de esa manera. Al final sabemos que es un reto muy complicado pero la plantilla que se ha confeccionado no puede aspirar a otra cosa. Está claro que ahora mismo estamos bien, pero no todo lo bien que nos gustaría. Sabemos que tenemos mucho margen de mejora, pero el objetivo es el que es y si el grupo está unido y las cosas van saliendo como deben salir, estaremos arriba. Y ojalá consigamos el objetivo.

P: ¿Qué fue lo primero que pensó cuando el Granada se interesó en sus servicios?

R: Al principio no pensaba mucho, porque aún no había terminado la temporada pasada. Fue a mediados de mayo cuando se pusieron en contacto conmigo y yo estaba centrado en conseguir la permanencia con el Leganés y hasta que no se consigue, no pensé mucho. Obviamente, me sentí agradecido porque yo terminaba contrato y varios equipos estaban interesados y eso te hace estar un poco más tranquilo, pero hasta que no conseguí la permanencia con el Leganés no pensé prácticamente nada.

Victor Díaz | Foto: Antonio L Juárez

P: ¿Qué percepción tenía del club antes de llegar?

R: Bueno, quieras o no soy andaluz, conozco esto, he venido aquí a jugar y sé la magnitud que tiene esto. Conozco cuando el Granada estaba en Segunda B y era una ruina y eso hace valorar más la situación en la que ha estado estos años y en la que está este año. Sabía que venía a un club muy bueno. El Leganés es un club que está creciendo mucho y he venido a un club que ya está hecho, que tiene una infraestructura enorme, con muchos trabajadores que te ponen todo por delante para crecer como jugador y eso se agradece.

P: ¿Qué le convenció para fichar por el Granada?

R: Obviamente el proyecto. No tuve la suerte de hablar con Manolo Salvador, pero lo que me transmitían mis representantes era eso, que era un proyecto ambicioso. También hablé con otros directores deportivos que son amigos míos, me hablaron del proyecto que había aquí y me hicieron decantarme por esto.

P: Se ha convertido en una pieza fija en el equipo. Ha jugado todos los partidos y todos los minutos, ¿lo esperaba?

R: Es lo que uno sueña. En los últimos años he tenido la suerte de jugar prácticamente todos los partidos y de tener la confianza del míster y eso siempre es de agradecer.

P: ¿Cómo se está sintiendo en el equipo?

R: Aquí estoy muy contento en lo personal y agradezco al míster toda la confianza que me da. Yo intento dar lo mejor de mí, sabiendo que hay jugadores que también podrían jugar donde juego, como Quini, que es un fantástico lateral y que lo podría hacer perfectamente. Yo voy intentando mejorar cada día para ayudar al equipo en lo que pueda.

"Muchos jugadores nos conocemos de haber jugado antes y eso hace grupo"

P: ¿Cómo es el ambiente en el vestuario del Granada CF?

R: Muy bueno. El año pasado aquí era complicado porque había muchas nacionalidades diferentes, que no significa que no hubiera buen vestuario sino que era difícil que se entendiesen con tantos idiomas diferentes. Ahora la mayoría de la gente no es que seamos españoles ni andaluces, sino que muchos nos conocemos de haber jugado entre nosotros antes. Conozco a Montoro, Joselu y Javi Varas, eso hace grupo y hace que en el campo también se note.

P: ¿Qué compañeros le han sorprendido más esta temporada?

R: A muchos los conocía porque había jugado con ellos, pero hay otros que te sorprenden, por ejemplo Quini, que juega en la misma posición que yo, que lo seguía porque hemos coincidido aunque nunca en el mismo equipo. Me ha sorprendido no ya en lo deportivo, que es un fantástico lateral, sino en la buena relación que tenemos los dos.

P: ¿Con cuál se lleva mejor?

R: Tenemos un grupo muy bueno. Haces más con unos que con otros, pero estamos todos muy unidos. Con Javi, con el que coincidí en el Sevilla Atlético, me llevo fenomenal. Con Montoro, con Joselu, con Alberto Martín, que es mi compañero de habitación. No podría decir porque, al final, somos como una pequeña familia y todos nos llevamos muy bien.

Victor Díaz | Foto: Antonio L Juárez

P: La 'espina' que deja el Granada CF en esta primera vuelta es que fuera de casa no ha conseguido tan buenos resultados, ¿qué cree que le pasa al equipo cuando juega fuera?

R: Es verdad que tenemos que mejorar eso. En casa, Los Cármenes ha sido un fortín. Yo, que he tenido la suerte de ascender, sé que los partidos de casa son fundamentales. Fuera nos hace falta dar un pasito más, pero no estamos mal dentro de lo que cabe. El equipo que ha hecho más puntos fuera de casa tiene una diferencia creo que de cinco puntos con nosotros y tampoco es mucho. Es verdad que hay que darle la vuelta a esa situación, ganar más partidos fuera de casa si queremos estar arriba y luchar por el ascenso directo y esperemos que esa asignatura que tenemos para la segunda vuelta, la saquemos adelante en 2018.

"Tenemos mucho que mejorar, pero hay buena línea y un trabajo muy bueno"

P: ¿En qué cree que el Granada debe mejorar?

