Oltra: "Estoy convencido de que vamos a conseguir el objetivo"

Oltra durante una rueda de prensa | Foto: Antonio L. Juárez

Tras la derrota de la pasada jornada y ya pensando en el próximo encuentro frente al Real Zaragoza (viernes 19, a las 21:00 horas), el técnico del Granada CF ha hablado ante los medios en la mañana de este miércoles. Tal y como viene siendo habitual, Oltra ha mostrado su seguridad en el equipo ."Tengo mucha confianza en el trabajo que hacemos pero, sobre todo, en el grupo que tenemos. Estoy convencido de que vamos a conseguir el objetivo", ha dicho.

José Luis Oltra, que nunca ha querido restar importancia a ningún partido, ha recalcado lo siguiente: "Cuando llevas dos derrotas el siguiente partido toma más relevancia, llegas con más urgencia, con más necesidad, pero se trata de hacer las cosas bien, de jugar el mejor partido además delante de nuestra gente y mostrar nuestra mejor versión para vencer a un rival que tiene argumentos, que es bueno, que nos hemos enfrentado dos veces a ellos: en la primera en liga empatamos y gracias, en la Copa nos pasaron por encima y ya sabemos que es un rival al que hay que respetar. Indudablemente hay que ganar, hay que lograr los tres puntos, pero esto sucedía la semana pasada, la anterior y esto va partido a partido. La próxima semana cuando juguemos ante el Barça me preguntaréis si es más importante por la mala racha que llevamos fuera pero ahora mismo estamos pendientes de este y es el que hay que ganar".

Es la primera vez en la temporada que el Granada CF sufre dos derrotas consecutivas. Cuestionado por esto, Oltra ha respondido que no se para a pensar en si es el momento más difícil. "La realidad es la que es, hemos salido del play-off y hay que ganar. Sé que a la gente le puede resultar cansino esto y si ganas pensarán que se ha tenido paciencia y si no ganas pues ya está bien de contarnos siempre lo mismo, lo que hay que hacer es ganar... Porque la gente se cree que esto se juega como a la play, con un mando, con el que haces lo que quieres con tu equipo, con el rival, pero esto no es así. No es tan sencillo por desgracia. Los argumentos que debemos mostrar es saber lo que hay que hacer en el campo, saber a lo que jugamos, mejorar individual y colectivamente los rendimientos, no conceder nada al rival porque en los últimos partidos esto nos ha condenado y ser más contundentes en las áreas".

"Venimos de dos partidos en los que superamos al rival en llegadas, en posesión, en muchos aspectos y los resultados son adversos. No se trata tanto de exponer argumentos como de ganar, y para eso hay que ser valientes, ser atrevidos y ser lo que somos habitualmente como locales para lograr esa victoria", ha comentado Oltra.

"Este equipo siente, quiere, tiene ganas de cumplir el objetivo y hacerlo bien"

"La semana ha sido más dura porque ha habido que levantar el ánimo pero este equipo es responsable y tiene compromiso. No voy a entrar en comparaciones con otros pero este equipo sufre, este equipo siente, quiere y tiene ganas de cumplir el objetivo y hacerlo bien. Empezamos la semana más seria y a partir de ayer ves otras caras y jugar esta semana en viernes es bueno para cambiar el chip compitiendo y haciendo las cosas que sabemos hacer", ha asegurado el valenciano.

"Entiendo que Darwin está para jugar los 90 minutos"

Sobre si Machís está realmente preparado para jugar un partido, Oltra ha comentado lo siguiente: "En principio sí. Un jugador que está para iniciar el partido es porque está para jugar 90 minutos. Si entra en convocatoria es porque está para jugar. Cuando uno entra en el once inicial no me puedo arriesgar a que juegue 60 porque si necesito hacer otros cambios, ¿qué hago? ¿Me quedo con uno menos en el minuto 60? En este caso, entiendo que Darwin está para jugar los 90 y luego ya durante el partido veremos qué decisiones tomamos".

Javi Varas comentó el pasado domingo que el equipo expone demasiado y el entrenador granadinista ha tenido unas palabras sobre esta declaración: "Respeto mucho las opiniones, incluida esta que dice Javi, que tiene mucha experiencia. Yo tomo decisiones en conciencia, pensando en lo que hago, valorando todo... No lo hago aleatoriamente, no tomo decisiones por casualidad. ¿Nosotros qué equipo somos? ¿El de fuera, el de casa? No voy a entrar en valorar esto. Creo que ellos están convencidos de nuestra forma de jugar pero cuando no tienes recompensa pues hay que cambiar cosas. Hay veces en las que haciendo lo mismo haces click, entras la pelotita y te cambia la cara. Con lo que hemos hecho en Cádiz y Albacete perfectamente nos podría haber cambiado el resultado y sería maravilloso todo, pero como no ha sido así hay que convivir, tener tranquilidad, serenidad, hacer autocrítica...Y tomar las mejores decisiones en función de mi manera de entender esto y de los jugadores que tengo".

"El club me transmite tranquilidad y confianza"

Oltra ha hablado también sobre su estado anímico y su papel como entrenador: "Tras una derrota, en este país el entrenador suele acaparar las miradas, siempre se dispara hacia el mismo lado pero yo convivo con ello, estoy bien de ánimo, con mucha confianza en el grupo y en el camino que llevamos. Nosotros estamos viviendo nuestra propia historia. Tuvimos un inicio titubeante, nos recuperamos y nos pusimos primeros, ahora hemos dado un paso atrás. Sé como funciona esto y estoy en un sitio que es muy bueno. El club me transmite tranquilidad y confianza, a los futbolistas los noto cercanos, veo que sufren por mí y por la afición y, además, la gente que me para en la calle bien, otra cosa es lo que hay en redes sociales, que tengo que convivir con ello. Me siento querido y respaldado. La gente que se acerca por la calle no suele decirte que eres muy malo, cuando se me acerca alguien es para decirme que están contentos con el equipo, que este equipo compite de verdad y eso que me transmiten es lo que me vale".

"Estamos en un momento que no es el mejor pero estoy convencido de que saldremos reforzados y cumpliremos el objetivo. Esto es fácil de decir y si ganamos el viernes dirán que soy un crack, pero esto es el fútbol. Si no ganamos dirán lo contrario y no me pasa solo a mí: le pasa a Zidane en el Madrid, Valverde ahora es un Dios porque lo gana todo pero cuando no gane pues será culpable, el Cholo también. Y todos los entrenadores tienen su propia historia", ha recordado.

Parece ser que el técnico sí que tiene claro quién va a salir en el ataque aunque no ha querido desvelarlo por el momento."Tengo claro quién va a salir en punta pero prefiero no decirlo. Me gusta que los futbolistas se enteren de las alineaciones por mí, no por los medios. A dos días del partido suelo tener claro los jugadores y el planteamiento y en este caso lo tengo claro", ha dicho José Luis Oltra.

Sobre si es mejor o peor jugar en casa, Oltra ha comentado que el equipo "juega siempre con responsabilidad". "Hasta ahora estamos más seguros en casa, que nos da seguridad, nos da confianza, nos da puntos porque nos anima, nos apoya y es genial. Eso es algo positivo pero no nos garantiza que vayamos a ganar y a hacer un buen partido. Tenemos que dar la mejor versión para lograr el triunfo. Prefiero jugar en casa aunque no me fío del Zaragoza, ni del partido, ni ser local te asegura absolutamente nada", ha finalizado.