Anuario VAVEL Granada CF 2017: la caída a Segunda y el rearme para el regreso

El Granada CF ha acabado el año 2017 al alza, con una victoria muy importante, de las que valen más que tres puntos. Ante el Sporting de Gijón, el equipo granadino volvió a demostrar que tiene nivel de sobra para pelear por el ascenso, además sin contar con su estrella, Darwin Machís, durante gran parte del encuentro porque se lesionó. Los rojiblancos acabarán el año dentro de los playoffs de ascenso a Primera División y a solo dos puntos de la segunda plaza, ocupada por el Cádiz, precisamente el rival con el que abrirá el próximo año 2018. Sin embargo, este buen final viene prececido por un inicio de año malo, muy malo que acabó derivando en el descenso a Segunda División con los peores números en la historia del club nazarí.

El Real Madrid, primer rival de 2017

Nada más comenzar el año, el Granada CF tenía la difícil papeleta de visitar al Real Madrid, que se proclamaría campeón de Liga meses después. Los rojiblancos encajaron cuatro goles en la primera media hora de partido en el Santiago Bernabéu y recibieron un gol más en la segunda parte, terminando el encuentro con un 5-0 favorable a los blancos. El resultado era lo de menos, pero reflejaba que al equipo granadino le faltaba refuerzos que fueran capaces de remontar la situación por la que atravesaba. Tras finalizar la jornada 17, los nazaríes se encontraban en penúltimo puesto con nueve puntos, a siete de la zona de salvación, que la marcaba el Levante.

Llegada de refuerzos

Adrián Ramos fue la grata sorpresa de los fichajes de invierno

Con el mercado invernal, el Granada decidió incorporar a una serie de jugadores que incrementaron el nivel de la plantilla, para intentar alcanzar la permanencia. El más llamativo fue el de Adrián Ramos, delantero colombiano que hasta hace unas semanas había jugado en Champions League con el Borussia Dortmund. Desde el primer momento se notó que estaba por encima del resto, con una calidad infinitamente superior a la de sus compañeros. Junto a él llegaron otros nombres como Wakaso, Kone, Rui Silva (que sigue en la actualidad como segundo portero), Héctor Hernández e Ingason. Además, el Granada se desprendió de jugadores que llegaron en el mercado de verano como Alberto Bueno, Tito, Jon Toral o Gabriel Silva y también de David Barral. Sin embargo, el mes de enero acabó con dos derrotas más (ante Villarreal y Espanyol) y un empate, ante Osasuna, que dejaron al equipo en última posición de la clasificación.

Victorias en Los Cármenes que dieron esperanza

El mes de febrero significó una oda a la esperanza para el granadinismo porque el cuadro que entrenaba Lucas Alcaraz ganó los tres partidos que disputó en Los Cármenes, aunque también perdió sus compromisos fuera de casa. Las Palmas, Betis (por 4-1) y Alavés fueron las víctimas que cayeron en territorio nazarí, mientras que perdió en Ipurúa, frente al Eibar, y en Bilbao, frente al Athletic Club. El mejor partido que firmó en la temporada el cuadro rojiblanco fue el realizado ante el Real Betis. En el derbi andaluz, el Granada dio la sorpresa al imponerse por un marcador muy abultado, pese a lo que dictaba la tabla. Era 17 de febrero y esa noche, en media hora, los rojiblancos ya ganaban por 3-0 en el marcador. Pereira, Carcela y Adrián Ramos marcaron. En la segunda parte, el delantero colombiano marcó su segundo gol en su cuenta particular para cerrar el partido con el que renació la ilusión rojiblanca.

Carcela celebra su gol junto a Pereira | Foto: Antonio L. Juárez

En febrero, el conjunto granadino acabó con 19 puntos, al borde de la salvación que la marcaba el Deportivo de la Coruña y el Leganés, con 21, pero lo que vino después fue el desenlace de una muerte anunciada.

Machís, verdugo en Butarque

El Granada llegaba a la cita ante el Leganés con la sensación de que una victoria lo sacaría del descenso y metería a su próximo rival en él. Prácticamente se jugaba mantener la categoría en este partido pero dos jugadores se convertirían en protagonistas, y seguramente uno de ellos no iba a querer que se produjera de ese modo. Corría el minuto 80 de partido, cuando David Lombán perdió de forma infantil un balón en el centro del campo. Seguramente esa pérdida de balón costaría el puesto al Granada en Primera División. ¿El desenlace? Gol del Leganés en el contraataque tras ese robo de balón. ¿El autor? Darwin Machís, jugador del Granada cedido en el equipo madrileño. El venezolano no celebró el gol, sabiendo lo que podía significar.

