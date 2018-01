Sergio Peña: "Nosotros siempre salimos a ganar"

Google Plus

Sergio Peña durante la rueda de prensa de este martes | Foto: Pepe Villoslada / Granada CF

El jugador del Granada CF Sergio Peña ha sido el encargado de hablar sobre el equipo tras el entrenamiento de este martes. El mediocentro rojiblanco ha indicado que el conjunto no se siente presionado por los resultados fuera de casa pero que sí que hay "una espina" que se quieren sacar lo antes posible, empezando por el partido ante el FC Barcelona B (próximo sábado, a las 16:00 horas). Además de esto, Peña también ha valorado su comodidad en el campo jugando en una u otra posición y sus opciones de participación en el Mundial de Rusia.

Ante la pregunta de si está el equipo presionado por ganar fuera de casa, Sergio Peña ha declarado lo siguiente: "Presionados no, pero tenemos esa espina que tenemos que sacarnos lo más pronto posible y el partido más próximo es el del Barcelona y esperemos que pueda darse un resultado favorable. Sabemos que el Barcelona es un rival muy complicado. Tenemos que seguir en la línea que hemos tenido. Hemos estado jugando muy bien, hemos hecho muy buenos partidos, sabemos que ellos juegan muy bien al fútbol igual que nosotros y tendremos que estar concentrados en nuestro trabajo para sacar el partido adelante".

Los resultados del Granada CF son diferentes cuando se juega fuera y Sergio Peña ha comentado esto al respecto: "Creo que en los partidos de fuera hemos jugado mejor que en casa en algunas ocasiones. En los partidos de Cádiz y Albacete hemos jugado muy bien al fútbol, hemos sido superiores al rival, hemos tenido más ocasiones que el rival pero ellos han tenido más efectividad. Desde el inicio de temporada nos propusimos ganar todos los partidos. Ahora es cierto que estamos en un momento en el que el margen de error es menor y esperemos que los resultados se nos den a favor gracias a nuestro estilo de juego y a nuestras ganas de ganar".

"Al míster le gusto más de mediapunta y creo que también lo puedo hacer bien"

Peña ha hablado sobre la temporada a nivel personal, la cual ha valorado como "difícil" debido a la lesión que sufrió y al constante traqueteo de viajar. Ahora que está volviendo a jugar, ha confesado encontrarse en muy buenas condiciones y feliz de aportar. Sergio Peña espera continuar en esta línea. Sobre sus cambios de posición ha añadido lo siguiente: "Hasta ahora he jugado más de mediocentro. Al míster le gusto más de mediapunta y creo que también lo puedo hacer muy bien. Me siento cómodo ahí al igual que por la banda, no tengo problema en jugar en ninguna de estas posiciones".

Sobre si estará en el próximo Mundial de Rusia, Peña ha dicho que está "cien por cien concentrado en el Granada ahora mismo". "También pienso en mi selección, que sabemos que se acerca un torneo muy importante pero mientras esté aquí, primero tengo que hacer las cosas bien aquí para luego estar en la lista final del Mundial para tener un gran año. Lo mejor que me puede pasar es ascender con el Granada y estar en la lista final para jugar el Mundial", ha dicho el peruano.