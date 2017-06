Con respirador artificial

Google Plus

El último encuentro en la Bombonera igualaron cero a cero. Foto: Olé

El clima que se está viviendo en Huracán no es para nada bueno, por un lado viene de perder dos fechas consecutivas, una de ellas el clásico rival y de local, San Lorenzo de Almagro y en la fecha pasada cayó en condición de visitante ante Independiente donde los de Parque Patricios fueron claramente perjudicados por errores arbitrales. El Globo ya no tiene margen de error, está en una zona muy delicada y por eso necesita conseguir los tres puntos obligadamente para no caer en la zona roja, sabiendo lo difícil que es salir y que después de esta fecha quedaría solamente cuatro encuentros.

Con respecto al encuentro anterior el entrenador de Huracán, Juan Manuel Azconzábal, mantiene dos dudas para recibir al Xeneize. La principal es si estaría del arranque o no Daniel Montenegro, ya que arrastra una contractura del partido contra Independiente, en caso de que no esté presente en su lugar lo reemplazaría Ignacio Pussetto. La otra incógnita pasa por la zaga central, Federico Mancinelli aún no se recuperó de su lesión y si bien Mario Risso últimamente viene teniendo actuaciones aprobadas, le podría dar una chance al juvenil Fernando Cosciuc.

Asimismo el presente que se vive en Boca es todo lo contrario, si bien arriba a Parque Patricios como único puntero está incómodo, debido a que su principal perseguidor River Plate sigue ganando. La última fecha derrotó 1 a 0 a Newell´s con gol de Darío Benedetto. En la semana se especuló con la posible salida del equipo de Fernando Gago ya que había sufrido vómitos y un cuadro febril, pero se recuperó y estará en el once inicial. El que no participará del partido es Juan Manuel Insaurralde que lo tendrán que operar por un desgarro, y en su lugar estará Lisandr Magallán.

Huracán y Boca se enfrentaron 149 veces en la máxima categoría del fútbol argentino, el Globo solo gano en 29 oportunidades y marcaron 172 goles, por su parte los Xeneizes tienen un amplio dominio ya que se llevaron la victoria en 80 partidos y metieron 282 tantos. En 40 ocasiones empataron. Boca Juniors tiene una ventaja de 51 partidos.

Último partido que Huracán le ganó de local a Boca:

Posibles formaciones:

Huracán: Marcos Díaz; Nicolás Romat, Martín Nervo, Fernando Cosciuc o Mario Risso, Lucas Villalba; Lucio Compagnucci, Matías Fritzler; Mariano González, Alejandro Romero Gamarra, Daniel Montenegro y Diego Mendoza.

DT: Juan Manuel Azconzábal.

Boca: Agustín Rossi; Gino Peruzzi, Fernando Tobio, Lisandro Magallán, Jonathan Silva; Leonardo Jara, Wilmar Barrios, Fernando Gago, Pablo Pérez; Cristian Pavón y Darío Benedetto.

DT: Guillermo Barros Schelotto.

Árbtiro: Darío Herrera.

Estadio: Tomás Adolfo Ducó.

Hora: 19:30.

TV: Canal 13.