Machís no celebró su gol con el Leganés al Granada | Foto: La Liga

Despropósito que acabó en descenso

Todo lo que vino a partir de esa derrota en Butarque por 1-0 ante el CD Leganés solo tiene calificativos negativos. Fueron las peores semanas y peores meses en la historia reciente del club. El Granada CF firmó uno de las peores rachas con doce derrotas en los últimos trece partidos de Liga. Manchó su imagen tanto dentro como fuera de casa, con unos jugadores incapaces de mostrar su mejor versión. Problemas internos dentro del vestuario que salieron después en prensa, malos resultados, afición dividida…Un verdadero despropósito, al que hay que añadir el cambio de entrenador a falta de siete jornadas para el final. Lucas Alcaraz fue cesado, evitando que con él el equipo granadino descendiera a Segunda División. Llegó Tony Adams, que lejos de mejorar la situación, la empeoró. En su presentación, afirmó que llegaba al Granada dispuesto a patear el culo de los jugadores para salvar la categoría, pero no consiguió ganar ningún partido. Ni siquiera después de producirse el descenso a Segunda División (en Anoeta ante la Real Sociedad por 2-1), el Granada fue capaz de regalarle una última victoria a su afición. El 19 de mayo de 2017, el Granada jugó en Primera División su último partido, ante el Espanyol, y perdió el encuentro por 1-2 ante una afición completamente rota de dolor y de rabia y ante una situación que parecía no tener fin.

Tony Adams consuela a Pereira tras el último partido | Foto: Antonio L. Juárez

Una plantilla casi desde cero

El Granada CF se renovó por completo para afrontar la nueva temporada en Segunda División. Manolo Salvador, nuevo director deportivo, fue el encargado de confeccionar una plantilla competitiva para lograr el objetivo: quedar entre los dos primeros clasificados para conseguir el ascenso a Primera División de manera directa. El entrenador elegido para dirigir al Granada CF esta temporada fue el valenciano José Luis Oltra, quien ya cuenta con experiencia en equipos de la categoría de plata.

John Jiang, José Luis Oltra y Manolo Salvador | Foto: Antonio L. Juárez

Los primeros fichajes que cerró el Granada CF fueron el portero Javi Varas, el delantero Joselu Moreno y el mediapunta Antonio Puertas. Veteranía para la portería, el pichichi de Segunda para la delantera y la versatilidad de Puertas tras su buena temporada en Almería. El almeriense, además, regresaba más maduro tras haber pasado por el filial nazarí.

El Granada CF se reforzó en defensa con Álex Martínez, Joaquín José Marín 'Quini', Urtzi Iriondo, Germán Sánchez, Víctor Díaz, Hernán Menosse y Charlie Dean. Para la medular y las bandas llegaron Raúl Baena, Pedro Sánchez, Alberto Martín, Ángel Montoro, Pierre Kunde y Javier Espinosa, y para la delantera también Rey Manaj. Además, firmó al extremo Licá y, ya comenzada la temporada, al central Chico Flores. De la temporada anterior solamente se quedaron el portero Rui Silva y, finalmente, Matthieu Saunier y Adrián Ramos. Regresó Darwin Machís para quedarse y también lo pudo hacer Sergio Peña, tras obtener Machís la nacionalidad y dejar una plaza de extracomunitario libre.

Un inicio dubitativo

El Granada CF de Oltra empezó a dar sus primeros pasos en la nueva temporada en Segunda División en Los Cármenes, donde se enfrentó al Albacete, un recién ascendido. Los rojiblancos no pudieron empezar con victoria la campaña y se tuvieron que conformar con un empate a cero.

En su primera salida de la temporada, el conjunto granadino visitó al Real Zaragoza, un rival directo en la lucha por el ascenso. El Granada CF cosechó allí un empate a un gol. Pedro Sánchez fue el autor del tanto en un partido en el que Raúl Baena fue expulsado y Germán Sánchez terminó lesionado. Primeros contratiempos para el equipo de Oltra.

En el tercer partido tampoco llegó la victoria para el Granada CF. Los rojiblancos recibieron al filial del FC Barcelona, otro recién ascendido a la categoría de plata. El conjunto granadino no pudo pasar del empate, aunque sí se mostró más goleador. 2-2 fue el resultado de un partido en el que Joselu se estrenó como goleador del Granada con un tanto de penalti. Pedro hizo el otro tanto de los rojiblancos, mientras que Galarreta y Abel marcaron para el Barça B.

Joselu marcó de penalti su primer gol con el Granada, al Barça B | Foto: AL Juárez

K.O. en Copa en Zaragoza

La primera derrota del Granada CF de la temporada llegó en Copa del Rey. En la eliminatoria de la Segunda Ronda, a partido único, los rojiblancos perdieron en La Romareda por un contundente 3-0, en un partido en el que prácticamente no compitieron. El Granada CF fue eliminado de la Copa del Rey y continuó concentrado para buscar la senda de la victoria en Liga.

Cuarto empate más derrota

Pero el triunfo no llegaba para el Granada CF. En la cuarta jornada, los rojiblancos visitaron al Tenerife y no aprovecharon ni su ventaja en el marcador ni su superioridad numérica durante media hora y acabaron cosechando un empate ya 'in extremis'. Era el cuarto empate de la temporada.

