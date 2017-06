Un punto que suma

Google Plus

Huracán empató 1 a 1 con Boca en el Tomás Adolfo Ducó por la fecha 26 del Torneo de Primera División. Darío Benedetto puso en ventaja a la visita a los 29 minutos del segundo tiempo y Alejandro Romero Gamarra igualó en el final del partido de penal.

El Globo recibía al puntero del campeonato en lo que parecía que iba a ser un encuentro difícil. Pero Juan Manuel Azconzábal planteó bien el partido y ya desde el comienzo intentó tener la pelota e instalarse en el campo de su rival.

En los primero minutos Huracán tuvo dos pelotas paradas las cuales resolvió con jugadas preparadas. Una de ellas terminó con una situación de gol en los pies de Romero Gamarra quien remató desde afuera y se fue apenas alta.

A los 11, Ignacio Pussetto presionó a Fernando Gago en la salida, le robó la pelota y encaró para el área. Una vez dentro, remató cruzado pero Agustín Rossi desvió el disparo al córner.

Huracán fue un poco más que Boca, pero no pudo generar una situación que realmente preocupe a Rossi. Mientras que el conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto no encontró la figura de Gago para generar juego y le costó mucho.

A los 37 minutos recién fue la primera clara en ofensiva de la visita. Gonzalo Jara recibió la pelota en tres cuartos de cancha y sorprendió con un remate desde esa posición. La pelota se fue muy cerca del travesaño del arco defendido por Marcos Díaz.

El segundo tiempo arrancó igual que los primeros 45 minutos. Huracán se impuso un poco más que Boca. La visita intentó aprovechar la velocidad de Cristian Pavón en el mano a mano, pero fue útil.

Ninguno de los generó chances de gol. El Globo merodeaba el área de Rossi, pero no consiguió penetrar la defensa. En cambio, el Xeneize no pudo fabricar jugadas ofensivas, no encontró juego asociado.

Pero a los 29 minutos, Rossi despejó la pelota, Fernando Cosciuc salió a anticipar pero en el intento peinó la pelota para atrás y le quedó a Benedetto que no perdonó y la mandó a guardar. El goleador del campeonato, en la primera que tuvo, puso en ventaja a su equipo.

Luego de ponerse 1 a 0 en el marcador, Boca le entregó el balón a Huracán que con pocas ideas fue por empate.

Cuando parecía que el equipo dirigido por Barros Schelotto se llevaba los tres puntos, Rossi le hizo una falta a Daniel Montenegro en el minuto 49 del ST y Darío Herrera marcó penal. Romero Gamarra se encargó de cambiarlo por gol.

Huracán se quedó con un punto que puede llegar a ser importante en la lucha por no descender. El equipo tiene el mismo problema de todos los partidos: la falta de definición de las jugadas. Este sábado por la noche, esta deficiencia casi le cuesta el partido sino hubiese sido por el penal en el último minuto.

El gol de Romero Gamarra