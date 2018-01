Oltra: "Con confianza y concentración podemos ganar al Cádiz"

José Luis Oltra durante el partido contra el Cadiz. Foto Antonio L Juárez

El entrenador del Granada CF, José Luis Oltra, ha asegurado en la rueda de prensa previa al partido contra el Cádiz CF que "con confianza y concentración" su equipo puede "ganar" en el estadio Ramón de Carranza este sábado 6 de enero. El valenciano espera un partido "de disputa" en el que el Granada CF tendrá que "jugar y competir" y que será "muy igualado". "Veremos quién puede más en el campo. Una victoria nos daría más confianza al trabajo que estamos haciendo", ha señalado.

Para Oltra, el parón navideño no afectará a su equipo porque tiene "carácter competitivo" y la Navidad ha sido "un paréntesis" y los jugadores han llegado "bien de peso, de forma y de ánimo". "Ahora hay que hacer un buen partido. Una victoria sería un buen regalo de Reyes para nosotros y para la afición", ha comentado.

El técnico del equipo granadino ha indicado que el Carranza es "un campo difícil", porque el Cádiz solamente ha perdido un partido allí y tiene "una afición que achucha". Del conjunto gaditano ha comentado también que es "muy reconocible" y que "no le importa no llevar el peso del partido, lo dice su propio entrenador". Para Oltra, será importante que el Granada CF "juegue bien, evite las contras, dejar espacios" y "minimice las pérdidas" para poder lograr algo positivo. "La teoría la sabemos, pero en la práctica tenemos que contrarrestarlo", ha dicho.

"Ramos está con buena actitud y yo no veo que haya que apartarlo porque no ha hecho nada malo"

Sobre Adrián Ramos, que se incorporó a los entrenamientos dos días después que el resto de sus compañeros, Oltra ha dicho que no tiene mucho que explicar. "Estas cosas suceden. Conoces la versión de ambas partes y el tema de conexiones es aglo que no controla ni Adrián ni nadie. Estoy encantando con que Adrián esté aquí. Es un jugador importante y lo va a ser más todavía", ha apuntado. Oltra desconoce lo que va a hacer el club al respecto, pues ha señalado que él solamente gestiona "al grupo". "Él está con buena actitud y yo no veo que haya que apartarlo porque no ha hecho nada malo. Adrián es uno más en todos los aspectos", ha añadido.

Cuestionado por los lesionados Darwin Machís y Hernán Menosse, el entrenador de los rojiblancos ha dicho que el venezolano ya trabaja con el grupo y que "si se tratar de una situación límite, se podría forzar". "Que juegue en Cádiz es importante y vendría bien pero no es el momento de forzar porque puede haber una recaída. Ha hecho un gran trabajo en Navidad y ha recortado plazos. Médicamente está mejor, pero no lo vamos a forzar, es mi decisión. Para Albacete ya podría estar", ha agregado. De Menosse ha dicho que también ha realizado "un trabajo brutal" durante la Navidad, pero que su lesión es en la zona del sóleo y "va con más precaución". "Está en fase de recuperación. No va a estar esta semana ni tampoco la próxima", ha indicado.

Respecto a si tiene decidido quién será el sustituto de Machís, Oltra ha bromeado y ha dicho que la única pista que da es que ese jugador "tiene contrato con el Granada" y que no va a subir a nadie del filial para sustituirle. "Tenemos la opción de Joselu en banda, que no os gusta, y a Puertas o a Espinosa. La decisión me la guardo para mi y para los jugadores", ha señalado.

Por último, cuestionado por si es un partido especial por enfrentarse al equipo en el que está ahora Quique Pina, expresidente del Granada CF, el valenciano ha comentado que nadie en el club le ha dicho nada sobre Pina. "Tenemos ganas de ganar por la entidad, porque nos pone más cerca del objetivo, y no por Pina. Moralmente, ganar al Cádiz sería importante", ha apuntado. Oltra ha calificado de "maravillosa" su experiencia en el Ciudad de Murcia cuando coincidió con Pina, "un hombre claro" cuando se produjo la venta del equipo murciano, al que le desea "lo mejor".