Y en la quinta jornada, el Granada CF sufrió la caída. La primera derrota de la campaña llegó en el estadio José Zorrilla, donde los rojiblancos perdieron por 2-1 tras un mal partido.

Baena trata de hacerse con el balón ante una maraña de jugadores del Valladolid |Foto: La Liga

Mejoría por la senda de la victoria

El equipo de Oltra mejoró en el siguiente partido en el que ya, por fin, pudo sumar la primera victoria de la temporada. El Granada CF venció en Los Cármenes al Córdoba CF por 3-1, gracias a un doblete de Darwin Machís y otro tanto de Joselu, que no fue titular. El técnico valenciano cambió el sistema en este partido a un 4-2-3-1 y prescindió del onubense en punta, donde solamente colocó a Ramos. Saunier y Peña también fueron novedades en el equipo.

Esa victoria reforzó al Granada, que volvió a ganar en su siguiente partido, esta vez fuera de casa. El cuadro nazarí se impuso al Alcorcón por 1-2, con remontada incluida. Victoria del Granada 511 días después fuera de casa, pues arrastraba esa mala racha desde la nefasta temporada anterior.

Varas y sus compañeros celebran la victoria en Alcorcón | Foto: LaLiga

Cimientos para el fortín de Los Cármenes

Los triunfos continuaron para un Granada CF que mejoró especialmente en casa. Los rojiblancos empezaron a 'cimentar' el fortín de Los Cármenes con importantes victorias sobre el CD Lugo, que llegó como líder y al que se impuso por 2-0, y también sobre el Real Oviedo, al que venció por idéntico resultado, en un partido en el que debutó Chico Flores. Pero, entre medias, hubo un encuentro para olvidar: el de la derrota en Tarragona contra el Nástic. El Granada estuvo muy mal en defensa y encajó un 2-0, ambos goles obra del exrojiblanco Uche.

Sin embargo, el Granada CF mejoró en su siguiente salida. Los rojiblancos lograron ganar en Los Pajaritos al Numancia, de donde no habían 'volado' puntos hasta entonces. El Granada venció por 1-3. Y también ganó en el partido posterior ya en Los Cármenes, donde se impuso al Lorca por un contundente 4-1. Darwin Machís fue la estrella del equipo con un hat-trick y Joselu marcó el otro tanto. Ese resultado, sumado a los anteriores, aupó al Granada hasta la segunda plaza.

Un liderato efímero

Y hasta la primera posición subió el Granada en la siguiente jornada, en la que sumó un importante punto ante Osasuna, en El Sadar, tras empatar a cero goles. Los de Oltras se quedaron colíderes, empatados con el Lugo. Así que el partido posterior era clave para mantenerse en el liderato, pero el Granada CF falló. Y cuando menos se esperaba, pues jugaba en casa contra el último, un Sevilla Atlético que no había ganado aún. El Granada, sin Machís, tropezó y sufrió su primera derrota en Los Cármenes (1-2).

Joselu se lamenta de una ocasión fallada | Foto: AL Juárez

Tampoco pudo vencer el equipo de Oltra en la jornada siguiente, en la que visitó a la Cultural y Deportiva Leonesa. El Granada mostró mucha falta de efectividad durante un encuentro que terminó con empate a uno en el Reino de León.

La victoria posterior sobre el nuevo líder, el Huesca, en Los Cármenes - por 2-0 en dos minutos mágicos para los rojiblancos Joselu y Machís-, permitó al Granada quedarse a dos puntos del liderato, del que después se alejó con la derrota en Vallecas. Por 1-0 perdió en el tramo final el Granada contra el Rayo Vallecano, en un partido en el que Javi Varas no pudo defender la portería por unos problemas familiares. Su sustituto, Rui Silva, firmó un buen partido, pero no pudo evitar la derrota.

Más fortaleza en Los Cármenes

Como en casa, en ningún sitio. Esa premisa se ha cumplido para el Granada CF durante la primera vuelta de la campaña. Los rojiblancos lograron dos victorias más en los dos últimos partidos disputados en Los Cármenes. Se impusieron a la UD Almería de Lucas Alcaraz, por 3-2 ya en el tiempo de descuento. Fue un partido con un final de 'infarto'. Y también vencieron al Sporting de Gijón, por 2-1, antes del parón navideño. El Granada CF se hace fuerte en Los Cármenes, aspecto fundamental para lograr el objetivo, aunque tiene una asignatura pendiente: mejorar fuera de casa. En su última salida del año, los rojiblancos empataron a cero en Reus.

Los jugadores del Granada CF celebran un gol al Sporting | Foto: Antonio L. Juárez

El último partido de 2017 dejó buenas sensaciones por la victoria sobre el Sporting, pero la mala noticia de la lesión de Machís, que estará de baja unas cuatro semanas. El Granada CF cierra el año en puesto de play-off, en la sexta posición, a cinco puntos del liderato y a dos de la otra plaza de ascenso directo. Mantener la fortaleza en Los Cármenes y mejorar fuera de casa son las tareas de un Granada CF que luchará en 2018 por lograr el regreso a Primera División.