R: Tenemos mucho que mejorar. Tenemos una buena línea y un trabajo muy bueno, pero en estos últimos partidos hemos llegado muy bien hasta tres cuartos de campo pero, después, en la parte de arriba nos falta esa determinación, como dice el míster, de encadenar un buen centro con la entrada de los delanteros o un poquito más de claridad. También es verdad que los equipos nos respetan, que es más difícil cuando estás encerrado.

Victor Díaz | Foto: Antonio L Juárez

P: En Los Cármenes se sienten arropados cada partido por la afición y los resultados son buenos. ¿Qué destacaría de los partidos como local?

R: Al final, jugar en casa es muy importante. Aquí la gente aprieta y es un gusto jugar aquí. Sabemos que la gente se ha vuelto a enganchar, venía de un año muy complicado. Con poco que des, la gente se vuelca. Estoy muy contento y espero que esta unión se haga todavía más fuerte. Ahora viene la parte importante de la temporada, lo decisivo, ya no hay margen de error y esperemos que Los Cármenes siempre esté casi lleno o lleno y nos lleven en volandas como han hecho hasta ahora.

P: ¿Qué sensaciones le ha dejado el último partido en casa contra el Sporting?

R: Sensaciones buenas. Era una semana un poco rara: vienes de ganar en casa y de empatar fuera, sumando cuatro puntos de seis, que está bien, pero teníamos una sensación como de haber perdido, lo que demuestra que el equipo tiene mucha ambición. No nos podíamos ir de vacaciones de esa manera, porque encima los equipos de arriba están sumando, parece mentira pero todos los equipos ganan. La victoria nos da ese respiro para irnos de vacaciones tranquilos, para descansar un poco, coger fuerzas y no descentrarnos mucho porque a la vuelta tenemos un partido muy importante contra el Cádiz, que es un rival directo.

"Si estamos a nuestro nivel, es difícil que nos gane el Cádiz"

P: ¿Cómo ve al equipo para afrontar el último partido de la primera vuelta contra un Cádiz que ha mejorado bastante?

R: Al final el fútbol son rachas. Nosotros tuvimos una de ganar seis partidos de siete y ellos llevaban siete de siete. Son rachas. Es un gran equipo, pero dependemos de nosotros. Tenemos una plantilla muy buena. Primero tenemos que centrarnos en nosotros y si estamos a nuestro nivel, es difícil que nos ganen. Está claro que ellos están haciendo un gran trabajo y en El Carranza va a ser un partido muy complicado, pero confío en nosotros.

P: ¿Ve más complicada esta temporada que otras en Segunda División?

R: No, todo el mundo sabe cómo es esta categoría. Es muy complicada, muy dura, donde cualquier equipo que, a priori, está hecho para ascender no asciende y equipos que no están llamados a ascender, como el Leganés, lo logran. Siempre hay varios equipos tapados, se premia la regularidad y cualquier equipo te puede ganar. Nos ganó el Sevilla Atlético, que solo ha ganado un partido, el que nos ganó a nosotros. Así que la espero como todos los años, muy complicada. Hasta el partido de la jornada 42, último minuto, se van a estar decidiendo las cosas.

"A nosotros nos gustaría ver Los Cármenes todavía más lleno"

P: ¿Qué mensaje mandaría a la afición del Granada en este final de año y casi ecuador de la competición?

R: A nosotros nos gustaría ver Los Cármenes todavía más lleno. Es verdad que no podemos quejarnos porque están respondiendo de una manera increíble, con el apoyo que nos están dando, pero nos gustaría todavía más, que Los Cármenes se llenase y que en esta segunda parte de la temporada se hiciera todavía más fortín. Y que los equipos que vengan lo hagan sabiendo que juegan ahí y le tiemblen las piernas porque van a jugar en Los Cármenes, porque si la gente aprieta cuando son 12.000 personas, con Los Cármenes lleno tiene que ser impresionante.

Victor Díaz | Foto: Antonio L Juárez

Test más personal

Una ciudad para vivir: Sevilla / Una ciudad para jugar al fútbol: Ahora mismo Granada. Siempre me entrego en mente y alma al equipo en el que estoy y ahora estoy muy contento aquí / Un equipo: el Granada CF / Un ex equipo: es difícil. En lo personal, soy sevillano y admiro a los equipos de mi tierra, pero ahora mismo elegiría al Leganés por lo que he conseguido con ellos y por los pasos que está dando / Un entrenador: me quedo con todos. De todos tienes que sacar algo positivo. De Oltra me quedo con muchas cosas: la intensidad, la gestión de grupo; de Garitano: la forma de competir; de Quique Setién: la prioridad que le da al balón. De todos los entrenadores que he tenido, desde la cantera, me quedo con algo / Una manía antes de salir al campo: tengo muchas, no son esquizofrénicas, pero son muchas: desde colocar las zapatillas de una manera, salir al campo con el pie izquierdo. Intento hacerlas pero que si no las hago, tampoco pasa nada. Pero si ha ido bien durante la semana, intento repetirlas / Una película: Gladiator / Un actor o actriz: Denzel Washington / Un grupo o cantante: Antonio Orozco / Un rincón de Granada: el Paseo de los Tristes / Un objetivo: el ascenso.