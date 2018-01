Oltra: "Quiero que el equipo se percate de que hay que mejorar y cosas que corregir"

Google Plus

José Luis Oltra en rueda de prensa | Foto: Antonio L. Juárez

El entrenador del Granada CF, José Luis Oltra, ha asegurado en la rueda de prensa previa al partido contra el FC Barcelona 'B' que quiere que su equipo "se percate de que hay que mejorar y cosas que corregir" porque en el último partido, a pesar de la victoria sobre el Real Zaragoza, vio "aspectos" que no le gustaron. "Para acercarnos al nivel que queremos tenemos que cuidar detalles, jugar concentrados, tomar buenas decisiones y competir, en definitiva", ha resaltado Oltra.

El técnico valenciano también ha hablado de la importancia y la necesidad de ganar fuera de casa, tras tres meses sin conseguirlo. "Llevamos mucho tiempo sin ganar fuera y si el equipo quiere estar arriba tiene que ganar en casa y fuera. Es el momento, como lo era la semana pasada y lo será la siguiente", ha indicado Oltra.

El Granada CF visita al FC Barcelona 'B', un rival que al que Oltra considera como "un equipo de mucha calidad, con mucho talento individual, con futbolistas de mucho nivel", por lo que ha asegurado que su equipo tendrá que "hacer las cosas bien" para poder llevarse los tres puntos.

"Vamos a intentar ser fieles a nuestro modelo"

Cuestionado por si modificará la manera de jugar en el partido contra el filial del Barça, Oltra ha comentado que cada semana el rival "tiene una manera diferente de jugar porque tiene sus matices" pero "en esencia" todos los partidos quieren "lo mismo" y no lo ponen en práctica "de la misma manera" debido "al rival, al estilo de los entrenadores o a la filosofía del propio club". "Nosotros vamos a intentar ser fieles a nuestro modelo, a nuestro estilo. Vamos a ponerlo en práctica bien, competir bien. En el fútbol lo único que cuentan son los resultados. Todo lo que yo diga será una ruina si no ganamos el sábado, pero bueno, esto me pasa a mí y a los entrenadores de todos los equipos", ha apuntado.

El equipo granadino ha fallado en los últimos partidos en las jugadas a balón parado, que han provocado goles de los rivales. Preguntado por esto, el técnico del Granada CF ha dicho que se le pone remedio "trabajando, haciendo autocrítica y sabiendo y aceptando donde pueden estar los errores". También "teniendo concentración, poniendo intensidad" y concienciándose "para que no vuelva a ocurrir".

"Voy a tener que dejar a unos seis jugadores o más fuera de la convocatoria por decisión técnica"

Para este partido, Oltra recupera a Ángel Montoro, que ya tiene el alta médica. El centrocampista está para jugar los 90 minutos y el míster tiene a todos los jugadores disponibles, lo que "desea cualquier entrenador". Esto le "dificulta la elección entre comillas", pero ha señalado que es por lo que le pagan. "Pienso en todas las opciones y posibilidades y ahora voy a tener que dejar a unos seis jugadores o más fuera de la convocatoria por decisión técnica. Eso es difícil, aunque lo mejor es que pueda elegir yo los que creo que son idóneos para cada partido", ha comentado.

Oltra tambié ha tenido palabras durante su comparecencia ante la prensa para el joven delantero Rubén Sánchez, que se ha vuelto a lesionar en la rodilla, será intervenido y estará de baja otros seis meses. "Todos sentimos mucho que se haya vuelto a lesionar. Estaba trabajando duro y ahora se ha vuelto a romper el cruzado, así que desde aquí quisiera mandarle, en nombre de toda la plantilla, todo nuestro apoyo y toda nuestra energía. Que se anime, que se levante. Debe tener toda la fuerza porque esta vez su esfuerzo no ha tenido recompensa, pero esto es la vida y el fútbol. Queremos que vuelva pronto a los terrenos de juego y en las mejores condiciones", ha señalado el técnico.