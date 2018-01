Albacete - Granada CF: puntuaciones del Granada, jornada 22 de Segunda División

Google Plus

Rey Manaj y Alberto Martín, novedades en el once del Granada en Albacete | Foto: La Liga.

El Granada sufrió su segunda derrota consecutiva, otra vez fuera de casa, al perder por 2-1 en su visita al Carlos Belmonte. El Albacete se adelantó a los 16 minutos gracias a un gol de Dani Rodríguez, al aprovechar un rechace en el área. En la segunda parte, los rojiblancos empataron por medio de una falta directa lanzada por Álex Martínez, pero poco les duró la alegría ya que, tan solo un minuto después, Aridane puso de nuevo en ventaja al Albacete. El conjunto de Enrique Martín, que fue expulsado, se quedó con la victoria ante un Granada que pasa a ser séptimo y ahora se queda, por tanto, fuera de los puestos de play-off de ascenso a Primera.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar)

José Luis Oltra

3 | El valenciano realizó dos cambios en la alineación titular. Optó por Rey Manaj en la delantera y dejó a Joselu en el banquillo. Una decisión meramente técnica. Sin embargo, tuvo que elegir a Alberto Martín como pivote defensivo para sustituir a Montoro por la baja de última hora de Rául Baena, que se sintió indispuesto con fiebre en el hotel. Volvió a elegir a Espinosa para actuar por la banda derecha en lugar del lesionado Machís. El equipo no estuvo bien en defensa y menos en ataque, donde no creó serio peligro. Los cambios en la segunda mitad, con la entrada de Ramos y Joselu, provocaron que se pasara a jugar con un 4-4-2, pero el equipo tampoco generó lo que se esperaba. Fuera de casa, el Granada no responde y comienza a ser preocupante la situación.

Javi Varas

5 | Poco pudo hacer el portero sevillano en los dos goles encajados. El primero llegó tras un rechace de la defensa y el segundo, tras un buen cabezazo de Aridane. El resto del trabajo que tuvo, lo resolvió bien.

Víctor Díaz

6 | Frenó bien por su banda las llegadas del Albacete, especialmente las subidas de Bela. Se incorporó con asiduidad al ataque y fue el jugador que más centros peligrosos envió al área contraria, aunque ninguno encontró un buen remate.

Saunier

4 | El central francés tuvo bastantes problemas durante el partido, en el que el Granada falló mucho en defensa. No mostró la contundencia defensiva de encuentros anteriores y eso afectó al equipo.

Chico Flores

3 | Mal partido del central gaditano, que tampoco estuvo bien la jornada anterior. Le faltó seguridad en muchas jugadas y no estuvo atento para despejar balones en el área con los que llegaron los goles del Albacete.

Álex Martínez

6 | El lateral sevillano se empleó a fondo en tareas defensivas y se sumó al ataque siempre que pudo, aunque no se entiende tan bien con Espinosa o Peña como lo hace con Machís. Suyo fue el gol del Granada, tras una lanzamiento magistral de una falta. Alojó el balón por toda la escuadra.

Alberto Martín

4 | Jugó como pivote defensivo en lugar del lesionado Montoro y por la baja de última hora de Baena, que tuvo fiebre y no se sintió en condiciones de jugar. No estuvo cómodo durante el partido por la intensa presión del Albacete. Fue sustituido por Antonio Puertas, en el minuto 76.

Kunde

4 | El camerunés tuvo un partido complicado. Le costó mucho generar, porque el Albacete presionó bastante durante todo el encuentro. Probó con algún disparo desde la frontal, pero se le fue desviado.

Sergio Peña

5 | El peruano volvió a actuar en la mediapunta pero estuvo bastante bien tapado. Apenas pudo dejar destellos de su calidad. En la segunda parte, pasó a actuar en la banda derecha cuando Espinosa se retiró del terreno de juego y entró Adrián Ramos. No destacó tampoco.

Espinosa

4 | Complicada labor para el de Talavera de la Reina, que no pudo generar apenas peligro por la banda derecha, pues no se marchó en prácticamente ninguna jugada de su defensor. Fue sustituido en el minuto 55 por Adrián Ramos.

Pedro

4 | Otro flojo partido del extremo del Granada, que ha bajado bastante su nivel últimamente. Intentó generar algo de peligro por su banda, pero no estuvo acertado en los centros como tampoco en el remate, en un par de ocasiones claras que tuvo.

Rey Manaj

4 | Primer partido como titular del delantero albanés, que vio recompensado así su buen trabajo diario en cada entrenamiento. Sin embargo, no aprovechó la oportunidad y no pudo marcar ningún gol. Tuvo un par de ocasiones claras, pero no estuvo bien en la finalización. Fue sustituido por Joselu en el minuto 63.

Adrián Ramos

4 | Salió por Espinosa para mejorar el ataque del Granada. Ganó bien la espalda a los defensores en algunas jugadas pero creó poco peligro. No llegó a entenderse bien con Joselu, más tarde. En el descuento, tuvo una clara oportunidad para marcar, pero tras bajar bien el balón con el pecho, disparó fuera.

Joselu

5 | Lo intentó pero se mostró algo acelerado. El delantero onubense entró por Rey Manaj, que le ganó la titularidad. No se entendió bien con Adrián Ramos en ninguna de las jugadas y volvió a fallar en la finalización.

Antonio Puertas

4 | Entró por Alberto Martín en el minuto 76. Poco demostró en los minutos que estuvo sobre el césped. No se ha ganado la titularidad ni tampoco es el revulsivo que se esperaba.

Árbitro: Jorge Valdés Aller (Colegio castellano-leonés)

7 | Buena actuación del colegiado. Amonestó a Saunier, Rey Manaj, Alberto Martín y Adrián Ramos, del Granada, y a Chus Herrero, Gaffoor, del Albacete. Expulsó por protestar al entrenador del Albacete, Enrique Martín.