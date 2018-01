Oltra: "No hemos estado en nuestra mejor versión pero destaco lo positivo"

Oltra durante el partido contra el Real Zaragoza. Foto: Antonio L Juárez

El entrenador del Granada CF, José Luis Oltra, ha destacado tras la victoria sobre el Real Zaragoza en el Nuevo Los Cármenes (2-1) que su equipo no ha estado en su "mejor versión" pero quiere que se vea "lo positivo" que ha realizado. "Hemos salido bien, pero nos ha faltado confianza y leer mejor el partido", ha dicho Oltra, que también ha resaltado que el Granada ha tenido "contundencia en las áreas" y ha conseguido "remontar" y "tiene mucho mérito".

"Otros partidos hemos hecho más que el rival y no hemos ganado"

Para Oltra, "aunque el Zaragoza ha tenido el balón, más posesión, más criterio y llegadas, ocasiones no han tenido". Sin embargo, cree que el Granada "aparte de los dos goles y un palo nada más empezar" también ha tenido "un palo al final de Adrián". "El fútbol es contundencia en las áreas. Quizá no hemos estado en nuestra mejor versión pero esto es por goles y otros partidos hemos hecho más que el rival y no hemos ganado. Lo que queremos es ganar. Son tres puntos importantes y ahora queremos dar continuidad a lo que hacemos en casa", ha comentado.

El valenciano no ha querido valorar de manera individual a Adrián Ramos, el delantero titular frente al Zaragoza, pero sí ha dicho que ha realizado "un partido acorde a Adrián". "No solo ha hecho el gol y dos palos, también hay que destacar cómo las bajas, se desmarca, se zafa... El trabajo es colectivo. Él está con ese punto y ojalá tenga continuidad", ha indicado.

Sobre los pitos que se han escuchado durante el partido, Oltra ha comentado que se queda más "con los aplausos de la primera parte". "Solo tengo palabras de elogio y de agradecimiento a esta gente. Esto no es un camino de rosas. Aunque no hemos estado en nuestra mejor versión, quiero que se vea lo positivo. Hemos hecho más cosas buenas", ha reiterado.

Respecto al partido de Darwin Machís, que ha regresado tras su lesión, Oltra ha señalado que es normal que no haya estado a buen nivel por el periodo que ha estado sin competir y le ha visto "falto de ritmo y de confianza". "No ha estado en su mejor versión, pero nos ha dado cosas. No tengo nada que objetar. Poco a poco irá cogiendo el ritmo. No lo veía fino y por eso le he cambiado. Es un cambio táctico y no porque él me lo solicite", ha apuntado.

Por último, cuestionado por si está preocupado por encajar otro gol a balón parado, el míster valenciano ha dicho que no hay "psicosis" por esto pero que no le gusta. "Lo trabajamos cada semana. Nos vuelven a marcar. No hemos defendido bien. En el descanso les dije: ya hemos concedido bastante. Pido un poco de agresividad para defender esas jugadas. Estaremos haciendo cosas mal y seguiré perseverando. Antes no habíamos encajado a balón parado y desde el partido contra el Sevilla Atlético para acá sí", ha indicado.