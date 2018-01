Cádiz CF - Granada CF: puntuaciones del Granada CF, jornada 21 de Segunda División

Google Plus

Chico Flores trata de zafarse en el área de varios rivales | Foto: La Lliga.

El Granada no consiguió sacar nada positivo del Ramón de Carranza y suma su quinto encuentro consecutivo sin ganar fuera de casa. Los de Oltra no fueron inferiores a su rival en ningún momento, sin embargo, una mala defensa en una jugada a balón parado supuso el gol de la victoria para el Cádiz. A partir de ahí, los rojiblancos asediaron a los locales buscando un empate que nunca llegó. La falta de claridad en los metros finales lastran al equipo fuera de casa, que solo ha sumado un gol en los cinco últimos partidos lejos de Los Cármenes.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar)

José Luis Oltra

5 | El valenciano optó por dar continuidad a los mismos hombres que lograron la victoria ante el Sporting, a excepción del lesionado Machís, suplido por Espinosa. El equipo volvió a mostrar una imagen completamente diferente a la que nos tiene acostumbrados en sus partidos como local, falto de ideas en ataque y abusando en ciertas ocasiones de los balones en largo. A pesar de ello, el equipo mereció el empate en la segunda mitad, donde tuvo más dominio del balón.

Javi Varas

5 | Poco pudo hacer el guardameta ante el cabezazo ajustado de Kecojevic. No tuvo mucho trabajo hoy el sevillano salvo algún centro al área que atajó sin problemas. En la recta final se limitó a colgar balones al área rival sin encontrar ninguno de ellos rematador.

Víctor Díaz

5 | Tapó bien a su marca durante casi todo el encuentro, aunque en alguna ocasión el veloz extremo Álvaro García consiguió superarle. Sin embargo, se mostró sobrio durante los 90 minutos. No se sumó en exceso al ataque y cuando lo hizo no logró poner ningún centro certero.

Saunier

6 | Buen partido del central francés, atento siempre al corte y elegante en la salida del balón. Tuvo una gran ocasión en la primera parte tras una jugada a balón parado, pero no consiguió batir a Cifuentes tras un flojo remate. Una durísima entrada de Barral podría haberle costado una grave lesión aunque, afortunadamente, quedó en nada. Durante el resto del partido se mostró sólido ante las pocas llegadas de los atacantes rivales.

Chico Flores

4 | Mal partido del gaditano en su vuelta a casa. Quizás sobrepasado por los nervios de volver a sus inicios, rodeado de una afición que no le tiene especial cariño, el central estuvo muy nervioso durante todo el encuentro. Muy impreciso en los pases y desconcentrado en ciertas fases del partido, hizo una falta innecesaria que supuso el gol del Cádiz, donde se vio superado por Kecojevic, que remató a placer.

Álex Martínez

6 | No tenía una tarea fácil el ex del Betis en el día de hoy, donde se las tenía que ver con uno de los jugadores más veloces de la categoría, Salvi. A pesar de ello, el sevillano respondió con creces un día más y bloqueó todos los ataques del jugador del Cádiz. Sin hacer ruido, Álex Martínez volvió a completar un buen partido.

Montoro

5 | Se sacrificó más en defensa para dar mayor libertad a Kunde en la labor ofensiva. El valenciano tuvo problemas a la hora de sacar el balón jugado y conectar con el ataque nazarí, moviendo la pelota con muy poca fluidez. En la segunda parte, el centrocampista salió más enchufado ante el repliegue del Cádiz y el equipo lo notó. El Granada necesita la visión de Montoro para generar más peligro arriba.

Kunde

5 | Flojo partido del camerunés, que estuvo muy acelerado desde el comienzo del partido. Tras varios partidos rindiendo a un gran nivel, en el día de hoy le costó encontrar su sitio en el centro del campo y no logró generar tantos espacios entre la defensa rival. Fue sustituido en el ecuador de la segunda mitad para evitar que fuese expulsado.

Sergio Peña

6 | Un jugador diferente al resto que cuando tiene el balón en sus pies sabes que algo puede pasar. Muy participativo el peruano que lo intentó desde fuera del área y estrelló el balón en el larguero en una clara ocasión para empatar. Generó mucho peligro en la segunda parte hasta que fue sustituido por Adrián Ramos. En ocasiones debe asociarse más con el resto de sus compañeros y mover el balón con mayor rapidez.

Espinosa

4 | Muchas miradas puestas en el de Talavera de la Reina tras el gran partido que cuajó la semana pasada supliendo al mejor jugador del equipo, Machís. En el día de hoy no tuvo la misma suerte que ante el Sporting y el ex de la Masía no completó un buen partido. Inédito en la primera mitad, lo intentó algo más en la segunda, aunque sin acierto en el regate. Fue sustituido por Manaj en el minuto 68.

Pedro

4 | Flojo partido de los jugadores de banda en el día de hoy. El alicantino apenas creó peligro por su banda y tampoco estuvo acertado en su principal baza, el golpeo de balón. Puso malos centros desde la banda y córners bombeados o que se quedaban cortos.

Joselu

5 | Un día más Joselu se vació durante los 90 minutos buscando un balón que nunca le llegaba. Cuando al fin le llegó, el onubense se zafó de maravilla de su marca pero marró el mano a mano intentando superar con una vaselina al portero rival, que le vio las intenciones. Lamentablemente, empieza a ser habitual ver a Joselu fallar una ocasión clara de gol ante el portero.

Baena

5 | Salió para tratar de aportar algo de orden en el centro del campo, pero el equipo ya había optado por un juego más directo para sacar algo positivo del Carranza. Le cayó un balón en el borde del área en los minutos finales, pero prefirió dejárselo a Manaj, que realizó un disparo repelido por Cifuentes.

Rey Manaj

6 | Muy peleón desde el primer minuto que pisó el verde. El albanés se movió bien de espaldas en el área rival y tuvo una clarísima ocasión, pero su disparo lo repelió un inspirado Cifuentes. En los minutos finales vio una amarilla por simular penalti.

Adrián Ramos

S.C. | Sin apenas tiempo para demostrar nada, el colombiano trató de rematar en el área algún balón a la desesperada en los minutos finales.

Árbitro: Rubén Eiriz Mata

7 | Buena actuación en el día de hoy del colegiado, que acertó en todas las acciones polémicas. No se dejó engañar por Manaj cuando éste trató de fingir un penalti inexistente y expulsó de manera justa a Barral por roja directa tras una durísima entrada.